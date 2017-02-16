Заметки обо всем

Известный казахстанский журналист Вадим Борейко пустил новую книгу – «Високосный.kz. Дневник социопата»

Издание посвящено ушедшему году. Повествование в нем ведется в форме дневника. В этой книге нет завязки, кульминации и развязки. Она состоит из заметок, документальных рассказов, литературных эссе, сказок и даже хокку. В общем-то, она представляет собой дневник, о чем можно догадаться уже из названия. Это личное и очень ироничное повествование обо всем, что ежедневно окружает нас в разных сферах жизни, тонко подмеченные наблюдения

– Я не ставил перед собой никаких писательских задач, поэтому книга и собрана из разных материалов, как лоскутное одеяло. При этом каждый лоскуток в нем настоящий, это не плод моих фантазий. Моя задача была не похвастать количеством всего того, что удерживает моя память, а зафиксировать всю ту кутерьму, что происходит вокруг нас ежедневно и осмыслить ее, – рассказал Вадим Борейко.

По словам автора, многие считают, что «Високосный.kz. Дневник социопата» – продолжение его предыдущей книги «Котелок». Однако это не так.

– «Котелок» – это мемуары такие, в нем все варилось: архивные материалы, воспоминания, посты в соцсетях, опубликованные статьи. А «Високосный.kz» – портрет одного казахстанского года, с указанием дат – где, когда и что самое важное случилось, – пояснил Вадим Борейко.

Книгу известного журналиста можно найти в книжных магазинах нашего города.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА