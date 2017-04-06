06 апреля 2017 Как отдыхать 39-06.04.2017 37

Жить, как говорится, хорошо…

50 лет назад

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50 лет назад на киноэкраны вышла одна из самых любимых советских кинокомедий «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

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Историю о том, как собирателю фольклора Шурику, оказавшемуся в командировке в некоей горной республике, приходится спасать спортсменку, комсомолку и просто красавицу Нину от ненужного ей замужества, в год выхода фильма посмотрели 76 500 000 зрителей.
Сегодня эту искрометную комедию, ставшую первой киноработой Натальи Варлей и последним фильмом Гайдая, где появилась всенародно обожаемая троица Вицин – Никулин – Моргунов, помнят многие кинолюбители.
Комедия подарила народу множество фраз, которые быстро стали крылатыми: «Птичку жалко...», «Моменто мори – Моментально в море», «Короче, Склихасовский!..», «Бамбарбия кергуду», «Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить – еще лучше», и многие другие.
В чем же секрет такого многолетнего успеха? Ведь говорят, что фильмы в отличие от книг и театральных спектаклей довольно быстро устаревают. А секрет в том, что создатель фильма Леонид Гайдай совершенно серьезные вещи умеет подавать с другой стороны, иронической и комической. Он старался повернуть событие так, чтобы оно воспринималось весело и смешно. Вряд ли современный зритель понимает, в чем, собственно, хохма в диалоге героев Никулина и Фрунзика Мкртчяна: «Это, как его, волюнтаризм. – В моем доме не выражаться!» Слово как слово. А между тем «волюнтаризмом» клеймили в СССР период правления Никиты Хрущева, снятого с должности первого секретаря ЦК КПСС за несколько лет до выхода фильма.
Тем временем в Госкино СССР категорически не хотели принимать фильм. Не нравились шутки, а песни композитора Александра Зацепина, одну из которых – «Если б я был султан» – объявили аморальной. Один из чиновников заявил авторам, что эта «антисоветчина» выйдет на экран только через его труп.
Спас ситуацию Леонид Ильич Брежнев, любивший на правительственной даче в часы досуга знакомиться с новинками большого экрана. Ему «Пленница» понравилась настолько, что он распорядился дать зеленый свет проекту.
Поклонникам картины стоит только порадоваться тому, что у Генсека оказалось неплохое чувство юмора и приколы Гайдая его не смутили. Скорее, даже позабавили. Осталась в фильме и довольно крамольная по тем временам фраза о том, что, мол, в соседнем районе украли члена партии. Вначале ее должен был произносить герой Мкртчяна, личный водитель товарища Саахова, но после резкого протеста киночиновников хитрый Гайдай поручил произнести реплику Никулину. В итоге тот произнес ее, сплевывая арбузные косточки, столь по-дурацки, что стало понятно – это же Балбес, что с него возьмешь?
В истории создания фильма также много любопытных фактов, как комических, так и не очень.
Например, Шурик (Александр Демьяненко) едва не пострадал в эпизоде, когда его герой Шурик в спальном мешке плывет по реке. В одном из дублей страховщики, которые должны были в определенном месте перехватить спальный мешок с актером, не сумели этого сделать, и поток понес актера дальше. Пришлось организовать погоню.
Об одном из фактов в интервью 7days.ru рассказывает Наталья Варлей: «Кавказская пленница» – фильм мужской, и мои парт­неры, конечно же, проявляли ко мне интерес. Знаменитая троица Вицин – Никулин – Моргунов заигрывала весьма специфическим образом. Когда они тащили меня, украденную невесту, в спальном мешке, щипали и тискали как могли. И потом в машине, связанную по рукам и ногам, бессовестно хватали за коленки и пытались даже положить головы мне на грудь. Но обижаться на них не успевала, троица тут же обращала все в шутку. Когда после фильма меня спрашивали, ухаживали ли за мной партнеры, я изумлялась: они же старые! Хотя Никулину, Моргунову, Этушу в то время было около сорока, а Саше Демьяненко – тридцать два.
Мало кто знает, что в тех же шестидесятых был готов сюжет для продолжения «Кавказской пленницы». Товарищ Саахов с подельниками попадает в тюрьму, где становится руководителем лагерной самодеятельности. Сценаристы были убеждены, что картина обречена на успех, но отсутствие у Госкино чувства юмора не позволило осуществиться планам.
Кстати, «Кавказ­скую пленницу», несмотря на название, снимали не на Кавказе, а в Крыму.

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Абай КЕЛЕСОВ