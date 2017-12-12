Выставка. Презентация. Лекция. Встреча

Выставка

В Алматы проходит фотовыставка «Танго любимого города». Работы о том, как выразить свою любовь городу через танец. Фотокартины сбирались для экспозиции в течение года. В застывшем моменте можно увидеть замершее танго в разных частях Алматы в разное время года. Это вторая персональная выставка театрального фотографа Марины Константиновой.

– Мир танца всегда привлекал меня. Во время работы над этим проектом я хотела передать разные проявления жизни, – говорит автор.

Экспозиция продлится до 15 декабря.

Место: Impact HUB Almaty (ул. Байзакова, 280).

Режим работы: с 11.00 до 20.00.

Вход свободный.

Презентация

Завтра в Государственном музее искусств РК им. А. Кастеева состоится торжественная презентация научного каталога «Живопись Казахстана», приуроченная ко Дню Независимости РК. Впервые в истории Казахстана начато издание полного иллюстрированного научного издания каталога живописи. Второй том планируется выпустить в 2018 году. Настоящее издание, работа над которым велась многими поколениями музейных сотрудников с момента формирования уникальной коллекции, станет полезным и важным вкладом в каталогизацию музейного фонда Казахстана. Каталог «Живопись Казахстана» включает в себя эскизы декораций, костюмов, бутафории, реквизита, выражающие замысел театрального действия и выполненные известными мастерами, которые будут представлены в отдельном приложении ко второму тому «Театральная живопись Казахстана». На презентации также «оживут» герои картин казахстанской живописи и выступит ансамбль кобызисток.

Дата и время: 13 декабря в 16.00.

Место: Государственный музей искусств РК

им. А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

Лекция

В рамках образовательной программы «Выставки современного искусства и дизайна», вдохновленной исламской традицией, состоится лекция «Метафора в поэзии и прозе исламского мира» доктора философских наук, профессора, члена-корреспондента НАН РК Натальи Сейтахметовой. Выставка раскрывает яркость и богатство исламской традиции через произведения ведущих художников и дизайнеров.

Дата и время: 14 декабря в 18.00.

Вход на лекцию бесплатный, входной билет на выставку – 2000 тенге.

Место: Государственный музей искусств РК

им. А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

Встреча

Сегодня состоится бесплатный мастер-класс «Модели современного инновационного мышления». В открытом формате лекторы расскажут о «коридорах мышления» и рождении инноваций. Обзорно – про разные модели мышления: Шумпеттера, Стивена Джобса, Аристотеля, Уолта Диснея, Джека Ма и Сергея Брина. И об альтернативной методологии поиска нестандартных и инновационных управленческих и маркетинговых решений.

В этот же день состоится отрытые единого для СНГ и Европы центра оборудования, техники и технологий.

13 декабря в пространстве «Трансформа» будет представлен спектакль «B.O.Q» – современная постановка на казахском языке по мотивам пьесы Ф. Дюрренматта «Геркулес и Авгиевы конюшни».

Дата: 12-13 декабря.

Место: SmArt Point (ул. Байзакова, 280).

Вход свободный.

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА