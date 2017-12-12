Ветер перемен

«Порядок вещей»

О неизбежности столкновений между людьми и их влиянии друг на друга рассуждают актеры арт-убежища Bunker. Все в мире существует по определенной схеме, но что произойдет, если ее изменить? Об этом и многом другом спектакль «Порядок вещей».

Режиссером новой постановки выступил Илья Бобков. Ранее он создал для арт-пространства Bunker два спектакля – «Лысая певица» в 2015 году и вербатим Stay True в 2016-м. На этот раз он выбрал пьесу Нила Ла Бьюта «Порядок вещей». Вместе с актерами режиссер попытался разобраться в том, к чему порой может привести желание сделать окружающую реальность идеальной согласно видению одного человека и насколько велика бывает зависимость от мнения окружающих.

На сцене разворачивались романтические отношения двух пар. Актеры будто проживали жизни своих героев, вместе с ними пытаясь понять, что такое любовь, дружба, как люди могут менять друг друга и устоявшийся порядок вещей и к чему приводят эти перемены. В спектакле заняты четыре актера – Артем Горбунов и Sasha, а также Юлия и Станислав Брезинские. За развитием отношений каждой папры следить довольно интересно.

Действие начинается в музее, на что довольно схематично указывают декорации. Впрочем, возможно, это сделано специально, чтобы не отвлекать зрителей от самой истории, которая развивается постепенно. Конечно, приятно наблюдать за пластичными движениями актеров и удивляться их физической подготовке и труду хореографа спектакля Егора Васильева. Однако этого мало. Порой действие кажется даже слишком замедленным, затянутым, как в теленовелле. Герои знакомятся в музее, начинают встречаться, потом молодой человек знакомит девушку со своими друзьями. Все это время зрители терпеливо ждут конфликта. И когда он наконец случается, то вновь напоминает долгоиграющий телепроект. Страсть между двумя парами кипит, как в хорошем бразильском сериале. При этом на фоне разборок время от времени между героями случаются дискуссии на театральные темы, которые, увы, не цепляют из-за своей невнятности.

Идея спектакля заключается в том, чтобы попытаться разобраться в искусстве строить отношения или в отношении к искусству. Однако ответы на оба вопроса, увы, остаются повисшими в воздухе.

Увидеть спектакль на сцене арт-убежища Bunker можно 17 декабря. Начало в 20.00. Стоимость билетов 2000 тенге.

Елена СОКОЛОВА

Фото Ильи ГРИШИНА