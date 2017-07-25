Ягуара в свет

В Алматинском зоопарке впервые предстал перед публикой ягуар-инвалид

Появление питомца вызвало широкий резонанс среди горожан. Что удивительно, в адрес директора зоопарка посыпалось немало гневных сообщений и жалоб о том, что не стоило выводить на показ покалеченное животное.

В свою очередь руководитель зоопарка Ержан Еркинбаев обратился к недовольным согражданам через социальные сети, объяснив, почему принял такое решение.

Он рассказал, что ягуар по кличке Диана и так 10 лет содержалась в отдельном вольере, не доступном для глаз посетителей. Впервые за долгие годы она переселилась в открытый светлый вольер на свежем воздухе.

– Диана и лето, и зиму проводила в маленькой клетке в темноте. Так получилось, потому что ее боялись показывать посетителям. Я решил ее этим летом выпустить хоть немного на свежий воздух и солнце, вопреки всему шквалу глупых высказываний, которые имеют место быть сейчас. Диана по всем нормам должна быть подвержена эвтаназии, но я не могу на это пойти, она хорошая... Спасибо вам за ваши переживания, но, пожалуйста, прежде чем оскорблять и громко кричать, зайдите к нам и узнайте глубину вопроса. У нас таких животных много, которых усыплять жалко. Поэтому мне проще принимать оскорбления непонимающих, чем опять Диану заточить в темноту или усыпить, – написал Ержан Еркинбаев на своей странице в Instagram.

Он рассказал о непростой судьбе Дианы, которую сразу же после рождения в 2007 году покалечил ягуар-отец. В итоге малышка осталась без хвоста и ноги.

Директора зоопарка также поддержали многие пользователи соцсети, отметив, что такие обитатели имеют право жить в зоопарке на равных условиях с другими животными. Более того, благородя этому в подрастающем поколении будут воспитываться такие важные качества, как сострадание и человечность.

Наталья ГЛУШАЕВА