Вопреки всему

В прокат вышла немецкая драма «Не/смотря ни на что»

В основе сюжета лежит реальная история о парне по имени Салия Кахауатте, который почти потерял зрение, но умел жить и мечтать так, как может далеко не каждый полноценный в физическом плане человек. Герой желал посвятить жизнь гостиничному бизнесу и доказал, что ничего невозможного нет. Даже если твой мир практически лишился красок и ты способен различать лишь смутные очертания предметов, это не причина отказываться от мечты. Если действительно чего-то хотеть и добиваться своей цели, Вселенная обязательно поможет тебе, одарив прежде всего достойными людьми, которые всегда поддержат в нужную минуту. Однако самое главное, что они всегда будут рядом и уж точно не дадут пасть духом. Сестра и лучший друг главного героя как раз из таких людей. Именно благодаря их поддержке и вере в свою мечту Салия Кахауатте совершил невероятное и прошел стажировку в одном из крупнейших отелей Германии. А ведь мог опустить руки и ныть, что болезнь поставила крест на его жизни, когда она еще только начиналась… Во время просмотра картины мне вспомнились слова Розовой дамы – героини истории современного французского писателя и философа Эрика Эммануэля Шмитта об Оскаре, который был смертельно болен и писал письма Богу. Она сказала маленькому мальчику, что иногда мы не в силах изменить ситуацию, но всегда можем поменять свое отношение к ней. Эти мудрые слова на сто процентов соотносятся с историей Салии Кахауатте.

Благодаря талантливому и опытному режиссеру, каковым и является обладатель престижных кинонаград Марк Ротемунд, эту вдохновляющую историю узнали люди во многих странах мира. Ему удалось сделать отличный фильм, в котором есть место и улыбкам, и смеху, и грусти. Главному герою все время хочется сопереживать. Не жалеть, а именно сопереживать. Так хочется, чтобы у него все получилось! Конечно, слепому парню, который видит лишь силуэты, в сто тысяч раз сложнее, чем большинству других людей. Однако пожалеть хочется почему-то именно их, порой страдающих заболеванием с гораздо более серьезными последствиями – мечтательной атрофией.

Главную роль в картине сыграл Костя Улльман, которому на сто процентов удалось перевоплотиться в паренька, влюбленного в свое дело и упорно идущего к своей мечте, несмотря, причем в прямом смысле слова, на многочисленные препятствия. Кстати, для полного погружения в ситуацию время от времени режиссер предлагает зрителям смотреть на мир глазами главного героя. Иными словами, видеть лишь размытые силуэты людей и предметов.

В целом фильм получился очень динамичным и искренним. На протяжении почти двух часов не становится скучно, потому что с героем постоянно что-то происходит. Грустные и веселые события сменяют друг друга, но оптимизм и вера в себя неизменно побеждают. Именно поэтому и нужно смотреть эту картину. Она заряжает позитивным отношением к жизни.

Елена СОКОЛОВА