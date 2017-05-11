Венские мелодии

Премьера Четвертой симфонии Антона Брукнера

В Казгосфилармонии имени Жамбыла состоялась премьера Четвертой симфонии Антона Брукнера в исполнении Государственного академического симфонического оркестра (ГАСО) РК под управлением маэстро с мировым именем – главного дирижера Берлинского симфонического оркестра Лиора Шамбадала. Также на сцене выступила солистка Казгосфилармонии Галия Бисенгалиева, впервые исполнившая Третий концерт для скрипки с оркестром Моцарта.

График музыкантов такого уровня, как Лиор Шамбадал и Галия Бисенгалиева, очень плотный, он расписан на годы вперед, поэтому их приезд в Алматы стал для любителей классической музыки настоящим событием. Лиор Шамбадал уже знаком алматинской публике – в январе прошлого года под его управлением ГАСО исполнил Вторую симфонию Густава Малера. Тогда это выступление тоже стало премьерой, потому что взяться за такое сложное и масштабное произведение для оркестра и хора до этого никто из дирижеров, работавших у нас, не решился. Вот и в этот раз Четвертая симфония австрийского композитора XIX века Антона Брукнера прозвучала в живом исполнении в Алматы впервые, причем это была премьера для всей Средней Азии.

– Симфония № 4 Брукнера – это вершина австро-немецкого музыкального романтизма и важная часть моего репертуара, – сказал Лиор Шамбадал «Вечерке». – Приятно быть пионером, первопроходцем и привезти сюда такое значительное произведение, чтобы ваша публика открыла для себя мир романтической музыки. Тем более что у оркестра вашей филармонии очень большой потенциал, но им нужно заниматься. Такие мастер-классы, которые мы провели на этой неделе с музыкантами, надо организовывать как можно чаще. Это способствует росту уровня оркестра.

Израильтянин Лиор Шамбадал занимает пост главного дирижера Берлинского симфонического оркестра с 1997 года. Маэстро работает и выступает со многими ведущими оркестрами мира. Он известен не только как исполнитель симфонических произведений, но и как оперный дирижер. Его репертуар включает более 40 оперных произведений. За большие творческие достижения музыкальные критики называют Лиора Шамбадала одним из лучших дирижеров современности.

Четвертая симфония Брукнера прозвучала во втором отделении концерта, а в первом отделении на сцене в сопровождении ГАСО выступила любимица публики скрипачка Галия Бисенгалиева – лауреат международных конкурсов, стипендиатка президентской программы «Болашак», выпускница Королевской академии музыки в Лондоне. Она исполнила Третий концерт Моцарта, посвятив его отцу – выдающемуся скрипачу, профессору Сагадату Бисенгалиеву, трагически погибшему в 1989 году.

– Этот концерт любил играть мой папа, в этом году ему исполнилось бы шестьдесят лет, – говорит Галия. – Это очень тонкий, изящный концерт и сложный для исполнения, хотя слушателю кажется простым. Сегодня я сыграла его впервые.

Недавно Галия Бисенгалиева вернулась из длительного турне по Индии. В этой поездке она выступала с Симфоническим оркестром Индии, основанным в 2006 году председателем Национального центра исполнительских искусств Хушру Сантуком и скрипачом-виртуозом Маратом Бисенгалиевым, который в настоящее время исполняет должность музыкального директора оркестра. Во время этой поездки возникла идея совместного выступления Галии Бисенгалиевой и Лиора Шамбадала в Алматы. До этого у Галии было концертное турне по Великобритании.

Выступив в Казгосфилармонии, Галия Бисенгалиева отправилась в столицу, где исполнила Третий концерт Моцарта с камерным оркестром театра «Астана Опера» под управлением дирижера – заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова. По словам Галии, по возвращении в Лондон ее ждет премия Королевской академии музыки, где она училась. Оттуда она летит в Нью-Йорк и Лос-Анджелес, где исполнит Двойной концерт для скрипки и виолончели американского композитора Филипа Гласса совместно с Лондонским современным оркестром.

Следующее выступление Галии Бисенгалиевой на сцене Казгосфилармонии запланировано на декабрь этого года, зрители услышат Концерт Иоганнеса Брамса для скрипки с оркестром. Оно включено в годовой абонемент Государственного симфонического оркестра РК на концертный сезон 2017–2018 годов, который уже поступил в продажу.

Индира САТБАЕВА

Фото Вадима КРАВЦОВА