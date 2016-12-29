«Зимние чудеса»

Ежегодная рождественская выставка

Под таким названием в художественной галерее ARVEST открылась ежегодная рождественская выставка.

Вот уже много лет подряд галерея дарит волшебство Рождества и Нового года и спешит разделить праздничные эмоции со своими верными друзьями и постоянными гостями. Изюминкой нынешней рождественской выставки стало то, что наряду с профессиональными художниками впервые принимают участие ученики педагогов, преподающих в изостудии при галерее ARVEST, причем разных возрастов, от мала до велика. Самым юным авторам всего по три-четыре года. Например, трехлетняя Лиза Макарова, ученица педагога Оксаны Магдалюк, нарисовала к выставке новогоднюю елку. А другая ученица Оксаны – четырехлетняя Адия Шарипова – представила картинку с забавным снеговиком, и, что удивительно, это не какие-то каляки-маляки, а законченные композиции, сделанные с детской непосредственностью.

– Когда к нам в студию приходят совсем маленькие дети, они еще карандаш не могут держать в руках и даже линию провести, – рассказывает Оксана Магдалюк. – Но мы начинаем учить их правильно держать инструмент, отрабатывать какие-то простейшие элементы, и в основном все ребятишки втягиваются в процесс. Вот, например, снеговичок у Адии состоит из кружочков, и мы учим малышей пользоваться не одним цветом, а разными оттенками. Вот посмотрите, у нее тут и голубой цвет, и ультрамарин, и черный, и фиолетовый, то есть я учу ребят работать пятнами, не мешать в кашу все цвета, а вписывать один цвет в другой. Мы стараемся, чтобы у ребенка понятие контура было более четким, а изображение – более насыщенным и ярким. Ребенку тогда нравится заниматься, и у него появляется больший интерес и желание рисовать.



Еще одним открытием этой выставки стало участие зарубежного автора, впервые представленного в Казахстане. Это художник из Хорватии Анделко Болят. По профессии он архитектор, а в Алматы оказался благодаря своей супруге, которую пригласили на работу в местную международную школу. Однажды Анделко с женой зашли в ARVEST, и им здесь так понравилось, что, узнав от директора галереи Риммы Цаканян о предстоящей рождественской выставке, хорватский гость выразил желание принять в ней участие. В экспозиции представлены его абстрактные живописные работы, выполненные в интересной технике. По признанию автора, для него они как иконы. В них находит отражение тема мироздания, божественного присутствия.

Продлится выставка до

9 января по адресу: ул. Богенбай батыра, 75/68, угол ул. Калдаякова.



Индира САТБАЕВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА