Без лишних барьеров

Бизнес Алматы: как это работает

С нынешнего года в Налоговый кодекс РК внесен ряд изменений. В чем они заключаются и как работают, объяснил руководитель отдела разъяснительной работы городского Департамента государственных доходов Нуржан Бейсебаев на семинаре для налогоплательщиков.

Отныне информация для налогоплательщиков о суммах исчисленных налогов на транспорт, земельный налог и на имущество будет размещена на сайте ведомства и в квитанциях об оплате коммунальных услуг, как это было раньше. Кроме того, эту информацию можно получить по электронной почте или через СМС-сообщение. Для этого налогоплательщики могут представить в налоговый орган номера своих телефонов и адреса электронной почты. В новом виде уведомления указаны и банковские реквизиты, куда следует направить имеющуюся задолженность. Уведомления доставляются через почту в течение десяти рабочих дней, через госкорпорацию «Правительство для граждан» и в личный кабинет налогоплательщика на веб-портале электронного правительства. На последние два адреса будет предоставляться информация о задолженностях, суммах исчисленного налога, непредставлении налоговой отчетности и об итогах проведения проверки.

На уведомительный порядок перешла и регистрация ИП. С исключением в предпринимательском кодексе статьи 37 теперь индивидуальному предпринимателю необязательно иметь свидетельство о госрегистрации в качестве ИП. Перерегистрация ИП также осуществляется в уведомительном порядке. Уведомление необходимо направить в органы госдоходов и госкорпорацию «Правительство для граждан» в течение 10 рабочих дней после изменения регистрационных данных. В свою очередь налоговые органы должны провести перерегистрацию в течение одного рабочего дня.

Ранее в Налоговом кодексе было прописано, что выписка счета-фактуры не требуется в случае представления покупателю чека контрольно-кассовой машины при реализации товаров, работ, услуг за наличный расчет. С нынешнего года выписка счета-фактуры также не требуется при реализации товаров, работ, услуг с применением POS-терминалов.

Налоговое обследование. С нынешнего года при проведении налогового обследования инспектор обязан привлекать понятых, чего раньше не требовалось. Добавилось еще одно основание для проведения налогового обследования – необходимость подтверждения налогоплательщика, не исполнившего уведомление о нарушениях, установленных налоговыми органами.

По плательщикам НДС. В случае отсутствия плательщика по месту нахождения к пояснению прилагаются нотариально заверенные копии документов, подтверждающие адрес его пребывания. Уведомления можно направлять заказным письмом либо по электронной почте. При возврате излишне уплаченных сумм налогов теперь налоговые органы не проводят хронометражное обследование. Те налогоплательщики, которые осуществляют деятельность по патенту, в случае если полученный доход за период действия составил меньшую сумму стоимости самого патента, имеют право сдать дополнительную отчетность, уменьшить эту сумму и написать заявление на возврат излишне уплаченных налогов. Раньше возврат проводился после проведения хронометражного обследования. Такая норма отменена для удобства налогоплательщиков.

По налогу на землю и имущество предоставлена отсрочка на один год.

Исчисление для физических лиц налоговые органы будут производить не позднее 1 июля года, следующего за отчетным. Уплату налогов в бюджет необходимо перечислить не позднее 1 октября года, следующего за отчетным. Таким образом, у нас появляется почти целый год для того, чтобы рассчитать налоги и оплатить их.

Исключено освобождение от уплаты налогов на имущество военнослужащих срочной службы на период ее прохождения. Освобождаются от уплаты налога на имущество в пределах 1500-кратного МРП (1 МРП – 2269 тенге) от общей стоимости всего имущества, находящегося на праве собственности, и инвалиды III группы. В случае если социально уязвимые слои населения сдают в наем свое недвижимое имущество, то тогда налог на имущество они будут исчислять в общем порядке. При регистрации имущества, находящегося в совместной собственности, при подаче заявления необходимо указать ответственное лицо за уплату налогов.

С 2018 года налоговые органы начнут проводить оценку имущества физических лиц по обязательствам, наступившим в нынешнем году.

Кроме того, для них отменены постановка и снятие с учета по месту нахождения объектов налогообложения. Исключается из списка объектов налогообложения незавершенное строительство.

Произошли некоторые изменения в порядке постановки на учет по уплате НДС. Теперь к заявлению прилагаются только нотариально заверенные копии документов, подтверждающих местонахождение. Отказать в добровольной постановке на учет по НДС могут, если налогоплательщик на момент подачи заявления считается приостановившим представление налоговой отчетности. Снятие с учета по НДС налоговые органы производят в одностороннем порядке без уведомления налогоплательщика на основании вступившего в силу решения суда о признании перерегистрации юридического лица недействительной. Исключена норма относительно снятия с учета по НДС в случае неотражения в декларации по НДС оборотов по реализации, приобретению в течение двух следующих друг за другом налоговых периодов.

Постановка на учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности подакцизных товаров, переводится на уведомительный порядок. Уведомление предоставляется не позднее трех рабочих дней до начала осуществления подобной деятельности.

С 2017 года увеличен порог совокупного годового дохода для проверки аудиторской организации с 60 тысяч МРП до 120 тысяч. Это нововведение принято для снижения проводимых налоговыми органами проверок и развития рынка аудиторских компаний. Ранее предполагалось внедрение с 2017 года электронного аудита при проведении налоговых или таможенных проверок. Однако в последующем внедрение электронного аудита перенесено на 2019 год.

С июля текущего года внедряется практика составления предварительного акта налоговой проверки. До завершения самой проверки и окончательного акта специалист налогового органа должен будет вручить проверяемому налогоплательщику предварительный акт. Налогоплательщик имеет право рассмотреть, подать свои письменные возражения, если они есть.

Кстати, с текущего года обязательство по целевому использованию учетно-контрольных марок при импорте алкогольной продукции в Казахстан как из государств Таможенного союза, так и из третьих стран обеспечивается не только путем внесения денег на специальный счет, но и любым из следующих способов по выбору импортера: банковской гарантией, поручительством, залогом имущества.

Налоговый кодекс также дополнен понятиями «изделия с нагреваемым табаком» и «электронные сигареты». Уточнено, что жидкость для использования в электронных сигаретах относится к подакцизным товарам, если она никотиносодержащая.

Внесены изменения, предусматривающие перевод постановки на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, с заявительного порядка на уведомительный по следующим видам деятельности. А именно: производство бензина – оптовая или розничная его реализация, кроме авиационного, дизельного топлива; оптовая реализация табачных изделий; игорный бизнес; услуги с использованием игровых автоматов без вы­игрыша, персональных компьютеров для игр, игровых дорожек, карт, бильярдных столов; производство, сборка подакцизных товаров, предусмотренных пунктом 6 ст. 279. Уведомление представляется в налоговый орган не позднее трех рабочих дней до начала осуществления отдельных видов деятельности с приложением копий определенных документов.

С июля при Министерстве финансов начнет действовать апелляционная комиссия по рассмотрению жалоб налогоплательщиков на результаты проверок налоговых органов.

По индивидуальному подоходному налогу – не считаются доходом физического лица выплаты, производимые в качестве компенсации при возникновении страховых случаев. Так было раньше и теперь – по договорам аннуитетного страхования. Доходы социально уязвимых слоев населения от прекращения обязательств по кредитам освобождаются от ИПН. Внесено уточнение – освобождается не только сумма самого займа, но и неустойки, штрафы, пени и вознаграждение.

Имущественный доход, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается по обменному курсу на последний рабочий день, предшествующий дате совершения оборота.

Социально уязвимые категории граждан могут получить освобождение от ИПН за год в размере 75 минимальных зарплат (МЗП), в прошлом году эта сумма равнялась 55 МЗП.

Международное взаимодействие по обмену информацией.

В 2014 году Казахстаном ратифицирована Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам, к которой присоединились 103 государства, в том числе 19 офшорных юрисдикций.

Конвенция предусматривает обмен информацией на взаимной основе между странами-участницами в целях противодействия теневой экономике, отмыванию теневых доходов, включая уклонение от уплаты налогов.

В этой связи в целях создания правовой основы для исполнения Казахстаном положений вышеуказанного соглашения внесены поправки в Налоговый и Гражданский кодексы, законы о банках, о страховании, о рынке ценных бумаг, предусматривающие внедрение механизмов и инструментов обмена информацией в сфере налогообложения.

Виктория ИЗБИЦКАЯ