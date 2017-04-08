Время пришло

Презентация фильма «Время первых»/«Алғашқылар дәуірі»

Презентация фильма «Время первых»/«Алғашқылар дәуірі» известного режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова состоялась в Алматы. Это первая масштабная российская картина, снятая в формате 3D и переведенная на казахский язык.

В основу картины легли реальные события о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2» 18 марта 1965 года.

Мероприятие посетил аким Алматы Бауыржан Байбек.

– Презентация фильма «Время первых» стало важным и ожидаемым событием в нашем городе, Казахстане, – сказал аким. – Фильм Тимура Бекмамбетова не столько развлекательный, сколько исторический, имеющий большой идеологический смысл. Поэтому он обречен на успех. Тимур Бекмамбетов считает себя казахским режиссером, и нас очень радует то, что он на мировой арене, на самом высоком уровне показывает высокое искусство. Мы очень гордимся, что Тимур – наш соплеменник. 12 апреля состоялся первый полет с казахской земли Юрия Гагарина в космос. А 18 марта 1965 года через четыре года после этого события Алексей Леонов стал первым человеком, который вышел в открытый космос. Мы гордимся нашими тремя космонавтами, среди которых Тохтар Аубакиров – последний советский и первый казахский космонавт, отправившийся в космос. Как председатель наблюдательного совета и корпоративного фонда «Болашак» мы поддержали перевод картины «Время первых» на казахский язык, так как в нем поднимается уникальная тема. К слову, это первый подобный проект, который поддержал наш фонд. Впервые полный цикл дубляжа был сделан в Казахстане. Хочу поблагодарить всех актеров, кто участвовал в этом прекрасном проекте, и хотел бы выразить надежду, что таких картин у нас будет больше. В целом при поддержке нашего корпоративного фонда было дублировано 17 проектов. Теперь жители нашей страны смогут иметь в своей домашней коллекции 20 фильмов на казахском языке, дублированном по самым высоким диснеевским стандартам.

В преддверии демонстрации фильма его создатели рассказали, как шел съемочный процесс.

Тимур Бекмамбетов:

– «Время первых» – не историческая лента, и не про наше прошлое. Это фильм про наше настоящее, про то, что волнует всех людей и в Казахстане, и в Америке. Все молодые люди хотят быть успешными. Алексей Леонов, когда он полетел в космос, был молодым парнем, таким же, как многие из вас. У него была в жизни мечта, он хотел быть первым, делать то, что до него никто никогда не совершал, и ему удалось реализовать свою мечту. Наша задача – дать зрителю прочувствовать то, что испытали люди, побывавшие в космосе. Уверен, что когда вы выйдете из зала, будете совершенно другими людьми.

Над фильмом работала команда лучших российских и зарубежных специалистов – художников, бутафоров, специалистов по компьютерной графике, VFX-супервайзеров. Мы надеемся, что у нас получилось честное кино. Фильм мы сделали с третьей попытки. Он снимался три года. Его начал делать наш с вами земляк Сергей Бодров-старший. Затем к съемкам приступил режиссер Юрий Быков, который создал достаточно большое количество различных сцен к фильму. Но по разным причинам процесс съемок «Время первых» вновь был приостановлен. И только третья попытка Дмитрия Киселева закончилась успешно – мы практически пересняли 90 процентов картины. Я и мой друг сопродюссер Евгений Миронов приложили немалые усилия, чтобы фильм вышел на широкий экран. Если бы главный консультант и реальный герой нашей картины – космонавт дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов не одобрил бы фильм «Время первых», он никогда бы не вышел на широкий экран. Столь высокая степень оценки вынуждала нас относиться к этой картине максимально ответственно.

Я был рад, когда узнал о возможности перевести фильм на казахский язык. Для меня это было важно, так как я родился в Казахстане, жил здесь до 17 лет. В годы моей юности не было фильмов на казахском. Это, в частности, повлияло и на то, что я плохо говорю на родном языке. Поэтому мне было важно, чтобы в моей картине герои заговорили на языке моей Родины.

«Время первых» на днях выйдет в прокат в России и Казахстане, а затем будет показан во всем мире. Каждая картина о космосе в какой-то степени и о Казахстане. Ведь именно отсюда и по сей день стартуют космические корабли. Я готов продолжить эту тему и жду сценарии. Как и Алексей Леонов, допускаю наличие инопланетного разума. У меня есть грандиозные планы, которые касаются создания фильма про историю Казахстана и космоса.

Режиссер фильма «Время первых» Дмитрий Киселев:

– Когда я пришел на проект, главные роли в нем уже были распределены. И я не стал менять уже утвержденных артистов. Что касается Евгения Миронова и Константина Хабенского, которые исполнили роли прославленных космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева, то в их кандидатурах у меня изначально не было возражений, тем более что эти актеры оказались удивительным образом похожи на своих реальных героев не только внешне, но и по своим человеческим качествам. Что касается Владимира Ильина, который исполнял роль Сергея Королева, то у него портретного сходства действительно не было. Но это артист такого уровня, который может в буквальном смысле слова перерождаться в любой исполняемый им персонаж. И в картине произошла удивительная вещь, когда Ильин даже внешне стал похожим на Королева, что подтвердили даже люди, которые знали его лично.

Впервые в жизни мне пришлось делать фильм, когда сам герой рассказывает свою историю, которая на протяжении 52 лет являлась тайной, и о которой по разным причинам нельзя было говорить. Мы записали девятичасовое интервью с Алексеем Архиповичем Леоновым на диктофон. Этот рассказ и вошел в основу сценария картины. В двух с половиной часовой фильм вошла лишь небольшая часть его истории. Мы также прослушали огромное количество архивных и ранее засекреченных записей, подлинных переговоров, которые велись во время и после полетов космонавтов. Сложность заключалась в том, что сценаристам, которых в фильме много, ничего нельзя было выдумывать. Так что фильм основан на реальных событиях.

Для съемок картины использовались декорации, воссозданные с документальной точностью. Зритель увидит устройство первых космических кораблей, центр управления полетами 1960-х годов и то, как жили и тренировались первые космонавты.

Режиссер казахского дубляжа Айжан Жамшитова:

– Для меня большая честь участвовать в дубляже такого прекрасного фильма. Всего в дубляже приняло участие более 25 актеров, среди которых Ляйла Султанкызы, Адил Ахметов, Ислам Зейнуллаев, Шах-Мурат Ордабаев, Сагадилда Усупбалиев, Сырым Кашакабаев, Шехназа Кызыханова и другие. Евгения Миронова дублировал актер Азамат Канапия. Его другу и напарнику Павлу Беляеву свой голос подарил Гани Кулжанов.

Как вы знаете, картина готовилась к выходу очень долго, и нам за короткий срок – 15–20 дней предстояло дублировать этих и других замечательных российских актеров. Были непросто вживаться в сюжетную линию. Особенно сложно приходилось при передаче сеансов переговоров в состоянии невесомости космоса, когда герои приборами определяли точное приземление на землю. Нашим дублерам нужно было это прочувствовать и работать на верхнем дыхании. В ситуации, когда космонавты после приземления находились на сорокаградусном морозе, актерам дубляжа нужно было передать их состояние. Чтобы прочувствовать эту ситуацию, мы предложили нашим дублерам выйти на улицу в Астане, где как раз в это время был сильный буран. Надеюсь, нам удалось передать всю эмоциональную сторону картины фильма.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Юрия ВЫБЛОВА