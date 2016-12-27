Высокое звучание

Как алматинский музыкант вернул к жизни кларнет начала минувшего века

Дален Шинтемиров играет на кларнете немецкой системы. Это довольно редкий музыкальный инструмент, так как большинство музыкантов мира предпочитают французские кларнеты.

– В техническом плане на французском кларнете играть проще, нежели на инструменте немецкой версии, этим и объясняется его популярность, – ввел в курс дела музыкант.

До поры до времени на французском кларнете играл и наш герой, пока музыкальный инструмент у него не украли.

– Я постоянно участвую в концертах, кларнет должен быть всегда под рукой, поэтому пропажа музыкального инструмента стала для меня ощутимой потерей, – сказал он.

Посмотрев на плотный график выступлений, кларнетист стал искать выход из создавшегося положения.

– И тут я вспомнил, что лет 20 назад мамина подруга, зная, что я играю на духовых инструментах, подарила мне старенький немецкий кларнет. Все это время он лежал среди моей музыкальной аппаратуры, нотных партитур, прочих вещей, я к нему практически не прикасался, но, как видно, кларнет терпеливо ждал своего часа, и его время пришло, – рассказывает Далем.

Оказалось, что за исключением мелочей, которые можно было исправить в рабочем порядке, кларнет находился в рабочем состоянии.

– Интерес к немецкому кларнету появился у меня еще во время обучения в консерватории. Редко, но все же к нам попадали кассеты с записями высокопрофессиональных музыкантов, исполняющих произведения на немецком кларнете, среди них – Сабина Майер из ФРГ. Слушая произведения в исполнении Сабины Майер, мы могли оценить насыщенный звук немецкого кларнета. Когда я взял в руки старенький музыкальный инструмент, ко мне словно бы вернулись эти юношеские впечатления, – говорит Дален Шинтемиров.

Музыкант решил освоить подаренный ему 20 лет назад кларнет.

– На это ушло время, ведь, как я уже отмечал, аппликатура французского кларнета значительно проще немецкого. Но старания стоили того, как оказалось, любители духовой музыки в нашем городе проявляют большой интерес к немецкому кларнету.

Интерес этот обусловлен тем, что такие кларнеты уже использовались в период жизни и творчества таких композиторов, как Моцарт, Бетховен, Вебер и Брамс. Сегодня на кларнетах немецкой системы играют в Германии и Австрии.

Венский и Берлинский филармонические оркестры нельзя представить без немецких кларнетов.

– Кроме того, фольклорные коллективы разных стран используют немецкие кларнеты, в частности ансамбли Кавказа, Турции, Израиля. Музыканты предпочитают эти инструменты потому, что они способны передать богатство красок фольклора, – говорит музыкант.

Дален Шинтемиров рассказал историю, которая произошла с ним и с его кларнетом.

– Дело было под Новый год, я возвращался с репетиции и увидел женщину с плачущим ребенком, оказалось, что они потеряли собачку, маленького тойтерьера. Мне стало очень жалко ребенка, и я решил помочь им в поисках собачки, – вспоминает Дален.

Он обошел все окрестные дворы, но тойтерьер не находился.

– Наступил вечер, нужно было бежать домой, но, чтобы хоть как-то улучшить настроение мальчика, я решил сыграть ему на кларнете новогоднюю мелодию. Импровизированный концерт длился минут десять, и после того как я закончил играть, увидел, что рядом с ребенком стоит маленький тойтерьер. Радости мальчика и его мамы не было предела. Убежден, что музыка способна творить чудеса, – улыбаясь, заметил Дален Шинтемиров.

Недавно старенький немецкий кларнет пережил второе рождение.

– Я отдавал его на реставрацию в мастерскую при консерватории, после ремонта звучание стало чище и ярче. – Сейчас я преподаю в Республиканской школе имени Куляш Байсеитовой, в основном дети осваивают французский кларнет, но мне бы хотелось, чтобы обучение и на кларнете немецкой системы вошло в программу музыкальных школ, так как этот инструмент способен дарить волшебные звуки, приносить счастье людям, – высказал свое пожелание музыкант.



Юрий КАШТЕЛЮК