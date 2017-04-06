В поисках стиля

Чем сегодня живет и дышит казахстанская мода?

Чем сегодня живет и дышит казахстанская мода? В этом пестром и неоднородном пространстве в последнее время царит большое оживление. Молодые отечественные бренды презентуют проекты на престижных зарубежных fashion-форумах, смело ищут свое место в мировой индустрии моды. Мы решили погрузиться в гущу событий, чтобы открыть для читателя известные и новые имена отечественной моды, достойные самого пристального внимания.

Наш модный словарь открывает Pentatonicа – слово, знакомое каждой моднице южной столицы. Создательницы бренда Кира Майшева и Сауле Джамиль вложили в его название особый смысл и музыкальный термин, обозначающий звукоряд, применили к созданию модного образа. По их мнению, все, что мы имеем в гардеробе, можно складывать в модные мелодии, минорные или мажорные. Кира и Сауле называют себя «музыкантами своего стиля».

Историей создания и новостями бренда согласилась поделиться Кира Майшева. Будучи известным кулинарным блогером и автором книги «Кулинар на шпильках», она совсем недавно представила еще одно издание «Вкусные сценарии», в котором поведала миру о своей страсти к кулинарии, семейным пикникам и вкусным историям о доме, в котором пахнем домашней выпечкой. Но сегодня большую часть времени она посвящает развитию бренда Pentatonicа.

– Кира, а как вы ощущаете себя в пространстве казахстанской модной индустрии? Вам удалось вписаться в общую картину или вы особняком стоите?

– Мы с Сауле два сумасшедших интроверта, никогда не ходим на тусовки. Я думаю, что мы больше стоим особняком и развиваемся сами по себе. Иногда с кем-то соприкасаемся, дружим со многими дизайнерами. В то же время сейчас слишком много создается брендов, которые не имеют какой-то цельной концепции и не несут клиентам ничего нового и необычного. Зачастую создают такие бренды те, у кого есть время и деньги. И за это их трудно упрекнуть. Но бренд – это личность, индивидуальность, которую нужно вырастить. Если вам это удалось, вы не зря работаете и вкладываете в свой бизнес силы и средства.

– А как все начиналось и почему вы, кулинарный блогер, вдруг решили погрузиться в модный бизнес?

– Кулинарный блогинг был и остается моим увлечением, но по специальности я бренд-менеджер в сфере моды и очень люблю мир красоты, от которого отдалилась на какое-то время, работая над книгами. Сейчас большую часть посвящаю развитию бренда Pentatonicа – совместного с моей подругой Сауле Джамиль. Изначально мы задумывали проект как смесь чего-то вкусного и модного, планировали создать кафе-бутик, где я бы занималась вкусными и красивыми угощениями, а моя подруга – модной составляющей. Но такой проект требовал серьезных разноплановых инвестиций и опыта, которых у нас не было, и мы перекроили бизнес-план, сократив его под коллекцию и возможный бренд одежды.

– Судя по всему, у вас есть круг своих клиентов, который постоянно пополняется. Каким образом вам это удается? Как вы продвигаете свой бренд?

– Первые два года мы вообще не имели никакого дохода. Все, что продавалось, вкладывалось в дело. Но вскоре открыли первый бутик в Алмалы, он был 25 метров. Сегодня у нас 120 квадратных метров, из которых 50 – это бутик, остальная площадь – рабочая зона. Здесь мы предлагаем спецуслугу – шьем модели из коллекций на заказ.

Маркетинговая стратегия заключается в том, чтобы постоянно держать руку на пульсе ситуации в стране, поскольку ситуация с тенге очень нестабильна, а мы все ткани закупаем за доллары. Например, когда случилась мощная девальвация, мы осознали, что не потянем аренду двух помещений – цеха и бутика. Администрация торгового центра пошла нам навстречу, предложив большое помещение по очень хорошей цене. Мы объединили цех и бутик, благодаря чему появилась новая услуга – индивидуальный пошив моделей из коллекции, и мы притянули новую волну клиентов. При этом мы не позиционируемся как ателье. Делая ставку на какие-то модели из коллекции, мы начинаем отшивать их целой партией, потому что коллекцию нужно будет вывесить в девяти магазинах наших партнеров по Казахстану. Мы позиционируемся прежде всего как бренд.

– У масс-маркета есть определенная аудитория, зачастую это молодежь, потому что люди постарше имеют нестандартные фигуры. Я права, если скажу, что ваши дизайнеры успешно решают проблемы людей с нестандартными фигурами?

– Конечно. И мы думаем об этом в первую очередь, поэтому платья из коллекций примеряем все по очереди – сначала высокая и стройная Сауле, потом я (а у меня совсем другая фигура), а потом наши девушки-сотрудницы. И уже после этого мы смотрим, как адаптировать модель, чтобы она стала универсальной. Конечно, есть мегауниверсальные модели, а есть такие, которые мы рекомендуем на определенный тип фигуры. Мы часто с Сауле находимся в бутике и консультируем клиенток, впитываем их реакцию и учитываем ее, когда создаем новую коллекцию.

– Кира, давайте коснемся актуального вопроса ценообразования. Ведь зачастую людей отталкивают в продукции казахстанских дизайнеров высокие цены…

– У нас последовательная ценовая политика, и после нескольких волн девальваций наши цены не изменились. Например, платье стоит в среднем 38 тысяч тенге. Как формируется эта цена? Во-первых, стоимость привозных тканей хорошего качества. Плюс пошив, аренда, маркетинговые затраты. Но есть такой нюанс – в бутике круглый год стоит скидочный кронштейн. Поэтому такое платье, как на мне, можно сейчас купить за 17 тысяч, потому что сезон заканчивается. На сезонных скидках можно купить себе пальто за 30 тысяч. Существует также система лояльности клиентов для тех, кто с нами буквально с первых дней нашего существования. Они имеют именные скидочные карточки. Но в силу того, что мы работаем с партнерами – мультибрендовыми бутиками в Усть-Каменогорске, Актау, Актобе, Шымкенте, Астане, не можем поставить розничную цену ниже рыночной.

– Расскажите о последней коллекции «Весна-лето – 2017».

– В этот раз мы внедрили новые цвета: хаки и коралловый. Коллекция проникнута настроением ожидания весны, тепла, лета, солнца и путешествий, поэтому мы решили снимать в теплой стране. Организовать съемки в Сингапуре и провести продажу нам помогла моя подруга. Поработав с местным модельным агентством, мы сделали фотосессию в очень красивом национальном парке, выбрав в качестве антуража лестницу, цвет которой очень гармонировал с оттенками коллекции. Все совпало и получилось очень удачно.

– Как девушке, попавшей на модную тусовку, не оказаться белой вороной, а чувствовать себя комфортно и органично?

– Модное общество – это непростое племя, у которого есть отличительные знаки. Если они не считываются на тебе, это племя тебя не принимает. Существуют универсальные приемы, как, например, сейчас платье с кроссовками, но сегодня это модно, стильно, а завтра нет, потому что мода – это также то, что позволяет нам выделиться и быть вне знаков. У меня нет конкретного ответа на ваш вопрос, но чтобы чувствовать себя комфортно в своем теле, женщинам нужно на протяжении всей жизни заниматься поиском себя и способов выражения в одежде, экспериментировать и отходить от стереотипов. К примеру, перемерить 30 вариантов платьев и выбрать свое. И тогда на любой тусовке ты будешь чувствовать себя комфортно. В жизни любого человека постоянно что-то меняется, и одежда тоже должна идти в ногу с нашим внутренним ощущением. Мы работаем для того, чтобы женщины открывали себя по-новому, чувствовали себя комфортно и уверенно. Ведь помимо бизнеса у нас есть другая миссия – мы служим красоте и гармонии.

Светлана УМЫРГАЛЕЕВА