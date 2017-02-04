Зимний актив

Гид от «Вечерки» по первому февральскому уик-энду и лучшим событиям вокруг Универсиады-2017

Центральноазиатская ярмарка ремесел, посвященная Универсиаде

Только в эти выходные алматинцы успеют посетить Большую центральноазиатскую ярмарку ремесел, приуроченную к Универсиаде-2017. Выставка-продажа представлена в Центральном государственном музее РК с 3 по 5 февраля. Устроители мероприятия напоминают, что ярмарка – это не только покупка ремесленной продукции, но и познание истории через народные промыслы. География традиционно будет представлена мастерами из всех регионов Казахстана, а также Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и России. Всего более 100 народных умельцев предложат эксклюзивные изделия ручной работы. Гостям восточного базара представят широкий ассортимент одежды, включая изделия из войлока и шелка, а также ковры, ювелирные украшения, керамику, музыкальные инструменты, восточную художественную миниатюру. Поскольку ярмарка посвящена проведению в Алматы Всемирных студенческих игр, ее участники подготовили и оригинальные работы на тему спорта – войлочные панно, керамические изделия, деревянные шкатулки, а также сувенирную продукцию.

Дата и время: 4 и 5 февраля с 10.00.

Место: Центральный государственный музей РК

(мкр. Самал-1, 44).

Стоимость билетов: взрослый – 300 тенге, студенческий – 200 тенге, пенсионный – 150 тенге, школьный – 100 тенге, участникам ВОВ и детям дошкольного возраста бесплатно.

Контакты: 264-26-80.

Универсиада на горнолыжной базе «Тау Туран»

В то время как основные горнолыжные базы близ мегаполиса заняты проведением Универсиады-2017, склоны «Тау Туран» открыты для отдыхающих каждый день. Образовательно-оздоровительный комплекс подготовил на период Игр специальный прайс-лист. Трассы под свой уровень найдут здесь как опытные лыжники и сноубордисты, так и новички. Протяженность – 800 метров, перепад высоты – 90. Отдельный маршрут для катания на баллонах всей семьей. Для всех, кто еще неуверенно стоит на лыжах или доске, открыта лыжная школа. Также скидка в период Студенческих игр действует на пункт проката снаряжения.

Дата и время: ежедневно до 8 февраля с 10.00 до 18.00.

Место: горнолыжный склон «Тау Туран» (ущелье Ой-Карагай, Талгарский район).

Стоимость абонементов на подъемники на весь день: взрослый – 5000 тенге, детский – 3000 тенге; прокат снаряжения – 5000 тенге.

Контакты: +7-701-012-38-38.

Школьные каникулы «Универсиада»

Детский лагерь «Вуаля!» продолжает спортивные каникулы, посвященные теме Универсиады-2017. В дни Студенческих игр учащиеся алматинских школ до 8 февраля могут посетить спецпрограмму лагеря, локация которого находится в центре семейного отдыха Bloom Ville. Суть ее в том, чтобы познакомить детей в возрасте до 12 лет с зимними видами спорта. Школьников ждут эстафеты, подвижные игры на свежем воздухе, а также встречи с известными атлетами, тренерами и волонтерами. Каждый день в лагере посвящен изучению отдельной зимней дисциплины. В программу также вошли мастер-классы, экскурсии, походы в кино. Записаться можно на один или несколько дней. 8 февраля ребят ждет тематический квест «Закрытие Универсиады».

Лагерь работает только по будням.

Дата и время: до 8 февраля с 10.00 до 18.00.

Место: центр семейного отдыха Bloom Ville (ул. Тимирязева, 42/10).

Стоимость участия на один день – 5500 тенге.

Контакты: +7-701-798-86-08.

Бесплатные тренировки к VI «Алматы Марафону»

Оргкомитет международного благотворительного марафона «Смелость быть первым» объявляет о старте подготовки к главному забегу года – VI «Алматы Марафону». Любителей бега и тех, кто только планирует начать заниматься, ждут каждую субботу в 9.30 в Парке Первого Президента РК. Общественные тренировки будут проходить под руководством элит-тренера групповых программ фитнес-клуба World Class Almaty Георгия Егазаряна. Первое занятие, которое пройдет 4 февраля, построено по следующему плану: общая разминка, суставная гимнастика, комплекс упражнений на растяжку, разогревочный бег, основная работа и заминка с растяжкой. Общая продолжительность – 1 час 20 минут. 25 февраля вместо тренировок в парке пройдет промежуточный старт VI «Алматы Марафона» – «Зимний забег». Главное же событие состоится 23 апреля.

Дата и время: с 4 февраля каждую субботу в 9.30.

Место: Парк Первого Президента РК.

Участие бесплатное.

Контакты: 341-07-31.

MEGA-квесты к Универсиаде

В дни Всемирных студенческих игр ТРЦ MEGA Alma-Ata проводит увлекательные игры для самых юных своих посетителей. Принять участие в приключенческих MEGA-квестах и выиграть приз может каждый ребенок от 5 до 14 лет. В программе: эстафеты в крупнейшем в Казахстане батутном парке Kango, катания на ледовом катке Mega Ice, а также полоса препятствий в развлекательном парке Happylon и на скалодроме Skala. Кроме того, участников ждут розыгрыши билетов на электрический паровоз «Дон Вагон» и спецподарки от детского кафе «Андерсон». Квесты проходят каждый вечер до закрытия Универсиады. Регистрация обязательна.

Дата и время: ежедневно до 8 февраля с 19.30 до 22.00.

Место: ТРЦ MEGA Alma-Ata (ул. Розыбакиева, 263).

Участие бесплатное.

Контакты: +7-700-700-78-87.

Акция «Проведём каникулы вместе» в музее Кастеева

В дни школьных каникул маленькие алматинцы могут посетить не только соревнования Универсиады, но и специальную акцию, которую дарит в ее честь Государственный музей искусств имени А. Кастеева. Проект «Проведем каникулы вместе» объявил о своем продолжении на период Игр – с 31 января по 5 февраля. Помимо мастер-классов по декоративно-прикладному искусству теперь для участников открыта арт-лаборатория творческих экспериментов. Тематическое наполнение пространства будет меняться в каждую из каникулярных программ. Лейтмотивом первой серии стало творчество казахстанского художника Сергея Калмыкова.

Ежедневно для школьников проходят экспресс-уроки по лепке из глины в технике малой пластики, а также занятия по росписи керамических петухов в технике миниатюры. Каждому гостю арт-лаборатории – бонус в виде участия в квесте-викторине с призом. Участие в акции «Проведем каникулы вместе» включает свободное посещение залов музея. Кроме того, дети смогут загадать желание у «волшебного фонаря».

Дата и время: 4 и 5 февраля с 14.00 до 18.00

Место: Государственный музей искусств имени А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

Стоимость мастер-класса – от 1000 до 2000 тенге.

Контакты: 394-57-15, +7-777-298-90-49.

Программа «Территория йоги»

В субботу, 4 февраля, центр йоги «Гаятри» приглашает на мероприятие «Территория йоги», построенное в формате «четыре в одном». В программе вечера вводный курс в йогу с пояснением ее физического и ментального воздействия на человека, плюс практика. Также пройдет дегустация блюд ведической кухни – самосы и традиционной индийской сладости халавы. После перекуса участников ждет лекция на тему «Как перестать суетиться и начать жить». Завершающим будет практический сеанс глубокого расслабления йоги-нидра.

Дата и время: 4 февраля в 16.00.

Место: центр йоги «Гаятри», бизнес-центр «Каратал», 3-й этаж (ул. Шевченко, 90,

уг. ул. Наурызбай батыра).

Стоимость участия – 3500 тенге.

Контакты: 317-03-18.

Подготовила Марина ПЕСТРЯКОВА