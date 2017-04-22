Выходной марафон

Гид от «Вечёрки» по главным событиям уик-энда

Благотворительный VI «Алматы Марафон» и «Спортивная ярмарка»

Главное событие года в любительском спорте мегаполиса – Международный марафон «Смелость быть первым» – состоится в воскресенье, 23 апреля. По главным проспектам города в это утро пробегут более 13 000 участников со всех уголков Казахстана, из ближнего и дальнего зарубежья – всего 38 стран.

Регистрация закрыта. Участие без стартовых номеров запрещено. Каждый атлет выйдет на старт не только ради спортивного интереса, проверки своих физических возможностей и силы духа. Алматинцы, не участвующие в забеге, приглашаются поддержать спортсменов в их главной миссии.

Благотворительная цель

Участники «Алматы Марафона» в этом году помогут более чем 1500 детей с особыми потребностями. Впервые стартовые взносы адресованы сразу нескольким специализированным детским учреждениям. Это школа-интернат № 1 для детей с нарушением слуха, школа-интернат № 2 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, школа-интернат № 4 для слепых и слабовидящих детей им. Н. Островского, школа-интернат № 15 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза санаторного типа и коррекционные ясли-сад № 13 для детей с нарушениями зрения. Каждый преодоленный километр поможет воплотить в жизнь давнюю мечту воспитанников этих центров – построить спортивные площадки и залы. Учреждения обретут собственные футбольные поля, скалодромы и качественный спортинвентарь. Сумма минимального стартового взноса составила 4000 тенге.

Дистанции

Дистанции VI «Алматы Марафона» остались неизменными – 3 км (дети от 10 до 14 лет), 10 км (бег или скандинавская ходьба), 21,1 км и 42,2 км. Последняя собрала рекордное число участников – 1000 человек. Корпоративная эстафета «экиден» также установила новую планку – 80 команд. Более 800 волонтеров стали надежной опорой оргкомитета в этом году, большая часть добровольцев представляет Международную лигу волонтеров. Для пунктов питания заготовлено более 30 тонн воды, 3,5 тонны бананов, а также спортпитание для участников длинных дистанций.

Новшества

Учрежден призовой фонд в размере 1 миллиона 600 тысяч тенге в абсолютном зачете на полном марафоне – 42,2 км. I место –

350 000 тенге, II – 250 000 тенге,

III – 200 000 тенге.

На дистанции 10 км будут награждаться две категории спортсменов – абсолютное первенство среди подростков от 15 до 17 лет и среди взрослых старше 18 лет.

Введена категория «элита» в лице лучших спортсменов из Казахстана, России, Кыргызстана и Англии на дистанции 42,2 км.

Впервые в финишном городке каждый участник сможет нанести на финишерскую медаль свое имя и результат. Стоимость услуги – 500 тенге.

«Алматы Марафон» стартует в 8.00 от Парка Первого Президента РК, общий финиш – на Центральном стадионе. Маршруты дистанций не изменились – ознакомиться с трассами можно на сайте almaty-marathon.kz. Болельщики могут поддерживать спортсменов на любом участке. На финише зрителей и участников ждет концертная программа.

Стартовый пакет – на «Спортивной ярмарке»

Забрать стартовый номер можно успеть только 22 апреля на II ежегодной «Спортивной ярмарке» во Дворце спорта и культуры имени Б. Шолака. При себе иметь копию удостоверения личности, расписку о состоянии здоровья можно заполнить на месте.

Участниками ярмарки стали более 50 экспонентов, в том числе алматинский бренд спортивной одежды Zibroo. На выставке-продаже можно найти качественную экипировку, спортивное питание, аксессуары, тренажеры, гаджеты для бега, а также обратиться к специалистам по кинезиотейпированию для подготовки к старту. В программу включены лекции на темы правильного бега, здорового питания и спортивной медицины от лучших специалистов своего дела.

«Спортивная ярмарка» открыта 22 апреля с 10.00 до 20.00. Расписание лектория – на marathonexpo.kz.

Вход свободный.

Контакты: 341-07-31.

Художественная выставка «Только мечтателям светят звезды»

Государственный музей искусств имени А. Кастеева приглашает на открывшуюся на днях международную выставку «Только мечтателям светят звезды». Экспозиция представлена произвдениями художников из Казахстана, России, Украины, Румынии, Грузии, Италии, Израиля, Японии и США. Работы выполнены в различных техниках – живопись, графика, гобелен. Часть площади отведена под ювелирные изделия.

Автором проекта выступила казахстанская художница Лейла Ахмет Осман. В основе главной работы мастера лежит изображение черепахи, ставшей символом удачи и благополучия. Цель выставки – раскрыть многогранность этого символа через восприятие его другими художниками из разных стран.

Дата и время: ежедневно, кроме понедельника, с 11.00.

Место: Государственный музей искусств имени А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

Стоимость билетов: взрослый – 500 тенге, пенсионный и студенческий – 300 тенге, школьный – 200 тенге, ветеранам ВОВ и труда, инвалидам и детям дошкольного возраста – бесплатно.

Контакты: 394-57-15, gmirk.kz.

Мастер-класс для любителей борьбы от Данияла Гаджиева

Призер Олимпийских игр в Лондоне по борьбе греко-римского стиля Даниял Гаджиев проведет открытый бесплатный урок для молодых спортсменов. Мастер-класс пройдет 22 апреля в спорткомплексе «Достык» в поддержку социальной программы по бесплатным занятиям борьбой.

Напомним, участниками проекта, курируемого городским Управлением физической культуры и спорта, могут стать юноши и девушки в возрасте до 21 года. Занятия проходят под руководством лучших тренеров, воспитавших не одно поколение чемпионов. Детско-юношеская спортивная школа № 15 приглашает в секцию жителей Алматы и близлежащих районов. Мастер-классы от известных спортсменов включены в программу и будут проходить каждые десять дней. Своим опытом и секретами поделятся чемпионы мира, Азии, Европы, международных турниров.

Дата и время: 22 апреля в 16.00.

Место: спорткомплекс «Достык» (пр. Абая, 48).

Вход свободный.

День музыкального магазина

Международный праздник, отмечаемый в мире ежегодно в третью субботу апреля, вновь придет в Алматы. День музыкального магазина появился в 2007 году в США по инициативе владельцев небольших независимых магазинов грамзаписи. Таким образом малый бизнес, не выдерживавший конкуренции с интернет-пиратами, пытался привлечь к себе внимание. С тех пор в этот день по всему миру проводятся концерты и встречи с музыкантами, продаются эксклюзивные записи на грампластинках.

В Алматы темой нынешнего Дня музыкального магазина станет Hi-Fi (High Fidelity), или высокоточный и чистый звук, близкий к оригиналу. Пройдет праздник в магазине «Меломан Grand». Участники проекта представят интересные образцы, в том числе новинки, виниловых проигрывателей, усилителей и акустики. От известных звукорежиссеров гости узнают, как вдохнуть вторую жизнь в старый винил.

Дата и время: 22 апреля с 12.00.

Место: магазин «Меломан Grand» (ул. Гоголя, 58).

Вход свободный.

Горный пикник Fryday Nauryz Picnic

Развить навыки делового общения, пополнить записную книжку новыми полезными контактами и даже встретить будущего работодателя – все это предлагает горожанам социальная бизнес-площадка Fryday Almaty. Нетворкинг-проект, о котором уже рассказывала «Вечерка», приглашает отметить Наурыз и одновременно провести время с деловой выгодой на субботней встрече Fryday Nauryz Picnic, посвященной последнему дню Наурыз мейрамы. Состоится она в Mountain Cafe Medeo, расположенном на территории Иле-Алатауского парка.

Участников ждут ярмарка от центра ремесленников «Алатау», шоу-программа, национальные игры, а также розыгрыш призов от партнеров проекта по визитным карточкам. Возрастное ограничение – 23+.

Дата и время: 22 апреля с 11.00.

Место: кафе Mountain Cafe Medeo (на 200 метров ниже ВСК «Медеу»).

Стоимость участия – 3000 тенге.

Онлайн-регистрация обязательна, ссылку можно найти на официальной странице Fryday Almaty на Facebook.

Международный молодежный турнир по дзюдо

С 21 по 23 апреля спортивный комплекс «Халык Арена» принимает Первый международный молодежный турнир на призы почетного президента Федерации дзюдо РК Бекета Махмутова. Состязания вошли в календарь Азиатского союза дзюдо.

Более чем 500 молодым борцам в категории до 21 года представилась возможность проявить себя и сделать шаг в мир большого спорта. Алматинцы приглашаются поддержать казахстанских дзюдоистов, соперниками которых стали представители Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Молдовы. Спортсмены выступают в восьми весовых категориях. Мужчины – от 55 до +100 кг, женщины – от 44 до +78 кг.

Честь принимающей стороны защищают чемпион мира среди кадетов Айболат Ыстыбаев, чемпионы Азии Дамир Болатбеков, Перизат Кадырбекова и многие другие надежды молодежной сборной.

Организаторами турнира выступили Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта и Федерация дзюдо РК.

Дата и время: 22 и 23 апреля, ежедневно начало встреч в 10.00, финалы – в 17.00.

Место: спортивный комплекс «Халык Арена» (Кульжинский тракт, 2д).

Вход свободный.

Вернисаж персональной выставки Армата Бектас «Цветок Жизни»

Казахстанский художник Армат Бектас презентует персональную выставку, открывающуюся 26 апреля в Государственном музее искусств имени А. Кастеева. Куратором и организатором проекта выступил алматинский творческий проект Keremet Art. Художнику и скульптору Армату Бектас принадлежит авторство нового стиля в изобразительном искусстве Armatline. В живописи мастера переплетаются народные орнаменты и языческие символы. Прослеживается в работах и связь с национальной идеей «Мәңгілік ел», олицетворяя путь к единению нации и толерантности.

В экспозиции «Цветок Жизни» будет представлено около 70 произведений в жанрах живописи, графики, скульптуры, а также фотоинсталляции. Название выставки символизирует модель строения Вселенной.

Армат Бектас является участником многих республиканских и международных выставок. Полотна мастера находятся не только в музейном фонде, но и в частных коллекциях Казахстана, США, Англии, Германии, Франции и Италии.

Дата и время: вернисаж – 26 апреля в 16.00.

Место: Государственный музей искусств имени А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

Стоимость билетов: взрослый – 500 тенге, пенсионный и студенческий – 300 тенге, школьный – 200 тенге, ветеранам ВОВ и труда, инвалидам и детям дошкольного возраста – бесплатно.

Контакты: 394-57-15, gmirk.kz.

Кинофестиваль «Французское кино сегодня»

Открытие состоится 22 апреля в Алматы в кинотеатре «Арман», а финиширует киномарафон 25 апреля в Астане. VIII Казахстанский фестиваль «Французское кино сегодня» по традиции представит зрителям лучшие новинки французского кинематографа. В программу нынешнего года вошли картины различных жанров. Среди них приключенческая лента «В лесах Сибири», байопик «Любовь и страсть. Далида», а также комедии с Пьером Ришаром «Мистер Штейн идет в онлайн» и «Если б я была мужчиной» с Кристианом Клавье. На экране также анимационный фильм «Жизнь кабачка», удостоенный премии «Оскар» этого года, и мелодрама «Я и ты» с Катрин Денев.

Дата и время: с 22 по 25 апреля, начало сеансов в 14.00, 16.30, 19.00 и 19.30.

Место: кинотеатр «Арман» (пр. Достык, 104).

Стоимость билетов: от 1000 тенге.

Контакты: 264-52-45.

Бесплатный мастер-класс «Как сдать экзамен IELTS»

Будущим абитуриентам зарубежных вузов будет полезно узнать главные секреты успешной сдачи международного экзамена IELTS. Открытое занятие образовательный центр The Game Up проведет в эту субботу, 22 апреля. Участники узнают о структуре экзамена, последовательности, приоритетах и мотивации – обо всем, что поможет набрать высокий балл в каждой секции заданий. Слушателей обучат девяти этапам письма и методу «синхронного слуха».

Для бесплатного участия в мастер-классе необходимо сделать репост анонса на странице @thegameup в социальной сети Instagram и зарегистрироваться.

Дата и время: 22 апреля в 16.00.

Место: бизнес-центр «Барьер» (ул. Гоголя, 39а, уг. ул. Зенкова, 3-й этаж, офис № 324).

Вход свободный.

Контакты для регистрации: +7-771-110-07-83 (WhatsApp).

Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин

Третий, заключительный тур национального первенства по женскому хоккею стартовал в Алматы 20 апреля. В понедельник, 24 апреля, на льду малой арены Дворца спорта и культуры имени Б. Шолака станет известно имя чемпиона сезона 2017 года.

Алматинский клуб «Айсулу» не принимал участия в первых двух турах, потому как команда является национальной сборной. Спортсменки выступили на домашней Универсиаде-2017, в чемпионатах Азии, Европы и мира, в последнем взяли серебро в дивизионе.

Дата: с 22 по 24 апреля.

Место: Дворец спорта и культуры имени Б. Шолака

(пр. Абая, 44).

Расписание матчей:

22 апреля:

10.00–12.15. «Айсулу» (Алматы) – «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

12.45– 5.00. «Томирис» (Астана) – «Жулдыз» (Алматы)

23 апреля:

10.00–12.15. «Томирис» – «Горняк» (Рудный)

12.45–15.00. «Жулдыз» – «Торпедо»

24 апреля:

10.00–12.15. «Айсулу» – «Томирис»

12.45–15.00. «Жулдыз» – «Горняк»

Вход свободный.

Материалы подготовила Марина ПЕСТРЯКОВА