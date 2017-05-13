Выход в город

Гид от «Вечёрки» по программе выходных и главным событиям недели

Наступивший уик-энд предоставит алматинцам и гостям мегаполиса большой выбор культурных и спортивных направлений. Городской велопробег в честь Дня Победы и Дня защитника Отечества, отмененный из-за погодных условий, состоится в воскресенье, 14 мая. Двухколесный променад, присоединиться к которому проект «Спорттық Алматы» предлагает всем желающим, стартует в 9.00 от бизнес-центра «Нурлы Тау».

Также в эти выходные можно посетить II Международный турнир по спортивным танцам EXPO-2017 либо научиться танцевать самому, причем бесплатно.

Самое ожидаемое культурное событие наступающей недели – ежегодная акция «Ночь в музее», которая пройдет 18 мая. Государственный музей искусств имени

А. Кастеева удивит гостей спецпрограммой «Блуждающие призраки», насыщенной вернисажами, мастер-классами и музыкальными сюрпризами. Только в этот день с 16.00 вход в музей будет свободным. Тем временем в кинотеатре «Цезарь» стартовал традиционный киномарафон «Неделя европейского кино». География фестиваля охватывает 10 стран. Цена билета на любой показ – 500 тенге.

Любителей же шахмат порадует новость об открытии первого в стране профессионального турнирного зала Almaty Chess Hall. «Вечерка» первой побывала в новом спортклубе и узнала все о расписании и ценах.

Более подробную информацию о маршруте выходного дня смотрите здесь: Майские направления

Марина ПЕСТРЯКОВА