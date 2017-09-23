Все - в сад!

В Алматы проходит VI международный фестиваль садов Almaty Garden Show

С 22 по 24 сентября в Центральном парке Алматы благоухают сказочные сады, цветники и ландшафтные пейзажи, поражающие своей изысканностью и красотой. Вот прудик с рыбками и водными лилиями, рядом на сказочной поляне из хризантем притаился лесной олень, а под прозрачным зонтиком в тени сосен на деревянной веранде попивает чай с вареньем какая-то дама…

«Любимый мой дворик», «Городской цветник», «Карманный» парк», «Исламский сад», «Японский сад», «Вода в саду»… В таких номинациях соревновались создатели самых разнообразных тематических садов.

Так, компания «Лэу» создала мобильный сад из великолепных роз.

– Наша композиция называется «Свадебная история», – рассказывает представитель компании Татьяна Цвит. – Последнее время у нас стало модно проводить свадебные церемонии на открытых пространствах. Мне довелось побывать на подобных бракосочетаниях, и я решила, почему бы не создать специально для этого мобильный сад. Он легко переносится и оборудуется в любом ресторане, на парковой площадке, на лужайке – словом, где угодно. Мы разработали целую эксклюзивную историю того, как может проходить романтическая свадебная церемония. Для этого создали даже садовые скульптуры в виде обручальных колец, алтаря с оттисками мужской и женской ладоней. Путь к импровизированному алтарю обрамляют декоративные пальмы, обвитые растениями колонны и букетики разноцветных роз. Кстати, эти чудесные цветы предоставила нам известный цветовод Ольга Суздалева, которая занимается селекцией французских роз в Алматы.

Концепцию сада «Белые сны» создал ландшафтный дизайнер Данил Храмцов по заказ у генерального директора садового центра Green Service Натальи Никулиной.

– Грамотно оформленный сад позволяет человеку встретиться со своим я, – уверена Наталья. – Главная задача нашего сада – создать зону отдыха, в который человек чувствовал бы себя комфортно и смог отключиться от повседневных забот, компьютеров и гаджетов. Сегодня многие стремятся выходить из своих квартир и домов на природу или хотя бы во двор. Поэтому мы видим, что горожане интуитивно стремятся обустраивать это пространство, разбивая цветники, высаживая деревья и кустарники. Это и понятно, потому что растения прекрасно снимают стресс. У нас в саду они создают настроение и даже обладают лечебным эффектом. Не случайно садоводы получают огромное удовольствие от их выращивания, создания каких-то композиций. Интересно, что даже если ты неправильно ухаживаешь за растением, но делаешь это с любовью, оно в благодарность за это не погибает.

После проведения подобных мероприятий во всем мире принято переносить мобильные сады в городские парки или в те же больничные дворы. Так что не исключено, что это произойдет и с данными композициями, которые подарят радость горожанам.



– Фестиваль не только достижения наших питомниководов, ландшафтных дизайнеров, но и то, что делает наш город лучше и красивее, привлекает внимание общественности к проблемам города по озеленению, – говорит президент фестиваля Татьяна Антоненко. – Мы уже договорились с акиматом о том, что их представители посетят наши питомники и направят туда компании – подрядчики городского озеленения. К слову, до этого у нас не было такого взаимодействия. В основном растения привозили из-за рубежа. Поскольку они были не адаптированы к местным условиям, многие из них гибли.

Во время проведения фестиваля работает ярмарка садовых товаров и оборудования. Здесь можно купить разнообразные растения и цветы. Впервые в этом году на фестивале состоится конкурс красоты Queen of Garden. Также проходил конкурс по созданию современного цветника. Во время мероприятия специалисты читали лекции, а желающие участвовали в конкурсах. Одна из задач фестиваля – привить любовь детей к прекрасному. Поэтому большой популярностью пользовался мастер-класс для детей по моделированию ландшафта.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА