Знаки вдохновения

В Государственном музее искусств имени А. Кастеева представят работы известного казахского живописца Абдрашита Сыдыханова

Персональная выставка автора откроется 1 ноября. В экспозиции будут представлены около ста произведений живописи и графики из собрания музея, а также из частных коллекций.

Абдрашит Сыдыханов – культовая личность казахского изобразительного искусства. Его творческий путь начался в середине 60-х годов, когда после окончания Алматинского художественного училища он пришел работать художником на «Казахфильм». Он присоединяется к близкой ему по духу группе казахских художников, которых назвали шестидесятниками.

– Художники-шестидесятники – это особое направление в изобразительном искусстве Казахстана, сформировавшееся в конце 60-х годов ХХ века. Они не желали следовать академическому и идеологическому канону и стремились создать национальные принципы художественной школы, – пояснила руководитель центра менеджмента и внешних связей Клара Исабаева.

Абдрашит Сыдыханов работал не только в сфере кино, он также увлекался станковой живописью. Однако со временем изменил свой стиль. Его увлекали казахские родовые знаки – танба.

– Изучая их, он пришел к выводу, что даже самый простой, на первый взгляд, знак несет очень важную историческую и культурологическую информацию. Казахские знаки танба стали основой перехода к знаковой живописи. Художник начал экспериментировать с ними, а также создавать работы в смешанной технике, используя при работе зерна злаков, бобовые, яичную скорлупу и другие материалы, – рассказала Клара Исабаева.

Выставка отроется 1 ноября в 16.00. Экспозиция продлится до 20 ноября.

Леля ВЕРЕСОВА

Фото предоставлены пресс-службой Государственного музея искусств имени Кастеева