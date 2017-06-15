Все краски времени

Художник-кинематографист Мурат Мусин представил в арт-галерее «Бакшасарай»

Художник-кинематографист Мурат Мусин представил в арт-галерее «Бакшасарай» выставку живописи и графики, ставшей итогом более 40-летней творческой деятельности автора.

Мурат Мусин – художник-постановщик, режиссер, фотограф, педагог, член Союза кинематографистов РК, много лет проработавший на «Казахфильме». Выпускник худграфа КазПИ имени Абая, затем – московского ВГИКа, где он одновременно учился на художественном факультете и в экспериментальной мастерской режиссуры Сергея Соловьева. В качестве художника-постановщика Мурат Мусин дебютировал в культовом кино Рашида Нугманова «Игла» (1988 г.), а в качестве режиссера – документальным фильмом «Недописанный портрет» (1990 г.). Как художник-постановщик участвовал в создании около двадцати картин и как режиссер снял более десятка документальных фильмов. Один из участников «новой волны» в казахском кинематографе.

В детстве Мурат Мусин не думал, что станет художником, но однажды в школе с ним произошел курьезный случай, предопределивший его судьбу.

– Все началось с того, что в пятом классе на перемене я читал книгу про Володю Дубинина (юный партизан, Герой Великой Отечественной войны, погибший в 14-летнем возрасте. – Прим. авт.) и не заметил, что урок уже начался и вошла учительница математики, – рассказывает Мурат. – Все встали, а я продолжал сидеть, поэтому она отобрала у меня книгу (кстати, библиотечную) и не вернула. Я разозлился на нее и перестал учить математику, а потом это сказалось на геометрии, физике, в итоге уже не воспринимал точные науки. Гуманитарные предметы мне легко давались, а точные никак, поэтому, чтобы исправить оценки по математике, физике, химии, я рисовал портреты Николая Лобачевского, Софьи Ковалевской и других великих ученых. И учителям эти портреты нравились, они ставили мне хорошие отметки, хотя я учился в одной из лучших алматинских школ – 119-й, у нас в классе было три золотых медалиста, что говорит о высоком уровне преподавания. Формулы и задачи мне трудно давались, зато сочинения писал хорошо и вообще любил фантазировать. Мои портреты знаменитых деятелей науки и культуры привели меня к мысли, что, наверное, у меня есть способности к рисованию, и я пошел в изостудию в Доме пионеров, мне тогда уже было 16 лет. А еще наша завуч школы, которая преподавала нам русский язык и литературу, посоветовала мне обратиться к Юрию Яковлевичу Плотникову. Он вел у нас в классе черчение, а потом ушел работать на худграф КазПИ имени Абая. Юрий Яковлевич и посоветовал мне после окончания школы поступать на худграф КазПИ.

Во время учебы Мурат Мусин провел на факультете свою первую персональную выставку. А его дипломная работа «В городе моего детства» была сделана на таком профессиональном уровне, что ее за пятьсот рублей (в то время это была внушительная сумма) купило Министерство культуры для Дирекции художественных выставок. Работа объездила с передвижными выставками весь Казахстан и сейчас хранится в Семипалатинском музее искусств имени Невзоровых.

В галерее «Бакшасарай» можно увидеть студенческие работы Мусина, часть из которых сделана во время учебы во ВГИКе, они свидетельствуют о высоком уровне мастерства их автора. В экспозицию вошел один из эскизов его дипломной работы, а всего их было 15–16, половина из которых осталась во ВГИКе в качестве образцов. Эти эскизы в числе прочих представляли ВГИК на всесоюзной выставке, проходившей в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.

Когда Мурат Мусин учился на четвертом курсе ВГИКа, его пригласили на киностудию «Казахфильм» принять участие в постановке фильма «Игла», где в главной роли снялся Виктор Цой.

– Тогда режиссером этой картины был Аманжол Айтуаров, мой друг по ВГИКу, он раньше меня окончил учебу, – рассказывает художник. – Когда я уже вылетел в Алма-Ату, узнал, что картина замораживается. А тут мне предлагают другой фильм, тридцатиминутный, режиссера Наны Ченковой. Мы съездили с ней в Хакасию, в Абакан, выбрали натуру, актеров, за неделю сделали всю подготовительную работу, а по возвращении в Алма-Ату вдруг выясняется, что «Игла» снова запущена. Нане Ченковой я нашел другого художника, тоже студента ВГИка, нашего земляка Алмабека Кадырова, который даже лучше подходил для ее проекта. А мне была ближе «Игла». Восемь месяцев шла работа над фильмом, но я ездил в Москву сдавать сессию. У Сергея Соловьева мы прошли хорошую школу воспитания пластического видения эстетики изображения. Рашид Нугманов тоже учился во ВГИКе у Соловьева, поэтому мы с ним мыслили на одном пластическом языке. И с Аманжолом у меня было полное взаимопонимание, он учился на режиссерском отделении ВГИКа в мастерской Юрия Озерова и три года ходил на художественный факультет в студенческую мастерскую, все этюды наши смотрел. То же самое было с Рашидом, но у него было свое дополнительное преимущество – по первой профессии он архитектор, в этом смысле я научился у него видеть большие пространства, ландшафтные объекты.

– Во время съемок «Иглы» вы общались с Цоем? – интересуюсь у художника.

– Да, конечно, пили чай, играли в карты, летали вместе на самолете. Когда мы улетали в Москву, в аэропорту он поднял воротник, опустил шапку на глаза, чтобы его никто не узнал. Витя не любил лишних вопросов, ему было тогда 25 лет, но он уже понимал свое положение в обществе и не хотел подчеркивать свою звездность – раздавать автографы и так далее, ему это претило. Кто-то к этому стремится, а он избегал. Он никогда в бытовых условиях не подчеркивал свою исключительность. Однажды мы сидели в общежитии, приехали Витя, Петр Мамонов (сыгравший в «Игле» хирурга-наркодиллера Артура Юсуповича. – Прим. авт.), его брат Алексей Бортничук, Рашид Нугманов, Саша Баширов (Спартак. – Прим. авт.) и другие люди. Петя играет на гитаре, затем его брат, а когда Витю просим спеть, он часа два отказывается, не хочет ни играть, ни петь. Но потом все-таки поддается на уговоры и поет какую-то спокойную задушевную песню – не на социальные темы. Спел, убрал гитару и потом просто участвовал в беседе.

В 90-х годах Мурат Мусин в живописи стал увлекаться сюрреализмом и абстракционизмом, а в последние годы его больше тянет к спокойной созерцательности реалистических пейзажей. Автор говорит, что очень хотел научиться изображать природу, как это делали великие мастера Саврасов и Левитан.



Дана МАРАТОВА

Фото Вадима КРАВЦОВА