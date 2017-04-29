Весеннее настроение

Гид от «Вечерки» по главным праздничным анонсам выходных

Праздник казахской национальной одежды

29 и 30 апреля общественный фонд «Алматинская палата ремесел» приглашает горожан посетить второй ежегодный праздник национальной одежды, который пройдет на Арбате. Мероприятие приурочено к празднованию Дня единства народа Казахстана. Лучшие ремесленники и дизайнеры города представят вниманию гостей десятки моделей и фасонов исконной национальной одежды и ее современных вариаций. Посетители также здесь найдут обувь и украшения.

В рамках мероприятия пройдет традиционная ярмарка ремесел, где можно будет не только приобрести эксклюзивные авторские изделия. Для самых маленьких посетителей в этой зоне проведут мастер-классы по сборке детской юрты. Также гостей ждут дизайнерское модное шоу, в том числе показы от академии моды «Сымбат», постановки от театра национальных традиций «Арлан Жете». В концертной программе выступят танцевальная группа «Жас Канат», народный ансамбль Turgen, группа Light Band, домбрист Нуриддин Садыков и многие другие.

Дата и время: 29 и 30 апреля с 10.00.

Место: Арбат (пр. Жибек жолы, между пр. Абылай хана и ул. Кунаева).

Вход свободный.

Фестиваль «Единство народа Казахстана»

Мероприятие пройдет в преддверии праздника – 29 апреля под эгидой Государственного фонда развития молодежной политики города Алматы. Участниками фестиваля станут более 100 воспитанников 35 городских досуговых центров, которые представят культуру и традиции казахов, русских, уйгуров, узбеков, азербайджанцев, украинцев и многих других народов. Праздничная программа разделена на два конкурсных направления. Первым станет творческое представление, фокус которого сосредоточен на костюмах, танцах, песнях и обычаях. Второе направление отвечает за презентацию национальной кухни.

Часть призов и подарков предоставлена Ассамблеей народа Казахстана города Алматы и городским зоопарком – 200 бесплатных билетов. Горожан приглашаются поддержать молодые таланты.

Дата и время: 29 апреля в 11.00.

Место: Союз писателей Казахстана (пр. Абылай хана, 105, уг. ул. Толе би).

Вход свободный.

Контакты +7-705-985-78-56.

Благотворительная ярмарка от «Клуба добряков Алматы»

Интернет-сообщество, оказывающее помощь нуждающимся семьям города, призывает алматинцев откликнуться на очередной социальный проект. В субботу, 29 апреля, в ТРК «Галерея» пройдет благотворительная ярмарка. Вырученные средства будут направлены на адресную помощь подопечным клуба и на организацию праздничного обеда для ветеранов войны к 9 Мая. Посетители смогут внести вклад в доброе дело, купив по доступной цене что-либо из одежды, аксессуаров или свежей выпечки.

Большие скидки для ярмарки приготовили профессиональные визажисты – 2500 тенге за дневной макияж, 3000 – вечерний. Свои услуги предложат мастера детского аквагрима и техники росписи хной мехенди.

Дата и время: 29 апреля с 12.00.

Место: ТРК «Галерея»

(ул. Тимирязева, 42).

Вход свободный.

Контакты +7-776-76-30.

Чемпионат Казахстана по футболу: «Кайрат» – «Акжайык»

Алматинский «Кайрат» в рамках тура Премьер-лиги встретится на домашней арене с соперником из Уральска – футбольным клубом «Акжайык». Игра состоится в субботу, 29 апреля, на Центральном стадионе.

Билеты, купленные онлайн, необходимо распечатать. С ними пройти на стадион можно вне очереди – со стороны ул. Байтурсынова.

Дата и время: 29 апреля в 18.00.

Место: Центральный стадион (пр. Абая, 48/1).

Стоимость билетов: от 500 тенге, продажа – в кассе стадиона или на сайте ticketon.kz.

Для пенсионеров, участников ВОВ и детей до 5 лет вход свободный.

Контакты 393-13-88 (касса).

Художественная выставка «Новая волна»

Экспозиция открылась в Государственном музее искусств имени А. Кастеева в рамках международного проекта «Казахстан – Кыргызстан». В число творческой группы «Новая волна» вошли известные живописцы и скульпторы из соседней республики. Всего в экспозиции представлено свыше 110 произведений, в том числе в технике графики и коллажа. Среди авторов – Жылкычы Жакыпов, Юристанбек Шигаев, Талант Огобаев, Эркин Салиев и многие другие.

Дата и время: ежедневно, кроме понедельника, с 11.00.

Место: Государственный музей искусств имени А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

Стоимость билетов: взрослый – 500 тенге, пенсионный и студенческий – 300 тенге, школьный – 200 тенге, ветеранам ВОВ и труда, инвалидам и детям дошкольного возраста – бесплатно.

Контакты: 394-57-15, gmirk.kz.

Выходной в центре здорового образа жизни Aura

Пространство Aura предлагает полноценную программу выходного дня с пользой для тела, души и разума. В воскресенье, 30 апреля, гости центра смогут посетить целый комплекс телесных и медитативных практик, написать сценарий постановки для театра формата рlayback. Также можно будет присоединиться к танцевальной или чайной медитации, музыкальной импровизации. Для последней нужно принести с собой любой музыкальный инструмент. На обед участников ждет здоровый перекус – полезные бутерброды и смузи.

Дата и время: 30 апреля с 11.00.

Место: центр здорового образа жизни Aura (ул. Зенкова, 24, парк им. 28 гвардейцев-панфиловцев).

Стоимость участия: 1000 тенге, все включено.

Контакты: 328-48-56, +7-777-030-35-54.

Фестиваль восточных единоборств

Городской проект «Спорттық Алматы» приглашает жителей города поболеть за участников первого фестиваля восточных единоборств, который пройдет 29 апреля в спорткомплексе «Баганашыл». Программа также включает в себя соревнования по нескольким видам каратэ – fullcontactkarate, shotokankarate и jeetKuneDo, а также спортивному самбо.

Участниками турнира станут спортсмены от 5 до 17 лет. Все соревнования пройдут в форме личного первенства согласно стандартным правилам. Победители и призеры турнира определятся в каждой возрастной и весовой категориях. В каждом виде спорта будут разыграны кубки, ценные призы, медали и дипломы. Специальные призы получат победители в номинациях «За лучшую технику», «За волю к победе» и «За самый короткий бой». Зрители также увидят показательные выступления организаций восточных единоборств.

Дата и время: 29 апреля с 9.00.

Место: спорткомплекс «Баганашыл» (мкр. Баганашыл, ул. Санаторная, 14).

Вход свободный.

Премьера юбилейной программы цирка Юрия Никулина

Созвездие артистов, составляющих элиту российского цирка, 29 апреля уже в третий раз откроет в Алматы весенний цирковой сезон. Юбилейная программа представит на манеже гималайских медведей-велосипедистов, котов-жонглеров и аттракцион с дрессированными обезьянами, лучших клоунов, воздушных гимнастов, а также золотую коллекцию номеров от алматинских артистов. В числе хедлайнеров представления – акробаты-вольтижеры, участвовавшие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи. Программу можно будет увидеть до 4 июня.

Дата и время: 29 и 30 апреля в 16.00.

Место: КазГосЦирк (пр. Абая, 50).

Стоимость билетов: от 2000 тенге.

Контакты 394-49-03 (касса).

Открытие мотоциклетного сезона-2017

Старт очередному мотосезону алматинские байкеры официально дадут в это воскресенье, 30 апреля. По традиции горожане смогут проводить мотоциклистов в свой первый в этом году мотопробег и принять участие в самом празднике. Место встречи байкеров – ТРЦ ADK. Шоу-программа продолжится до самого вечера. Для гостей подготовлены показательные трюки на железных конях, конкурсы с призами, подарки, живой звук.

Старт мотопробега – в 16.00. Колонна направится в сторону Капшагая, на зону отдыха «Алтын Эмель». Здесь мотоциклистов будет ждать продолжение программы.

Дата и время: 30 апреля с 11.00.

Место: ТРЦ ADK (ул. Сатпаева, 90).

Вход свободный.

Футбольный турнир дворовой лиги к EXPO-2017

Любители футбола приглашаются к участию в очередной серии матчей городской дворовой лиги, которая пройдет 30 апреля. Турнир приурочен к международной специализированной выставке EXPO-2017, является открытым и не требует взносов за участие. Команды могут выступить в лиге «А» – от 8 до 14 лет либо в лиге «Б» – 15+. Побороться за медали и дипломы могут и мужские, и женские составы. Также преду-

смотрено награждение по номинациям «Лучший вратарь», «Лучший защитник» и «Лучший нападающий». Требование к составу – не более восьми игроков.

Игры в рамках городского проекта «Спорттық Алматы» пройдут в четвертый раз. За это время в матчах дворовой лиги приняли участие свыше 3000 любителей футбола.

Дата и время: 30 апреля, лига «А» – в 9.00, лига «Б» – в 13.00.

Место: футбольное поле «Хан Тенгри» (мкр. Хан Тенгри, Мустафина, 54, Каргалы).

Участие бесплатное, регистрация – на месте.

Контакты +7-777-250-63-63.

Международный фестиваль развивающих игр для взрослых «ИграFEST»

Разработчики трансформационных, психологических и бизнес-игр из России, Украины, Латвии будут ждать алматинцев 29 и 30 апреля в университете «Туран». III международный «Играfest» – это возможность познакомиться с авторами игр, профессиональными психологами и тренерами, получить полезные знания для самореализации и бизнеса. Через мини-тренинги в игровом формате участники смогут посмотреть на личное и деловое пространство с иной стороны – найти ответы на вопросы, связанные с финансами, взаимоотношениями, творческой реализацией. Процесс направлен на глубокое понимание целей и поиск решения проблем.

Каждый гость фестиваля сможет принять участие в 5–6 играх.

Дата и время: 29 и 30 апреля с 9.00.

Место: университет «Туран» (ул. Сатпаева, 16, уг. ул. Желтоксан).

Стоимость участия: 10 000 тенге.

Контакты +7-705-208-35-83.

Перформанс PlayBack театра И.Л.И.

Участие в постановке, которая пройдет в стенах арт-галереи «Белый рояль», примут сами зрители. Плейбэк – формат социального театра, построенного на импровизации. Истории из жизни, которые станут основой происходящего на сцене, будут исходить от самой публики. Единственное условие – повествование должно быть личного характера. Необязательно напрямую связанное с самим рассказчиком, но непременно его касающееся. Рассказанную зрителем историю воплощают на сцене актеры театра – все это абсолютная импровизация «здесь и сейчас». В каждом перформансе задействованы три стороны – зрители, актеры и ведущий. Первые выступят в роли сценаристов, актеры, соответственно, будут исполнителями, а ведущий предстает режиссером. Задача последнего – каждую историю облечь в сценическую форму. Успех такого спектакля в равной степени зависит от всех участников и от того, удалось ли создать доверительную атмосферу для общения между зрителями и актерами.

Дата и время: 29 апреля в 17.00.

Место: арт-галерея «Белый рояль» (пр. Абая, 150/230, уг. ул. Тургут Озала, ЖК «Гаухар Тас», 2-й этаж).

Вход свободный.

Контакты 393-35-06.

Финал четырех Кубка УЕФА по футзалу

Решающие матчи Кубка состоятся 30 апреля в спортивном комплексе «Алматы Арена». Впервые за 16 розыгрышей Финала четырех в решающую стадию вышли команды, которые либо уже владели Кубком, либо как минимум играли в решающем матче турнира. В пятницу, 28 апреля – состоялись встречи между обладателем Кубка 2016 года, российской «Югрой» и португальским «Спортингом», также сыграли испанский «Интер» и алматинский «Кайрат». Ворота хозяев турнира защищает Игита, признанный лучшим голкипером мира в мини-футболе.

Дата и время: 30 апреля, матч за третье место в 16.30, финал – в 19.00.

Место: спортивный комплекс «Алматы Арена»

(ул. Момышулы, ниже пр. Рыскулова).

Стоимость билетов: от 500 тенге, приобрести можно

на сайте ticketon.kz.

Контакты 223-90-68.

Международный день джаза – Jazzystan

Первый в этом году концерт Jazzystan пройдет в Международный день джаза, по решению ЮНЕСКО отмечаемый во всем мире 30 апреля с 2012 года. В нынешнем джазовом сезоне международный фестиваль состоится в двух концертах – 30 апреля и 5 мая. Откроют программу в это воскресенье на площадке ТРЦ Mega Park лучшие джазовые коллективы Алматы – Nuketai Brass Band, Viktor Khomenkov Band, Magic of Nomads, NAsia FromAsia. Специальные гости из Лондона – Ezra Collective и Nubya Garcia.

Дата и время: 30 апреля в 18.00.

Место: ТРЦ Mega Park

(ул. Макатаева, 127).

Стоимость билетов: 6000 тенге.

Женский забег Sulu Sport Run

Алматинцы приглашаются поддержать участниц женского забега Sulu Sport Run, продолжающего серию масс-стартов Nauryz Run. Любительские соревнования пройдут в воскресенье, 30 апреля, в Ботаническом саду. Представительницы прекрасного пола испытают свои силы на дистанциях 5 и 10 км. Обладательницы призовых мест в абсолютном зачете на главной дистанции получат годовые карты в клуб Fidelity FIT&WEL. Регистрация участниц закрыта.

Дата и время: 30 апреля, старт в 10.00.

Место: Ботанический сад.

Вход свободный.

Материалы подготовила Марина ПЕСТРЯКОВА