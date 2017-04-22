Ветеран образования

Верненская мужская гимназия

Верненская мужская гимназия (ныне финансово-экономический факультет Каз НПУ им. Абая) – это памятник истории и архитектуры конца XIX – начала XX веков, важный элемент застройки исторической части города.

Здание по проекту главного архитетктора города Поля Гурдэ построено в 1895 году.

История его такова.

Открытие Верненской мужской прогимназии с пансионом для казахских детей в составе приготовительного, 1-го и 2-го классов состоялось 1 сентября 1876 года. В связи с отсутствием собственного здания учебный процесс осуществлялся в съемных помещениях, арендуемых в Большой Алматинской станице у зажиточных верненцев. В этот период в гимназии работало 24 служащих: директор, инспектор, 13 учителей, воспитатели-надзиратели. Первое собственное здание, построенное в 1884–1887 годах, было разрушено землетрясением в 1887 году.

Мужская гимназия входила в комплекс учебных заведений города Верного, сформированный в центральной части города вокруг Старокладбищенского парка (позже – Пушкинский сквер; ныне – парк им. 28 гвардейцев-панфиловцев).

В 1883 году состоялся первый выпуск гимназистов.

К 1 января 1904 года в гимназии обучался 321, а в 1905 года – 343 учащихся. Для наиболее способных учеников были учреждены именные стипендии.

И здесь возникает необходимость рассказать о замечательном верненце, ставшем в построенной им гимназии преподавателем французского языка. Поль Гурдэ исполнял эту жодолжность в течение 15 лет. Он почетный гражданин города Верного, был отмечен французским знаком отличия по народному просвещению – Officier de I’lnstruction Publique. В 1882 году Гурдэ стал областным архитектором Семиреченской области; в 1883–1913 годах избирался верненским городским архитектором. По его проектам были построены здания женской и мужской верненских гимназий, детского приюта, пожарной части, Знаменской часовни в память жертв землетрясения 1887 года, купеческих домов. П. Гурдэ составил рельефную геологическую карту Семиреченской области и ее памятников для Всемирной выставки в Париже в 1900 году, стоял у истоков городской археологии. В 1889 году Городская дума утвердила первый герб города, представленный Полем Гурдэ.

Новое здание мужской гимназии было построено на пересечении улицы Губернаторской и проспекта

Г. Колпаковского (ныне – улица Казыбек би и проспект Достык) в 1895 году.

В основу композиционного решения легли мотивы русского классицизма в рамках стилизаторских тенденций в архитектуре конца XIX – начала XX вв.

В разные годы мужская гимназия выпустила крупных политических и государственных деятелей – М. Фрунзе, О. Жандосова,

Б. Сыртанова, М. Тынышбаева.

В 1919 году в этом здании размещался Верненский городской комитет Российского коммунистического союза молодежи.

После революции здесь находилась первая трудовая школа им. Л.Толстого, затем – учительские курсы, секретарем был Гани Муратбаев. На этих курсах читал лекции уполномоченный Турревкома Д. Фурманов.

В советские годы в здании размещался первый в республике педагогический институт. На базе трех его факультетов Постановлением СНК СССР от 20 октября 1933 года был образован Казахский государственный университет.

В 1930 году достроен второй этаж. Авторы проекта – архитекторы Я. Станкевич,

В. Львов.

После пожара 1934 года здание перестроено и несколько утратило первоначальный вид.

Василий ШУПЕЙКИН