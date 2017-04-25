В самый цвет

В Центральном парке отдыха расцвел Фестиваль тюльпанов

Сразу же спешим предупредить читателей: фестиваль с песнями и танцами, рисунками и сувенирной продукцией прошел, а сами виновники торжества – тысячи разноцветных и разнящихся по форме лепестков и стеблей божественно красивых цветов остались на месте. Открывая праздник, заместитель руководителя городского Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Айдын Темешев отметил, что фестиваль объединил в себе экологическую и культурную миссию, он привлек внимание детей к проблемам окружающей среды, чтобы поддержать юные таланты в познании мира. А потому не случайно главными участниками фестиваля стали студенты, школьники и дошколята, которые представили на конкурс свои работы в нескольких номинациях.



Самой значимой целью фестиваля он назвал формирование имиджа Казахстана как родины этого цветка и одной из ключевых территорий распространения тюльпанов в мире.

Организаторы мечтают о том, чтобы Казахстан и тюльпан стали символами красоты и дружелюбия для всего мира.

Главный организатор и спонсор, на чьи плечи легла основная нагрузка, а это в первую очередь высадка на аллеях парка на 2000 квадратных метров в подарок городу 100 тысяч тюльпанов, руководитель ТОО «Грин ланд» Гульзада Калдыбаева была рада пришедшим на фестиваль. Она считает, что причиной повышенного внимания к цветку явилась его особая популярность как на востоке, так и на западе земного шара.

– К нам на праздник пришли не только алматинцы и гости из других городов Казахстана, есть и гости из дальнего зарубежья – наши партнеры из Турции Куркут Эткин и Джексон Эйки, поляк Карл Паблак, – поделилась она.

Представитель посольства Нидерландов Роза Зайнутдинова в Казахстане отметила, что им приятно такое отношение к тюльпану, который некогда обрел на голландской земле вторую родину.

– Если вспомнить историю, следует отметить, что когда-то из Казахстана тюльпан был завезен в Турцию, оттуда его доставили в Голландию, – в свою очередь внесли историческую справку турецкие парт-

неры ТОО «Грин ланд».

Если в Казахстане тюльпан произрастал в естественной среде, то для Турции и Голландии он стал предметом культивирования и экономического благополучия, благодаря этому тюльпан – своеобразный символ этих государств. Напомним, что название цветка происходит от персидского слова, означающего тюрбан, чалму, которое дано ему за форму соцветия. Легенда гласит, что до тех пор, пока первый тюльпан не попал в детские руки, его лепестки оставались бутоном, и только ребенку удалось уговорить тюльпан раскрыться во всей красе.

Сегодня тюльпанов насчитывается до 150 видов, произрастающих в Евразии, 3000 сортов культивированы и имеют собственные нарицательные имена. 37 сортов выведены алматинскими селекционерами. Для нас поработал и известный голландский ученый Дерик Лефебр, свое детище он назвал просто и незамысловато «Алматы».

В мегаполисе из года в год высаживается большое количество тюльпанов. Только в Парке Первого Президента их насчитывается около 25 тысяч штук. Их тоже подарили горожанам работники ТОО «Грин ланд». А всего в скверах, парках и на клумбах, что вдоль магистральных алматинских дорог, в этом году высажено около 300 тысяч тюльпанов. По сравнению с другими цветами они на первом месте.

А в день проведения фестиваля их число резко возросло, потому что воспитанники Станции юннатов не только украсили соцветиями себя, но и провели мастер-класс и научили всех желающих изготовлять тюльпаны из различных материалов.

– Такого великолепия красок мы давно не видели! – поделились своими впечатлениями гости нашего города, прибывшие из Павлодара руководители детских экологических объединений Людмила Вольф и Жантоты Акишева.

Апофеозом праздника стал парад костюмов. И они, конечно же, были сшиты в подражание тюльпановым расцветкам!



Василий ШУПЕЙКИН

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