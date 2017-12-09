Все жанры в гости к нам

Многообразие современного искусства Казахстана могут оценить все желающие благодаря выставке «Наша эпоха»

В экспозиции представили свои работы художники из разных регионов Казахстана. Организаторы выставки ни в чем не ограничивали фантазию мастеров кисти, поэтому в Центральном выставочном зале можно увидеть произведения, выполненные в самых разных жанрах и стилях. Это и портреты, и пейзажи, на которых запечатлены живописные красоты Казахстана, и натюрморты. Также в зале можно увидеть скульптуры.

Словом, каждый участник выставки самовыражался как мог. Например, молодой художник из Алматы Абдурахман Тургын представил на выставке два очень «аппетитных» натюрморта.

– Натюрморт – один из моих любимых жанров. Я уверен, что у каждой вещи, фрукта или овоща есть нечто, что делает эти предметы как будто бы живыми, – говорит художник. – Мне очень нравится, когда удается найти это самое нечто и передать в картине. Тогда произведение становится живым. Я всегда пишу по вдохновению. При этом у меня одновременно в работе могут находиться несколько картин. Из них я каждый раз выбираю ту, что ближе и интереснее на данный момент. Я пишу уже примерно лет десять. За это время не раз принимал участие в групповых выставках, но мечтаю о персональной. Это моя главная цель на сегодня.

Выставка «Наша эпоха» организована с целью модернизации казахстанского визуального искусства в рамках программы Лидера нации Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: духовное возрождение».

Некоторые из художников, сохраняя преемственность традиций в своем творчестве, ссылаются на многовековую историю и культуру казахского народа, другие выражают свои мысли с сегодняшней точки зрения. Они говорят о национальном философском и психологическом представлении о мире окружающем.

– Художник своим творчеством делает вклад в сокровищницу общемирового искусства. Благодаря этому современное изобразительное искусство развивается, обогащаясь и расширяясь в своем бесконечном шествии в будущее, – считает куратор выставки Гульнар Жуваниязова. – В этом проекте участвуют профессиональные художники. Их произведения отличаются индивидуальным почерком и видением, они оригинальны и свидетельствуют о новых поисках и творческом росте.

– Каждое поколение художников вносит в искусство нечто свое, индивидуальное и неповторимое, – уверена Гульнар Жуваниязова. – За 26 лет Независимости современное изобразительное искусство Казахстана встало на новый виток развития, отражая непрерывную связь поколений. К тому же сегодня оно открыто для будущего и демонстрирует огромный творческий потенциал в новых поисках и открытиях.



Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА