Восхождение на пик

Персональная выставка художника Анатолия Никонова

В арт-галерее «Белый рояль» открылась персональная выставка художника Анатолия Никонова.

В экспозиции представлено около 70 картин, написанных маслом, темперой, пастелью, но подавляющее большинство работ – это акварель. Здесь можно увидеть и пейзажи, и портреты, и натюрморты, и бытовой жанр, но чаще всего автор изображает горы, потому что с молодости увлекался альпинизмом. С одной из картин, представленных на выставке под названием «Ледовая трещина», связана такая история. Однажды на Алтае группа альпинистов переходила большой ледник, и автор этой работы оступился и сорвался, улетев в трещину метров на семь, но его быстро вытащили. Позже он решил запечатлеть это опасное место.

Родился Анатолий Васильевич Никонов в 1938 году в селе Скородум Тюменской области. Благодаря потрясающей сибирской природе он с детства ощутил любовь к прекрасному и поэтому пытался запечатлеть красоты лесов, полей, лугов и протекающей рядом реки Тобол. Любовь к живописи ему сначала привил его школьный учитель – ссыльный профессор Петербургской академии художеств – и старший брат Алексей, который стал профессиональным художником.

– Мне повезло – когда я пошел в школу, в первом и во втором классе нас учил рисованию Иван Никитич, к сожалению, его фамилию я не запомнил, – вспоминает Анатолий Васильевич. – Впечатления от него у меня остались на всю жизнь, он многое мне дал. На уроках мы делали наброски, он нас учил акварельной живописи, для меня это стало основой на всю жизнь. Когда я закончил два класса, Иван Никитич скончался. Мой старший брат успел у него проучиться семь классов, потом он поступил в художественное училище и, когда приезжал домой на каникулы, мы вместе ходили писать этюды.

– Когда я учился в институте, у нас была секция альпинизма, и я увлекся этим видом спорта, а раньше занимался легкой атлетикой, бегал эстафету на приз газеты «Вечерний Свердловск». Мы облазили Уральские горы, а в 1963 году ребята пригласили меня покорять казахстанские вершины. Когда я увидел эти горы, то сразу влюбился в них и решил остаться здесь навсегда. На тот момент я работал по специальности в проектном институте в Свердловске, а потом перевелся сюда на Казводоканалпроект, где проработал много лет.

Увлечение альпинизмом предопределило дальнейшую судьбу Никонова. Его друг – альпинист Евгений Беловол заметил интерес Анатолия к живописи и привел его в студию «Пятница» к Ивану Яковлевичу Стадничуку. С этого момента в творческой жизни молодого художника начался подъем. Анатолий Никонов стал участвовать в студийных, городских и всесоюзных выставках и активно работать в молодежной секции Союза художников Казахстана.

В экспозиции имеется портрет Анатолия Никонова, написанный рукой Стадничука. Портретируемый изображен на этой картине в профиль, он поднимается по тропе в гору, и чувствуешь, как холодный зимний ветер дует ему в лицо. Эту работу автор сделал в 1968 году, причем прямо в горах.

– Иван Яковлевич был страстным поклонником гор, – вспоминает Анатолий Васильевич, – он был крепкий мужик, и мы часто ходили вместе на этюды.

Есть также копия произведения Ивана Стадничука, сделанная автором выставки.

– Он написал двойной портрет небольшого размера, где изобразил Юрия Шнейдермана и меня, тогда еще совсем молодых. А уже с этого портрета я сделал акварель, – поясняет художник.

В 1965 году под эгидой Алма-Атинского облсовпрофа Анатолий Никонов вместе с Валерием Грюнбергом принял участие в создании общества самодеятельных художников «Самоцвет», которое действует до сих пор.

Постоянная нехватка профессионального художественного образования привела Анатолия Васильевича в Казахский педагогический институт имени Абая, по окончании которого началась его преподавательская деятельность. Еще будучи архитектором-конструктором на Казводоканалпроекте, он открыл изостудию для детей сотрудников и по вечерам в свободное от работы время обучал их ИЗО. После окончания художественно-графического факультета преподавал в общеобразовательных школах № 38 и № 9, а затем на архитектурном отделении в Алматинском колледже строительства и менеджмента (АКСиМ) и архитектурно-строительном колледже (АСК).

О выставке Никонова можно сказать, что она ретроспективная, так как здесь представлены работы разных лет. Например, портреты его жены и дочери, сделанные много лет назад, а также сослуживцев, знакомых. Но все-таки большинство произведений написаны в последние годы. Многие из них представляют собой пейзажи, где зритель видит тропу на Кок-Жайлау, или березку в осеннюю пору на склоне холма, или домик в горах. Автор говорит, что с балкона его дачи открывается прекрасный вид на горы, поэтому он любит писать с натуры, стоя у окна или отправляясь с этюдником на свежий воздух. По словам куратора выставки Мадины Курбангалиевой, художник пишет смело, уверенными мазками и работает с яркими красками.

Выставка продлится до 26 января по адресу: пр. Абая, д.150/230, уг. ул. Тургута Озала, ЖК «Гаухартас». Тел.:

+7 (727) 393-35-06, +7-747-06-47-87.



Индира САТБАЕВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА