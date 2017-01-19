Вся жизнь - искусство

В Государственном музее РК открывается персональная выставка Мухамбеткали Дуйсембаева

Посетители музея смогут увидеть более семидесяти его работ, созданных в течение многолетней творческой деятельности.

Мухамбеткали Дуйсембаев родился в селе Бухарбай Джалагашского района Кзылординской области. В 1987 году окончил Алма-Атинский художественный колледж имени Гоголя, а в 1995 году – Алма-Атинский государственный театрально-художественный институт имени Жургенова. Трудовую деятельность он начал в Актюбинском трикотажном обьединении в качестве модельера-конструктора. Сейчас художник преподает в Алматинском колледже декоративно-прикладного искусства имени Орала Тансыкбаева.

По мнению искусствоведов, Мухамбеткали Дуйсембаев – многогранный художник с весьма разнообразными интересами. Он работает в различных стилях и техниках. В том числе декоративно-прикладное искусство, гобелен, графика, живопись и акварель. Тематика его работ также очень разнопланова. В картинах художника можно проследить как национальное традиционное искусство казахского народа, так и современность. Например, интерес вызывает серия портретных гобеленов представителей интеллигенции Казахстана – «Турар Рыскулов», «Ахмет Байтурсынов», «Динмухамед Кунаев».

Ностальгией по родному аулу пронизаны акварельные работы «Воспоминания детства», «Сосед». Тонким душевным лиризмом наполнены картины, изображающие обычные сцены, взятые из жизни: мужчина, отдыхающий возле забора, мальчик с жеребенком, женщина, доящая кобылу, и другие. Также на выставке можно будет увидеть и произведения на тему экологии. Значимую часть экспозиции занимают также работы, отражающие этапы становления независимого Казахстана.

Завершится выставка 5 февраля.



Леля ВЕРЕСОВА