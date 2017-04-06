Волк-акробат и козлята-обаяшки

Увидеть спектакль, о котором речь пойдет ниже, на сцене Государственного академического театра для детей и юношества имени Н. Сац крайне сложно – не чаще чем раз в месяц вывешиваются афиши с приглашением прийти, посмотреть и получить удовольствие от вечной и потому не стареющей сказки «Волк и семеро козлят». А жаль. Почему?

Начну с того, что сразу же после открытия занавеса ребятня в зале приумолкла, что, согласитесь, не характерно для детских утренников. А стихли отвлеченные возгласы и реплики, потому что оформление сцены – реквизит и декорации – привлекают внимание и юные театралы начинают рассматривать детали. Благо сценография первого эпизода – подвижная игра козлят – никак не отвлекает, а как будто бы специально сливается с общей картиной великолепных декораций.

Шаг за шагом режиссерский замысел (постановщик заслуженный артист Таджикистана Султан Усманходжаев) заставит ребятишек в зале влиться в игру и познакомиться с действующими лицами: семерыми козлятами, старший из которых (заслуженный деятель РК Тахир Василов) будет на протяжении всего действа опорой в актерской игре остальным шестерым коллегам, чей возраст от 6 до 12 лет. Их артистический стаж и того меньше – Алихан Есембаев,Рустам Музафаров, Александра Пак, Даша Ахрамович, Аделина Германцева и Марк Ибрагимов – ученики театрального кружка «Ручей-ручеек».

Сюжет старой сказки в спектакле выдерживается весьма приблизительно. И на то есть причина: уж очень он короток. И пересказ истории о том, как волк подделал голос, чтобы спеть «Козлятушки-ребятушки, отопритеся, отворитеся…» сегодня, согласитесь, мало актуален – ребятишки нынче продвинутые и не станут смотреть и слушать рефрены типа «…и вновь коза отправилась за молоком, а волк побежал к медведю-кузнецу с просьбой сделать ему голосок еще тоньше…». Ребенок образца второго десятилетия 2000-х любит стремительное развитие сюжета, динамику в решении проблем. И авторы, сочинившие новый текст, а по сути, вложившие в сказку современную идеологию, пусть и основанную на старой драматургии «добро и зло», показывают малышам, что нельзя мешать «старенькой сове» (актриса В. Остапенко) отдыхать, а то, что говорит мама-коза (актриса Наталья Бардина, которая не только сердца ребятишек приковала к себе, но более – взоры пап и дедушек), следует исполнять беспрекословно. И все бы это было тривиально, а потому неинтересно, если бы…

Если бы на сцену не вышел Волк! И здесь без обиняков напишу: браво актеру Никите Коньшину!

Большую часть времени он будет на сцене один. Взвалит на свои могучие плечи дальнейшее действо, ни разу не сбившись с заданного козлятами ритма.

Не увидев игры Никиты Коньшина, трудно ответить на вопрос: каким должен быть актер детского театра? А посмотрев, мало кто не согласится со мной – именно таким, как он: легким, подвижным, упруго-пружинистым, с многотембровым голосом огромного диапазона, фактурным внешне, чтобы даже подлеца-волка сыграть изящно и представить образ в высшей степени обаятельным. Безусловно, прекрасная физическая форма, владение акробатическими трюками – дополнительный бонус к актерскому мастерству, зиждущемуся на врожденном таланте. По ходу сцены Волк съест Сову, Петуха, Хомяка и… шестерых козлят. седьмой, старший, спрячется под столом, и… никого туда более не пустит. За что и будет наказан мамой-козой как негодник: мало того что двери Волку распахнул, так еще сам спрятался, а про малышей забыл!

– А так старшие братья не поступают! – отреагировала на драматичность момента моя внучка и потребовала прихода охотника.

В одной из классических версий именно он вызволяет слопанных волком козлят. Но в ТЮЗе Волк падает в колодец и, чтобы выбраться…

Впрочем, приходите и смотрите сами. И поймете, так же как это понял я, спектакль удался, раз понравился не только взрослому театралу, но и тем, для кого старались артисты ТЮЗа.

Кстати, театр проводит конкурс на лучшего актера, режиссера, спектакль и т. п. Опрашивает зрителей с просьбой указать в анкете Ф.И.О. и возраст.

София ШУПЕЙКИНА, 6 лет, Василий ШУПЕЙКИН, 63 года