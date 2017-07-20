Застёжка на века

ТУҒАН ЖЕР

В Семиречье использовали пуговицы задолго до того, как они вошли в европейский обиход.

Исполнилось 650 лет с того времени, как в обиход европейцев вошли пуговицы. Между тем прообраз этой нехитрой, но очень важной детали одежды начали применять в тюркском мире в глубокой древности. В частности, с использованием застежек мастерили одежду на территории Семиречья.

Например, пуговицы использовались в амуниции воина эпохи бронзы, останки которого археологи обнаружили в апреле 1977 года у юго-восточной окраины центральной усадьбы бывшего совхоза Алатау, ныне вошедшего в состав Алматы.

Ученый Жолдасбек Курманкулов описал эту находку в своем труде «Археологические исследования древнего и средневекового Казахстана: «Чуть выше пояса лежали две круглые серебряные пуговицы, изготовленные из фольги. В середине одной из них имеется сквозное отверстие. По-видимому, основа пуговицы была деревянная».

К слову, образцы пуговицы эпохи бронзы можно увидеть в экспозиции Музея города Алматы.

Научный сотрудник археологического центра Центрального государственного музея РК Ольга Мякишева нам рассказала, что во времена Великого шелкового пути пуговицы получили распространение в Центральной Азии. Это произошло благодаря тому, что в регионе развивалось косторезное ремесло. Разнообразные изделия из кости XIII–XIV вв. свидетельствуют о высоком качестве продукции.

В последующую эпоху производились бронзовые пуговицы грибовидной формы, напоминающие печати-подвески из византийских городов.

В женской национальной казахской одежде со времен глубокой старины используется капсырма – застежка, состоящая из двух частей.

– Такой застежкой стягивают в талии борта камзола, иногда для декоративности параллельно нашивают по вертикали несколько застежек, – рассказала нам мастер производственного обучения Алматинского колледжа моды и дизайна Вера Сошина.

Формы застежек капсырма весьма разнообразны. Они могут быть объемные и плоские. Плоские застежки, отличающиеся красотой и выразительностью формы, часто имели вставку в центре из камня или стекла и стилизованные изображения в виде лотоса, лепестка, рогов барана, грифона, рыбы, птицы, месяца со звездой, солнца.

– В изготовлении застежки используются драгоценные металлы, в частности серебро, – отметила преподаватель специальных дисциплин Алматинского колледжа моды и дизайна Светлана Ефремова.

С капсырмой связаны народные легенды. Одна из них повествует о том, как юноша случайно нашел в степи такую застежку. Она была золотой. Но кому же она принадлежала, ведь вокруг не было ни одного аула? Приехал юноша в свое село, вошел в юрту и уснул от усталости. Ему приснилось, что капсырма принадлежит девушке ослепительной красоты. Сон долго не выходил у него из головы. Он решил во что бы то ни стало найти красавицу, объездил на своем коне всю степь, но тщетно. Да, были красавицы, которые говорили, что это их капсырма, но он им не верил. Приехал он в свой аул, вошел в юрту и опять заснул. Ночью юноше приснилось, что ласковый женский голос шепчет ему: «Посмотри на меня…» Он проснулся, вскочил, посмотрел на застежку, и тут произошло чудо: перед его взором возникла прекрасная девушка, которую он искал. Оказалось, что коварный шаман превратил ее в капсырму за то, что она отказалась выйти за него замуж, спасением от заклятия стал поцелуй.

И сегодня капсырма весьма популярна, модницы используют ее как застежку для жакетов, и это выглядит очень стильно, придает образу изюминку.

Первая половина минувшего века ознаменовалась временем ширпотреба, в ходу были пластмассовые пуговицы.



Вера Сошина отмечает, что сегодня, как и раньше, пуговицы играют немаловажную роль, способны украсить одежду, поведать об изысканности обладателя костюма.

– И здесь фантазии нет предела. Оригинальная пуговица несет в себе загадку. Современные дизайнеры одежды создают пуговицы, к которым было бы приятно прикасаться, чтобы это прикосновение улучшало настроение, – отметила Светлана Ефремова, добавив, что иногда костюм может быть дешевле пуговицы, например, если пуговица инкрустирована драгоценными камнями.

Также пуговицы популярны у хендмейд-мастеров, в частности, из них мастерят бижутерию – бусы, серьги, броши и другие недорогие, но со вкусом созданные изделия.

Юрий КАШТЕЛЮК