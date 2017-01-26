Живущие в Сети

Казахстанское кино набирает популярность у зрителей

Недавно в прокат вышла еще одна отечественная новинка – драма режиссера Татьяны Нам «В сетях».

Это современная история, главная героиня которой – успешный молодой стилист Карла. Типичная представительница высшего света – блестящая, своенравная и немного стервозная. Ее самоуверенность ежедневно подпитывают люди из близкого окружения, только все это мишура, за которой скрываются зависть, ревность и злость. И однажды самые неприглядные моменты из жизни Карлы становятся достоянием миллионов поклонников. Получается, что социальные сети сначала вознесли девушку на пьедестал, а потом свергли. А все потому, что людям, по сути, нет до человека никакого дела. Им нужно событие, которое они могли бы комментировать в Сети, чтобы таким образом оставить свой след в истории. Таким образом, главное достоинство картины – ее современность. Режиссер говорит на одном языке с молодежью, зрителям понятно и близко то, что происходит на экране. Хорошо отработали и актеры. Карлу сыграла Айсулу Азимбаева. Надо сказать, что ей хорошо удаются стервозные красотки. Ее партнером по проекту стал Санжар Мади, сыгравший парня Карлы. На экране он появляется не так часто, но смотрится вполне органично. Чего не скажешь о Динаре Бактыбаевой, сыгравшей подругу Карлы, которая на самом деле всю жизнь ей завидовала. Актрисе явно не хватило убедительности, когда она вдруг превратилась из овечки в завистливую лису.

Особенность картины «В сетях» заключается в том, что все действие сконцентрировано в одном месте – в квартире главной героини. Чувствовалось, что не хватает действий и бесконечные посиделки за бокалом вина и перекуры лишь усугубляли тупиковую ситуацию. Однако, несмотря на все недостатки картины, в ее основе лежит важный посыл. Почему сегодня многим молодым людям гораздо важнее казаться, а не быть. Создать свой идеальный мир в социальных сетях, чтобы другие видели твою успешность. А настоящая жизнь, чувства и реальные успехи мало кого интересуют.

Вот об этом и фильм – что молодежь сама попала в свои сети. Фильм вполне подходит для одноразового просмотра, а кого-то, возможно, заставит задуматься.

Елена СОКОЛОВА