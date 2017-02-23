Великий немой

В театре «АRТиШОК» поставили спектакль «Новые времена», посвященный Чарли Чаплину

Режиссером выступила Галина Пьянова. Спектакль рассказывает о жизни Чарли Чаплина – от его первых ролей на экране в эпоху немого кино до появления звука в кинематографе. В главной роли – Азиз Бейшеналиев, очень удачно перевоплотившийся в легенду мирового кинематографа. Известный актер очень органичен в роли Чарли Чаплина. В то же время в образе самого знаменитого персонажа американского киноактера, Бродяги, на сцену выходят и другие артисты театра – Мунира Думан, Куантай Абдимади, Нурсултан Мухамеджанов, Айдос Рысхан, Дмитрий Копылов и Виктория Мухамеджанова.

Спектакль основан на фрагментах из автобиографической книги Чарли Чаплина и его так называемого «потерянного интервью» на британском радио. Впервые за много лет, в 1969 году, актер согласился побеседовать с журналистом Ричардом Мерримэном.

Декорации для постановки создал художник театра Антон Болкунов. Спектакль можно определить как музыкальную историю в жанре пантомимы. Все актеры представляют собой единый ансамбль.

Яркую, полную разных событий жизнь Чарли Чаплина, которая разворачивается на сцене театра «ARTиШОК», гармонично дополняет саундтрек – композиция группы Deep Purple – Child in Time.

Режиссеру Галине Пьяновой удалось не просто рассказать историю Чарли Чаплина, но и сделать спектакль по-настоящему алматинским и даже вызвать у зрителей ностальгию по трамваю, в котором по сюжету едут герои спектакля.

Постановку «Новые времена» можно увидеть на сцене «АRTиШОКа» 24 февраля.

Кстати, это один из благотворительных показов, направленных в поддержку театрального фестиваля «Откровение», организаторы которого после проведения события оказались в минусе и теперь просят помощи у алматинцев.

– Этот фестиваль так много дал нам, что мы с радостью поддержим его и сделаем все, что от нас зависит, чтобы этот фестиваль состоялся и в следующем году, – сказала актриса и коммерческий директор театра Анастасия Тарасова.

Леля ВЕРЕСОВА

Фото Дианы БАЛАЯН