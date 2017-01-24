В заданном квадрате

В Фонде Первого Президента РК проходит выставка молодых художников

В экспозиции «Я – свидетель настоящего» представлены более пятидесяти работ, выполненных в разных жанрах и стилях. Эта выставка стала итогом творческого конкурса «100 х 100» – это означало, что художники должны создавать свои картины исключительно на квадратных холстах. Заданный формат композиции поставил всех в равные условия и усложнил задачу. Тема, жанр и стиль полотна при этом могли быть любыми. Конкурс вызвал большой интерес у молодых художников из разных городов республики. Свои работы представили конкурсанты от 18 до 35 лет.

– Мы всегда рады поддержать молодежь и организуем для этого разные проекты. Конкурс «Я – свидетель настоящего» – один из них. Считаю, что очень важно дать талантливым людям возможность показать свои способности, – сказал заместитель директора Фонда Первого Президента РК Сергей Тохтаров.

На выставке можно увидеть портреты, пейзажи, работы, представляющие собой микс жанров. Например, художник Алмас Нургожаев представил трилогию: «По следу предков», «Путник» и «Кочевник». Сюжеты всех трех картин современные, в то же время они проникнуты духом истории.

– Таким образом я хотел показать, что история как бы живет внутри нас, что в современных людях на самом деле есть очень много от предков, просто мы не задумываемся об этом, – делится Алмас Нургожаев. – Например, в байкерах я вижу современных кочевников. Они тоже ценят свободу, не могут усидеть на одном месте. Их манит дорога.

В конкурсе было предусмотрено множество номинаций. Победителей выбирала судейская коллегия, в состав которой вошли известные казахстанские художники, в их числе Владимир Григорьян.

– Меня очень радует, что в Казахстане сегодня много молодых художников, которые хотят творить, создавать что-то новое, – говорит он. – Конечно, глядя на многие работы, представленные на этой выставке, можно заметить подражание известным казахстанским мастерам, педагогам, у которых учится молодежь. Однако в некоторых работах начинающих художников уже чувствуется собственный стиль. Очень важно, чтобы у молодежи была возможность обмениваться опытом, видеть, как работают художники из других стран.

Члены жюри долго совещались и в конце концов назвали имена победителей конкурса. Лучшим художникам вручили дипломы. Дина Исенова и Даурен Бекназаров победили в номинации «За оригинальность». За мастерство наградили Аккали Закирова и Хусейна Теомана, за лучшую идею – Бакыта Сейсенханулы, за креативность – Ержана Танаева.

Посетить выставку в Фонде Первого Президента РК и увидеть лучшие работы конкурсантов все желающие могут до 31 января. Вход свободный.



Елена СОКОЛОВА

Фото Сергея ХОДАНОВА