Взгляд на мегаполис

Размышляет художник Алпамыс Батыр

Об эволюции городов и их жителей в рамках своей персональной выставки размышляет художник Алпамыс Батыр

На его счету множество проектов, в том числе международных. На этот раз темой для своей персональной выставки в Алматы художник выбрал мегаполис. При этом он рассматривает город не только как пространство для жизни человека, но и как самостоятельный живой организм. На выставке представлено более 20 работ, выполненных в живописи и графике. При этом в каждом произведении тема города раскрывается по-своему. Например, в картине «Метагород» автор как бы исследует город и его архитектурные формы, которые, по мнению мастера кисти, формируют душу мегаполиса, его связь с культурой и традициями предков.

– На моих картинах, как правило, изображены не конкретные города. Это скорее схематичное изображение любого мегаполиса. Если взглянуть на него сверху, то можно прочитать внутреннее состояние города, – говорит Алпамыс Батыр. – Например, многие современные высотки Алматы, как мне кажется, нарушают духовную целостность города, они не связаны с нашими духовными ценностями, как, в частности, здание Казахского государственного цирка.

В другой своей работе под названием «Дух времени» художник рассуждает об урбанизации, о том, почему сегодня люди все больше стремятся в города и к чему это приведет.

– Я хорошо знаю, что такое жить в деревне и в городе, все детство провел в небольшом поселке и, лишь став взрослым, перебрался в большой город, начал путешествовать, – рассказывает Алпамыс Батыр. – На своем опыте знаю, что аул и мегаполис – это два совершенно разных мира. Сейчас все стремятся в большие города. Мне трудно сказать, хорошо это или плохо. Просто очередная ступень эволюции, которая ведет вперед, как я считаю.

Этой теме посвящено и еще одно произведение Алпамыса Батыра – «Прогрессия цивилизации».

На каждое свое произведение художник тратит от пары месяцев до нескольких лет, потому что каждая его работа – это небольшое философское размышление, заключенное в одном полотне.

Посетить выставку можно в любой день с 10.00 до 22.00.

Елена СОКОЛОВА

Фото Ильи ГРИШИНА