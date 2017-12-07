Возвращение на большую сцену

Казахстанский дуэт Даулет & Гульхан

Популярный казахстанский дуэт Даулет & Гульхан опубликовал на своем канале в YouTube видео со съёмочной площадки, где завершаются съемки их нового клипа. Похоже, уже совсем скоро поклонники смогут оценить творчество дуэта.

Как известно, дуэт Даулет & Гульхан стремительно ворвался в чарты казахстанской поп-музыки несколько лет назад с такими хитами как Көзіңнің мөлдірін ай, Күлші жаным, Сені ғана, однако некоторое время спустя триумфального старта, артисты решили взять своеобразный тайм-аут для того, чтобы переосмыслить свое творчество. Перерыв, к счастью для поклонников дуэта, длился недолго и уже в этом году в их репертуаре появились новые хиты, такие как Сағыныш демі и Кел шырқайық оданда.

В настоящий момент клипа на одну из новых песен, которая пока держится в секрете. Вскоре ожидается премьера клипа.

Ольга Саблина