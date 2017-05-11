Восточный колорит

Алматинцы могут ознакомиться с работами известных кыргызских живописцев и скульпторов

Выставка картин гостей из Кыргызстана проходит в Государственном музее искусств имени Кастеева. Свои работы в рамках международного культурного проекта представили участники группы «Новая волна» Жылкычы Жакыпов, Талант Огобаев, Эркин Салиев, Нарын Турпанов, Евгений Бойков и многие другие.



– Наша группа существует с конца 80-х годов прошлого века. В эпоху социальных преобразований благодаря усилиям поколения тридцатилетних художников на республиканских показах живописи стали появляться интересные, оригинальные работы без рамок, и без прикрас. Желание влиться в мировой художественный процесс и создавать новое искусство в Кыргызстане объединило нас, – рассказывает участник объединения Аскар Турумбеков.

Всего на выставке представлено более ста произведений в разных жанрах: живопись, скульптура, графика, различные коллажи. Все они очень разнообразны, у каждого из мастеров свой стиль и особенности работы. Однако есть и нечто общее. Например, можно заметить, что многие художники часто обращаются к сюжетам древних легенд и сказаний, изображают мифических персонажей. В частности, этим темам посвящены картины Юристанбека Шыгаева «Легенда об «Иссык-Куле», «Легенда о Енисейской Мадонне», полотно Сансыз-

бека Мирзираимова «следы древности эпоса» и многие другие.

Интересны и скульптурные работы таких мастеров, как Нарын Турпанов, Аскар Турумбеков, Арстанбек Шарршекееев и другие. Их творения отличаются монолитностью форм и выразительной пластикой.

Невозможно пройти и мимо свитков. Этот новый вид искусства. В качестве материала для них используется крупнозернистый холст с особой грунтовкой.

– В произведениях художников творческой группы «Новая волна» представлен многогранный мир в разных его проявлениях и символических образах. Они знакомят зрителя не только с историей и древней культурой кыргызского народа, но и с жизнью современного общества. Несомненно, художественные достижения и опыт «Новой волны» повлияли на облик искусства в Кыргызстане и Центральной Азии, – рассказала искусствовед, куратор выставки Нуржамал Ажарова.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА