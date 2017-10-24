В поисках смыслов

Персональная выставка известной художницы Ольги Шаньгиной

В Государственном музее искусств имени Кастеева откроется персональная выставка известной художницы Ольги Шаньгиной.

В экспозиции будет представлено более 70 произведений, выполненных в разных жанрах. Посетители увидят пейзажи, натюрморты, портреты. При этом все работы выполнены в неповторимой стилистике Ольги Шаньгиной. В своих картинах художница создает особую, многозначную реальность, при этом еще и окутанную ореолом тайны. Каждое полотно воспринимается как отдельная история. Например, произведение «Игра судьбы, или История одного вечера» на самом деле рассказывает зрителям гораздо больше о жизни изображенной на нем женщины.



– Для героинь Ольги нет никаких ограничений. По воле своей создательницы они свободно и легко перемещаются во времени и в пространстве, одинаково комфортно чувствуя себя на земле, в небе и под водой, – говорит кандидат искусствоведения, куратор выставки Екатерна Резникова. – Персонифицируя природные стихии и энергии, художница придает индивидуальные женские черты дереву, ночи, зиме, реке. Хранительницы водной стихии предстают в окружении рыб и кораллов, мечтательные и задумчивые, они замирают в покое, постепенно превращаясь в поглощенные морской стихией каменные изваяния. В высоком дереве угадывается стройный стан величественной дамы, а в запорошенных снегом зарослях кустарника проглядывает облик мраморной девы. Сотканный из струи дыма женский лик на фоне натюрморта порождает сомнение – реальность это или игра воображения. Невозможно определить точное место и время изображенного события. По мнению Екатерины Резниковой, такие метаморфозы приводят к смене ролей. Реальные персонажи уподобляются героям мифов и легенд, в то время как вымышленные обретают индивидуальные черты и испытывают непридуманные чувства. Великолепная накидка роскошной царицы в драгоценных камнях и пышных перьях обращается в снежный покров зимы. Ветхозаветная Саломея в восточной чалме и полупрозрачной накидке упивается своей красотой, ставшей косвенной причиной гибели Иоанна Крестителя, чья отсеченная голова «спрятана» в композиции картины.

– Ольга Шаньгина нередко превращает свои прооизведения в шарады, которые хочется разгадывать бескоечно, – говорит Екатерина Резнкова. – Это своеобразные лабиринты миров, в которых можно даже заблудиться. Впрочем, ключом к разгадке может стать название или взятый за основу сюжет предания. Оптические иллюзии увлекают зрителя, приглашая совершить открытие. И тогда обнаруживается, что золотистые холмы в лучах заходящего солнца оказываются выгнутой спиной рыжего кота, облака трансформируются в летящий табун, а шахматный конь оживает в момент определяющего исход игры хода. Нередко в картинах присутствуют забавные совпадения-наслоения, которые ухватывает взгляд и рука художника.

На картинах Ольга Шаньгина, как правило, изображает не только женщин. Рыбы и коты – также ее любимые персонажи. Причем они могут быть очень неожиданно вплетены в сюжет полотна. Например, стать частью ландшафта или украсить собой необычный головной убор героини картины.

При этом художница признается, что никогда не пишет с наитуры. Все сюжеты картин – исключительно плод ее вооображения.

– Я считаю, что многие вещи на земле, особенно если они часть природы, например камни или цветы, – это символы чего-то. В картинах я стараюсть раскрыть смысл каждого предмета, представить его таким, каким он видится мне, – говорит художница. – Очень нравится изображать на холсте водный мир и его обитателей. Для меня это непозанная Вселенная.

При этом, как отмечает Еатерина Резниова, Ольга – мастер деталей. Через видимые формы она стремится выразить тактильные ощущения. Фактуры поверхностей – плотность или легкая прозрачность тканей, чистота сверкающих огранкой камней, холодный блеск металла и стекла, живая хрупкость цветка, сочная мякоть плодов, светящееся зернышко граната. В поиске красоты и гармонии не может быть неважного и несущественного.

Открытие персональной выставки Ольги Шаньгиной состоится 26 октября в 16.00, а продлится она до 19 ноября. Посетить экспозицию можено будет в любой день, кроме понедельника, с 11.00 до 19.00.



Елена СОКОЛОВА

Фото предоставлены пресс-службой ГМИ

имени А. Кастеева