Все краски осени

На Станции юных натуралистов прошел городской детский фестиваль «Армысың Алтын күз!»

Благодаря ему у ребят есть замечательная возможность продемонстрировать свое мастерство в области флористики. Всего состязались 29 команд.

– Конкурс аранжировщиков у нас ежегодный, но с разной тематикой, для того чтобы побудить в детях фантазию и творческое видение. В этом году участников очень много, больше всего из Жетысуского района, – сказала директор Станции юных натуралистов Зайнеп Аришева.

Открыл фестиваль конкурс по созданию композиции «Краски осени». В нем приняли участие дети от 7–17 лет из средних школ, внешкольных организаций дополнительного образования.

Детвора своими руками собрала цветочные композиции и представила их на суд жюри. Каждая творческая работа имела свое название и была презентована авторами. Среди работ букеты с названиями «Лесная поляна», «Сова», «Домик Маши и Медведя», «Солнечный» и другие. При составлении композиций участники конкурса использовали не только привычные садовые цветы, но и виноградную лозу, тыкву и листву деревьев.

Красота букетов настолько поразила членов жюри, что им было трудно определить победителя. После долгого обсуждения принято решение помимо трех призовых мест выделить шесть дополнительных номинаций.

Всем участникам конкурса вручили дипломы и подарки, среди которых комнатные растения.

– Я участвовала в данном конкурсе впервые. Моя работа называется «Осенний бал». В своей композиции использовала осенние цветы и листья. В будущем мечтаю стать графическим дизайнером, – сказала победительница конкурса Валерия Воробьева (школа № 108).

Также прошел конкурс в номинации «Красавица осень». Юные флористы продемонстрировали свои необычные костюмы, в которых был использован разнообразный растительный материал.

Победителями конкурса стали: старшая группа: 1-е место – Ангелина Норова (лицей № 71), младшая группа: 1-е место – Апполинария Безбородова (школа

№ 69). Организаторами фестиваля выступило городское Управление образования при поддержке Управления природных ресурсов и регулирования природопользования и компании NicoI.



Юлия ЖОРОВА

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