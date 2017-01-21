Выходные по интересам

Гид от «Вечёрки» по карте алматинского уик-энда

Социально-благотворительный проект «Тепло»

У алматинцев появился новый способ подарить поддержку и тепло всем тем, кто нуждается в этом больше всего. В мегаполисе стартовал очередной благотворительный проект, помочь которому не словом, а делом может каждый. Акция «Тепло», проходящая на территории ТРЦ Esentai Mall, направлена на помощь социально уязвимым слоям населения. На площади Esentai Square установлен специальный контейнер, куда в любое время можно принести теплую и любую другую одежду, обувь, книги или аксессуары. Вещи б/у, но хорошего качества будут сразу же направлены нуждающимся, а абсолютно новые изделия переадресуют в благотворительный магазин. Отсюда отсортированные вещи отличного качества поступят в продажу, а все вырученные средства поступят в фонд оказания помощи проекта «Тепло».

Дата и время: ежедневно в любое время.

Место: ТРЦ Esentai Mall (пр. Аль-Фараби, 77/8).

Участие бесплатное, вещи нужно принести в чистом и опрятном виде.

Контакты: +7-775-31-581-31, teplocharity.kz.

Выставка «Образование за рубежом»

Традиционную образовательную выставку AKIEF-2017 смогут посетить алматинцы и гости города в воскресенье, 22 января, она пройдет в отеле Rixos Almaty. Агентство Globus Education приглашает школьников и их родителей, студентов и молодых специалистов на образовательную ярмарку, где будут представлены 47 учебных заведений из 14 стран. Посетители найдут десятки программ бакалавриата, магистратуры, докторантуры, а также языковые курсы на будущий учебный год.

География выставки впечатляет: это ведущие университеты, институты и лингвистические центры из Великобритании, Канады, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, США, Малайзии, Турции, Испании и других стран. Гости смогут не только рассмотреть наиболее выгодные предложения от экспонентов, но и получить исчерпывающую информацию о курсах по подготовке к поступлению. Кроме того, участники ответят на вопросы касательно международных экзаменов TOEFL, IELTS и GMAT. После Алматы AKIEF-2017 направится в Астану, Атырау и Актау.

Дата и время: 22 января в 13.00.

Место: отель Rixos Almaty

(пр. Сейфуллина, 506/99).

Вход свободный.

Контакты: 272-70-79.

Художественная выставка «Душа в краске»

Накануне на территории арт-пространства ART Master Gallery открылась персональная выставка художника Дениса Пупкевича. В экспозиции «Душа в краске» можно увидеть интерьерные картины, для написания которых автор предпочитает стиль «экспрессивный гранж». Иными словами, это изображение людей или предметов в собирательной форме, когда краски разбрызгиваются по силуэту картины наотмашь. Главная сложность исполнения в том, что художник, избравший этот стиль, практически лишается права на ошибку – сюжет может быть безвозвратно испорчен малейшим промахом. Денис Пупкевич прибегает к данной технике и в оформительской работе, когда полотном выступает обычная стена. Продлится выставка до открытия Универсиады – до 29 января.

Дата и время: ежедневно с 10.00.

Место: арт-пространство ART Master Gallery (ЦУМ, пр. Абылай хана, 62).

Вход свободный.

Контакты: +7-707-677-28-78.

Курсы вегетарианской кухни: советы аюрведы

В субботу, 21 января, йога-центр «Гаятри» приглашает на открытый кулинарный семинар, который можно посетить всей семьей. Значительно улучшить практику йоги и просто поддерживать здоровой образ жизни, говорят профессиональные инструкторы, поможет сбалансированная вегетарианская диета. Участники мастер-класса получат ценные советы аюрведы по питанию. На практике все желающие научатся готовить настоящие индийские овощные самосы, а также подающийся к ним знаменитый соус чатни. Пикантная приправа на основе острого зеленого перца, кинзы и лимонного сока считается изюминкой индийской кухни, и раскроют секрет ее приготовления профи своего дела. На десерт в меню – пудинг из манной крупы «суджи ка халава». По окончании занятия гости «зеленой кухни» продегустируют приготовленные своими руками блюда.

Дата и время: 21 января в 13.00.

Место: йога-центр «Гаятри» (ул. Шевченко, 90, уг. ул. Наурызбай батыра).

Стоимость участия – 3800 тенге, детям до 15 лет – бесплатно.

Контакты: 328-88-88.

Мастер-класс: открытки и печенье ручной работы

Уик-энд, считают в художественной школе Art Lane, лучшее время, чтобы научиться чему-то новому и непременно в формате выходного дня. 22 января маленьким посетителям и их родителям здесь готовы предложить сразу несколько интересных сценариев. Если хочется повозиться с разноцветной бумагой, клеем и лентами, то нужно успеть записаться на мастер-класс «Делаем открытки для самых родных и близких». Трудно будет устоять и перед кондитерским уголком – здесь сладкоежки найдут настоящий рай. На кулинарных курсах детей научат декорировать печенье шоколадом и глазурью, а заодно они напишут на выпечке волшебные слова. А как насчет того, чтобы самим испечь и украсить бельгийские вафли? Будет ждать на своей кухне и профессиональный шоколатье, который покажет, как быстро и просто можно сделать домашние шоколадные трюфели и нутеллу. После такого урока, уверяют его преподаватели, родители будут намного меньше тратиться на магазинные десерты.

Дата и время: 22 января в 12.00.

Место: художественная школа Art Lane (ул. Гоголя, 15).

Стоимость участия – 2500 тенге, включая расходные материалы и ингредиенты.

Контакты для регистрации:

+7-777-210-10-90.

Йога-трекинг в ущелье Ким-Асар

В воскресный поход в ущелье Ким-Асар в сопровождении профессионального гида и экскурсовода приглашает сообщество на Facebook Retreat Satsang. Прогулка до смотровой площадки станет вторым подготовительным этапом программы «Йога-трекинг – 2016/17». Участники экскурсии пройдут по тропам, откуда открывается впечатляющая панорама на город и Илийскую долину. В хорошую погоду можно будет увидеть Капшагайское водохранилище и озеро Сарыбулак. На привале – перекус, чаепитие и перерыв на медитацию. Для участников предоставляется трансфер от города, а также ланч-бокс.

Дата и время: 22 января, сбор в 8.15.

Место: Центральный стадион (главный вход).

Стоимость участия – 6000 тенге, входят трансфер, обед и услуги гида.

Контакты: +7-701-314-75-48.