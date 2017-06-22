Видеть руками

В ГМИ имени А. Кастеева открылась выставка живописи для людей с особыми потребностями

Такая экспозиция создана впервые в республике. Она организована общественным фондом «Аржан». Это интерактивная выставка, позволяющая в прямом смысле прикоснуться к произведениям изобразительного искусства незрячим посетителям музея.

Специально для выставки было решено создать объемные версии живописных работ из фондов ГМИ. Картины сопровождаются надписями, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.



Над созданием барельефов – тактильных моделей картин совместно с незрячими специалистами безвозмездно работали известные профессиональные скульпторы. В их числе Павел Шорохов, Қазбек Дулатов, Жандос Сарпеков, студенты, обучающиеся живописи.

Также впервые в Казахстане посетители музея смогут послушать подробную информацию о работах, представленных на выставке. Такой способ знакомства с произведениями на профессиональном языке называется тифлокомментарием.

Искусствовед, старший научный сотрудник ГМИ РК им. А. Кастеева Наталия Баженова подчеркнула, что на выставке ждут не только зрителей с особыми потребностями, но и зрячих посетителей. Объемные работы позволяют по-новому оценить произведения отечественной классики.

– К работам можно прикоснуться, поводить по ним руками, а это намного сильнее, чем просто посмотреть картину, – отметила Наталия Баженова.

Планируется, что экспозиция будет работать на постоянной основе.

Георгий ХИНИЧ

Фото картин предоставлено ГМИ имени А. Кастеева