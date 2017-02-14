Золотой орёл казахстанского балета

В феврале 2017 года народному артисту РК, главному балетмейстеру ГАТОБ имени Абая, профессору Национальной академии искусств лауреату государственных премий, кавалеру ордена «Құрмет» Заурбеку Райбаеву исполнилось бы 85 лет.

Родился Заурбек Райбаев 13 февраля 1932 года в Алма-Ате. Его отец, кадровый офицер Советской Армии Мулдагали Райбаев, уроженец Акмолинской губернии, член ВКП (б), в 30-х годах участвовал в операциях по ликвидации басмачества и выполнял особые поручения партии и правительства. В 1941 году Мулдагали добровольцем ушел на фронт, и после его гибели мама Заурбека Турсун Хусаинова осталась вдовой.

В 1952 году Заурбек Райбаев окончил Алма-Атинское хорео­графическое училище, где его учителем был «дядя Саша» – знаменитый балетмейстер Александр Селезнев. В 1954 году после окончания Ленинградского академического хореографического училища Заурбек Райбаев стал солистом балета ГАТОБ имени Абая, где он исполнял все ведущие партии классического репертуара. Это принц Зигфрид в «Лебедином озере» Петра Чайковского, Базиль в «Дон Кихоте» Людвига Минкуса, Нурали в «Бахчисарайском фонтане» Бориса Асафьева, Шурале в одноименном балете Фарида Яруллина (постановка Даурена Абирова), Евгений в «Медном всаднике» Рейнгольда Глиэра и другие. А индийский танец Золотого орла, исполненный Райбаевым в Москве в рамках декады казахской литературы и искусства в 1958 году, принес ему почетное звание заслуженного артиста КазССР.

С 1960-х годов начинается балетмейстерская деятельность ученика профессора Леонида Лавровского, выпускника ГИТИСа Заурбека Райбаева. Три его одноактных балета – «Шопениана», «Франческа да Римини» и «Болеро» отразили творческую зрелость молодого балетмейстера. В дальнейшем Райбаев поставил балеты «Мужчины и женщины» Артюра Онеггера, «Игра в карты» Игоря Стравинского, «Озорные частушки» Родиона Щедрина, «Египетские ночи» Антона Аренского. Также им были осуществлены постановки таких всемирно известных балетов, как «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, «Раймонда» Александра Глазунова, «Спартак» Арама Хачатуряна, «Хиросима» Газизы Жубановой, «Фрески» Тимура Мынбаева, «Чин Томур» Куддуса Кужамьярова.



В 1970-х годах, а также с 1986-го по 1992-й, совмещая работу в ГАТОБ имени Абая, он был художественным руководителем, главным балетмейстером и директором Государственного ансамбля песни и танца КазССР. Поставил несколько программ танцев народов СССР. Затем Указом Совета Министров Казахской ССР коллектив был преобразован в государственный ансамбль танца «Салтанат» под руководством З. М. Райбаева.

Творчество Райбаева всегда отличало глубокое проникновение в национальную культуру. Он создал целую галерею казахских танцев, среди них «Асатаяқ», «Қосалқа», «Биші қайың», «Балбыраун», которые стали визитными карточками концертов делегации Казахстана по всему миру.

Заурбек Райбаев ушел из жизни 1 ноября 2011 года после продолжительной болезни.

Сауле ДАВЛЕТБЕКОВА