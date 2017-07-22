Выходные у воды

«Вечерка» составила гид по местам для купания алматинцев и узнали, во сколько обойдется освежающий уик-энд

Как обещают синоптики, вторая половина лета еще «даст жару». Спастись от палящих лучей солнца лучше всего в прохладных водах бассейнов и водоемов. «Вечерка» составила гид по местам для купания алматинцев и узнали, во сколько обойдется освежающий уик-энд.

Восемь чудес

Одним из самых популярных и самых старых аквапарков в городе является «Восьмое чудо света», расположенное в парке культуры и отдыха. Он был открыт 15 лет назад и с каждым городом желающих посетить водные аттракционы парка становится все больше. Аквапарк разделен на две зоны: детскую и взрослую. Всего для посетителей доступно восемь водных горок – экстремальных и менее скоростных семейных. Для любителей пощекотать нервы есть два экстремальных аттракциона: «Камикадзе» и «Бездна». На них установлено возрастное ограничение от 16 и старше. В сумме на площадках комплекса создано шесть бассейнов. Для малышей есть мелкие бассейны с постоянной глубиной 40 и 90 см.

Еду и напитки с собой проносить нельзя. Цены в кафе на территории выше среднего, поэтому отправляясь на весь день в аквапарк, следует рассчитать бюджет и на дополнительные потребности.

Адрес: ЦПКиО, ул. Гоголя, 1.

Стоимость по будням: взрослые – 5000 тенге, дети – 3500 тенге; по выходным: взрослые – 5500 тенге, дети – 4000 тенге.

Справки по тел. 382-30-82.

Семейный парк

Небольшой, но уютный открытый аквапарк находится на территории Family Park. Он разделен на три плавательные зоны. В детской лишь один неглубокий бассейн, также на территории взрослый плавательный бассейн глубиной 170 метров и лагуна. Есть четыре вида горок: одна детская и три взрослых. Проносить еду и напитки на территорию аквапарка Family Park строго запрещено. Но перекусить можно в одном из двух кафе, цены средние. Бывают и приятные бонусы. Иногда администрация разносит посетителям бесплатные холодные напитки. Случается, что в аквапарке не хватает свободных лежаков, поэтому рекомендуем с собой захватить покрывало, чтобы можно было расстелить на травке, благо это здесь не запрещено.

Адрес: мкр. 4, ул. Улугбека, 57/3.

Стоимость по будням: взрослые – 3600 тенге, дети – 3000 тенге; по выходным: взрослые – 4800 тенге, дети – 4200 тенге.

Справки по тел. 276-03-48.

Гавайи по-нашему

Поплескаться на волнах в тропическом климате, при этом не выезжая заграницу и даже из города, можно в аквапарке Hawaii. Это первый всесезонный тематизированный аквапарк в Средней Азии. Особенностью его является то, что здесь имеется уникальный волновой бассейн – с двенадцатью видами волн. Массу позитивных эмоций посетителям подарят такие аттракционы, как «Быстрая река», «Анаконда», «Камикадзе». Для детей имеются шесть горок различного формата. Чтобы сделать детский отдых еще интереснее, иногда приглашаются аниматоры. Имеется в аквапарке и SPA-зона, которая включает в себя финские сауны, турецкую баню, солярий, ледяную комнату, душ с ароматическими маслами, джакузи, охладительный бассейн, гидромассажный бассейн и другие. Услуги SPA оплачиваются дополнительно – от 2000 тенге.

Адрес: пр. Райымбека, молл «Апорт», 2-й этаж.

Стоимость билета на целый день: взрослый – 5799 тенге, детский – 4399 тенге. Билет на 4 часа: взрослый – 5199 тенге, детский – 3899 тенге.

Справки по тел. 312-17-37.

По морям

Бассейны центра Tay SPA расположены в живописнейшем месте в окружении гор. Здесь на свежем горном воздухе имеется несколько комплексов для купания разных направлений. Для активного отдыха предусмотрено два спортивных открытых бассейна с водной горкой. Для тех, кто хочет поправить свое здоровье, в павильоне расположен бассейн с водой Мертвого моря. Температура воды 32–34 градуса. Лечебные свойства воды Мертвого моря известны с глубокой древности. Например, древнеегипетская царица Клеопатра использовала ее для создания своего «бальзама красоты». Высокая концентрация магния, калия, кальция, брома и йода оказывает на организм оздоровляющее и успокаивающее действие. А соли способны и в самом деле творить чудеса. Также есть бассейн с водой Средиземного моря. В этой морской воде содержится и огромное количество важных для поддержания здоровья человека микроэлементов: калий, кальций, магний. железо, бром, йод. Эти вещества проникают в наш организм через кожу и оказывают на него благотворное воздействие. А для малышей предусмотрено два открытых детских бассейна с аттракционами. С собой обязательно нужно иметь халат и полотенце.

Адрес: Бостандыкский район, ущелье Алмаарасан.

Стоимость билета: разовое посещение одним человеком – 10 000 тенге, детский с 3 до 10 лет – 4000 тенге (при наличии свидетельства о рождении).

Справки по тел. 327-97-75, 275-91-88.

Ловись, рыбка…

Совместить купание в бассейне с рыбалкой можно в центре семейного отдыха Eco Fish. К слову, это еще и весьма экономный вариант. Центр включает в себя прудовое хозяйство, состоящее из трех озер, а также взрослый и детский бассейны, игровую площадку для детей. Имеется возможность переночевать в юрте. Для рыбалки на озерах предусмотрен прокат снастей и снаряжения. Ловится здесь форель, сазан, карп, белый амур и осетр. Обилие водных обитателей делает процесс рыбной охоты доступным даже новичку. Цена за пойманную рыбу от 1200 до 2500 тенге за килограмм. Дополнительно можно заказать приготовление свежака – 700 тенге.

Адрес: г. Каскелен, 27-й километр трассы Алматы – Бишкек.

Стоимость: взрослый – 2000 тенге, детский – 1000 тенге.

Телефон +7-771-444-04-44.

Погорячее

Есть в Алматы и бассейн с минеральной водой горячего источника, расположенный в поселке Боралдай. Купание в этом бассейне принесет пользу не только взрослым, но и детям. Согласно медицинскому заключению, вода является субтермальной слабоминерализированной, щелочной, сложного сульфатно-гидро-карбонатно-хлоридного натриевого гидрохимического типа и отличается низкой общей жесткостью. Другими словами она обладает множеством целебных свойств. Полезна при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и многих других. Даже избавиться от лишнего веса помогает. На территории имеется кафе, цены приемлемые. В стоимость разового абонемента не входит прокат махровых принадлежностей (халат, тапочки, полотенце) – их желательно приносить с собой.

Адрес: п. Боралдай, мкр. Водник-3, Ак Булак, 1.

Стоимость по будням: взрослый – 2750 тенге, пенсионный – 2000 тенге; в выходные дни: взрослый – 5000 тенге, пенсионный – 3000 тенге, детям до трех лет бесплатно.

Телефон:+7-707-717-08-79.

Чисто и прохладно

Очень тщательно за состоянием воды в бассейне следит руководство «Дельфина». Здесь нет такого разнообразия развлечений, как в предыдущих аквапарках, но есть свой повод для гордости – кристально чистая вода. Очистка воды в бассейнах производится по самым современным технологиям, с помощью фильтрационных установок и генератора озонирования. Это позволяет не только очистить воду от хлорных соединений, но и сделать ее свежей и мягкой. Средняя температура воды 19–25 градусов. Комплекс предоставляет два бассейна: для взрослых и для детей – глубиной 75 см.

Адрес: КЦДС «Атакент», Тимирязева, 42.

Стоимость по будням: взрослые – 4000 тенге, дети – 3000 тенге; по выходным: взрослые – 4500 тенге, дети – 3500 тенге.

Справки по тел. +7-747– 263-56-60.

С размахом

Самым большим бассейном среди стран СНГ может похвастаться Park Resort «Восемь озер». Еще одной особенностью бассейна является то, что вода в нем артезианская. Пляжный клуб Park Resort находится в самом центре комплекса и занимает площадь 20 тысяч квадратных метров, вмещая до двух тысяч посетителей. Природная чистота минеральных вод усилена самыми современными системами мощной пятиступенчатой очистки по евростандарту. Особенно интересно в пляжном клубе в вечернее время суток, на территории бассейна включается подсветка, превращая комплекс в оазис посреди степного ландшафта. Несмотря на обилие кафе и ресторанов, рассыпавшихся по «Восьми озерам», цены везде достаточно высокие. При этом с собой еду и напитки проносить запрещено. Собираясь на отдых, следует учесть дополнительные расходы на питание.

Адрес: поселок Каменное Плато.

Стоимость по будням: взрослые – 5500 тенге, дети до 12 лет бесплатно; по выходным: взрослые – 8500 тенге, дети до 12 лет – 4500 тенге.

Справки по тел. +7-771-507-16-97.

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Лето, солнце, пляж

Когда на термометре за +30, так и хочется окунуться в прохладный водоем… Куда же податься алматинцу в выходные?

В черту города входят два больших искусственных водоема – это так называемые озера Сайран и Аэропортовское. На выезде из города находятся Первомайские (Приютские) пруды, которые также частенько посещают алматинцы. Побывав на каждом из них, мы оценили их состояние.

Озеро Сайран

Это искусственное водохранилище на реке Большая Алматинка. Создано на месте бывшего карьера по добыче пескогравийных материалов при помощи плотины, расположенной под улицей Толе би. Благоустройством озера занимались еще в далеких 70-х годах. Здесь были организованы пляжи, беседки, лодочные станции. Позднее здесь собирались построить дельфинарий, аквапарк.

Сегодня Сайран встретил нас относительно чистыми пляжами. Здесь есть зонтики, раздевалки, детская игровая зона. К обеду пляж уже заполнен отдыхающими. Взрослые и дети с удовольствием плескались в водичке. Были и пьяные дяди, «утомленные солнцем» под зонтиками.

– То, что говорили о Сайране, было давно и неправда, – заверила отдыхающая на берегу Олеся. – Я часто сюда прихожу, чтобы искупаться, водичка прозрачная, на берегу песочек.

Здесь дежурят спасатели, они установили буйки и полностью контролируют западный и восточный берега, но тем не менее находятся желающие нарушить правила купания. Например, напротив улицы Толе би есть пирс, с которого прыгать категорически запрещается, поскольку там нет ограничений по глубине. Но любители острых ощущений все равно прыгают. Картина на озере было бы вполне благополучной, если бы не мусор, который оставляется отдыхающими, купание собак и стирка ковров и паласов.

Аэропортовское озеро

Еще одно искусственное водохранилище, в былые годы пользовавшееся популярностью у горожан. Здесь отдыхали, ловили рыбу. Но вот уже несколько лет водоем находится в запущенном состоянии. Здесь и отдыхающих то не видать, только повсюду груды мусора. Хотя надо отметить, что акимат Турксибского района частенько утраивает здесь экологические акции.

14 июля текущего года на озере стартовала акция «Мөлдір су», организованная компанией Carlsberg Kazakhstan. Около 30 волонтеров, среди которых студенты и сотрудники компании, полдня собирали и сортировали мусор, разбросанный по берегам озера, для дальнейшей переработки. Акцию поддержал районный акимат. Из пластика, собранного в ходе мероприятия, компания Zeta изготовит контейнеры для сбора мусора, которые в дальнейшем будут установлены в местах уборок.

По итогам акции с берега озера было вывезено пять тонн мусора, не считая небольшой партии пластика, который будет отправлен на переработку.

Первомайские пруды

Этот водоем на реке Ащибулак на северо-западе мегаполиса состоит из трех сообщающихся прудов, перегороженных плотинами, с водовыпусками и каналами. В свое время водоем использовался для сельского хозяйства, разведения натуральных рыбных хозяйств, содержания водоплавающих птиц. По берегам были оборудованы зоны отдыха, проводились мероприятия. Со временем пруды также пришли в запустение. Не так давно здесь планировалось построить аквапарк международного значения. Однако сегодня берега близлежащего пруда обнесены забором, стоит строительная техника, и только на одном свободном от ограждения участке плещется молодежь. Как нам объяснили, территория, на которой планируется возведение зоны активного отдыха, где будут водные лыжи с трассой международного значения и культурный центр, закрыта только на время строительства. Сейчас проект проходит согласование, но уже полным ходом идет подготовка к строительству. С берегов убирается мусор, чистится дно водоема, обрабатываются деревья, высаживаются новые зеленые насаждения. В разработке проекта принимали участие иностранные и российские специалисты. По проекту здесь будет доступный пляж, фитнес, магазины, спортивные сооружения. Будет создано порядка 300 рабочих мест.

Ирина ТУЛИНОВА

Рэйтинг по пятибалльной шкале

Озеро Сайран:

Инфраструктура – 4

Чистота берегов и воды– 3

Стоимость услуг – вход бесплатный, катамараны час – 1500 тенге, душ – 200 тенге, туалет – 40 тенге.

Безопасность – 4

Аэропортовское озеро:

Инфраструктура – отсутствует

Чистота берегов и воды – 2

Стоимость услуг – отсутствует

Безопасность – спасатели не работают, купаться запрещено

Первомайские пруды:

Инфраструктура – пока отсутствует

Чистота берегов и воды – 4

Стоимость услуг – вход бесплатный на текущий момент

Безопасность – спасатели не работают.