Вечно молодое кино

Легендарному фильму «Весна на Заречной улице» исполняется 60 лет

Все эти годы история о горновом металлургического комбината Савченко, влюбленном в учительницу вечерней школы Татьяну Сергеевну Левченко, входит в число самых популярных мелодрам на постсоветском пространстве.

Кстати, особое отношение к этой кинокартине у Главы государства Нурсултана Назарбаева, который, так же, как и герой фильма, был горновым на металлургическом комбинате.

Нурсултан Назарбаев обучался металлургическому делу в Днепро­дзержинске, а фильм «Весна на Заречной улице» снимался неподалеку – в Запорожье.

– Это было открытое кино, без замысловатостей и сложных подтекстов, все в нем ясно зрителю, – вспоминал во время одного из своих алматинских визитов народный артист Петр Тодоровский, работавший в съемочной группе оператором.

Кинокартина создавалась молодыми режиссерами – выпускниками ВГИКа Феликсом Миронером и Марленом Хуциевым.

У них сформировался настоящий творческий тандем – жили в одном общежитии, вместе обсуждали идеи, они мечтали свернуть горы – снять фильм, который бы стал событием в мире кино.

В итоге Феликс Миронер сел за пишущую машинку и написал сценарий к фильму.

– Тогда было время активной индустриализации, было важно показать престиж рабочих профессий, людей труда, – говорит Тодоровский.

Фамилию главному герою Миронер и Хуциев дали в честь руководителя их курса во ВГИКе – Игоря Савченко.

Затем предстояла ответственная миссия – подбор актеров.

В то время набирал популярность актер Николай Рыбников, снявшийся уже снялся в фильме «Чужая родня» вместе с Нонной Мордюковой.

– Он способен думать о роли все время и каждый день приносить новые решения. Он все время носит в себе образ, над которым трудится. Он не стесняется трудиться, – говорил о Николае Рыбникове Марлен Хуциев.

Вживаться в образ заводского рабочего Рыбникову помогал 23-летний Григорий Пометун, впоследствии ставший заслуженным сталеваром Украинской ССР.

В ходе поисков актрисы на главную женскую роль Марлен Хуциев просматривал короткометражки, снятые студентами ВГИКа.

Знакомый вгиковец предложил Хуциеву посмотреть свою дипломную короткометражку «Надя», где в главной роли снялась студентка медицинского института Нина Иванова.

– Она играла очень правдоподобно, и это впечатлило Марлена Хуциева, – вспоминал Тодоровский.

К слову, в своей кинематографической карьере Иванова сыграла в 13 картинах, но такого успеха, как в «Весне на Заречной улице», у нее на экране больше не случилось.

Между тем, к радости зрителей, история Саши Савченко и Татьяны Сергеевны неожиданно получила продолжение в фильме Вениамина Дормана «Легкая жизнь». По сюжету молодая учительница Татьяна, которую также играет Нина Иванова, приезжает в Москву на встречу выпускников пединститута. И когда преподаватель обращается к своей бывшей студентке по фамилии Левченко, та поправляет преподавателя: «А я не Левченко, я теперь Савченко». Получается, что герои Ивановой и Рыбникова все-таки стали мужем и женой.

Рассуждая о секрете популярности картины Марлен Хуциев, вспоминал, что вся творческая группа работала от чистого сердца.

– Наверное, именно поэтому фильм и сегодня смотрится свежо, – размышляет режиссер.

Отечественные киноведы сходятся во мнении, что сюжет фильма «Весна на Заречной улице» популярен в Казахстане, потому что перекликается с процессами, развивающимися по инициативе Президента, – индустриализацией, повышением престижа рабочих специальностей.

А песня «Когда весна придет, не знаю...» стала у нас своеобразным гимном металлургов.

Юрий ЮРОВ