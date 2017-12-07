07 декабря 2017 Как отдыхать 156-07.12.2017 51

Возвращение на большую сцену

Казахстанский дуэт Даулет & Гульхан

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Популярный казахстанский дуэт Даулет & Гульхан опубликовал на своем канале в YouTube видео со съёмочной площадки, где завершаются съемки их нового клипа.  Похоже, уже совсем скоро поклонники смогут оценить творчество дуэта.
Как известно, дуэт Даулет & Гульхан стремительно ворвался в чарты казахстанской поп-музыки несколько лет назад с такими хитами как  Көзіңнің мөлдірін ай,  Күлші жаным,  Сені ғана, однако некоторое время спустя триумфального старта, артисты решили взять своеобразный тайм-аут для того, чтобы переосмыслить свое творчество.  Перерыв, к счастью для поклонников дуэта, длился недолго и уже в этом году в их репертуаре появились новые хиты, такие как Сағыныш демі  и Кел шырқайық оданда.   
В настоящий момент клипа на одну из новых песен, которая пока держится в секрете.  Вскоре ожидается премьера клипа.       
Ольга Саблина
 