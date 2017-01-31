Игра в защите

БИЗНЕС АЛМАТЫ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Только за последний год Палата предпринимателей Алматы вы­играла 58 судебных дел, отстояв права и интересы деловых людей на сумму 5,4 миллиарда тенге. Подробнее о сложившейся ситуации – наша беседа с начальником отдела по защите прав предпринимателей алматинской палаты предпринимателей «Атамекен» Салтанат Лесбаевой.

– В чем, на ваш взгляд, скрываются причины, ведь сегодня многое делается для бизнеса со стороны государства, столько программ принято, и тем не менее предприниматели страдают от действий госорганов.

– Безусловно, есть государственные программы, меры поддержки, но есть и человеческий фактор, где-то чиновники превысили свои полномочия, и все это выливается в нарушение прав предпринимателей. Один из распространенных примеров, когда приезжает представитель уполномоченного органа на проверку, а у него предписание не должным образом оформлено, зачастую и вовсе отсутствует регистрация в правовой статистике. Бывает, что не ознакомили предпринимателя с актом проверки или при ее проведении нарушили ряд норм Предпринимательского кодекса.

Очень много фактов, когда предприниматели обращаются к нам после заключения договора госзакупа между заказчиком и поставщиком, в случае, например, если последний на пару дней просрочил поставку, – всякое бывает, ведь все мы люди. Кстати, госорганы в данном случае тоже понять можно, потому что если заказчик нарушает сроки поставки, то он обязан подать на предпринимателя-поставщика иск в суд о признании его недобросовестным участником закупок. В данном случае суды всегда должны учитывать наличие и степень вины, а также наступление негативных последствий для заказчика. На суде мы эти доводы приводим, ссылаемся на требования закона и спрашиваем у поставщика: какие именно негативные последствия или какой ущерб вам причинен в результате того, что поставщик осуществил поставку на два дня позже? И надо не просто на словах ответить на вопрос, а именно доказать.

– Около 60 исков, выигранных вами в суде в прошлом году, – есть над чем задуматься. Есть ли наиболее сложные случаи, которые остались незавершенными?

– Думаю, стоит рассказать об одном деле, имеющем многолетнюю историю. Его суть заключается в том, что директор ТОО «Алтын Адам» обратился к нам и попросил защитить права его компании от попытки незаконного и необоснованного захвата имущества товарищества со стороны физических лиц. Истец хотел воспользоваться громкими фамилиями, и изначально заявление в суд подавалось от лица, не имевшего никакого отношения к делу. Однако судом было отказано в удовлетворении требований. Некоторое время спустя инициируется аналогичный иск, но уже от другого лица. Дело в том, что директор ТОО «Алтын Адам» взял взаймы деньги у физического лица. Сделку оформили нотариально. Срок возврата долга по договору займа составлял один месяц. Потом откуда-то появился договор, написанный от руки, скрепленный печатью ТОО, но подпись директора вызывала сомнения. В нем говорилось, что товарищество занимает у физического лица сумму и что возврат долга будет производиться по мере поступления денег в кассу компании. И вдруг по истечении более 13 лет, а заем производился в 2004 году, это физлицо подает иск в суд о понуждении обязать товарищество надлежащим образом исполнить обязательства. Якобы существовали устные договоренности о том, что директор компании берет эту сумму на выкуп земельного участка у государства. На этом земельном участке было возведено трехэтажное здание, которое в настоящий момент функционирует и является коммерческим объектом. И якобы за этот заем обещали впоследствии передать 10 соток земли в верхней части города и трехэтажное строение. Представляете, какая несоразмерная разница?

– То есть договор оказался поддельным?

– Мы тоже так считаем и в суде на это указывали, как и на то, что в договоре займа, даже если предположить, что он имел место и носит действительно юридическую силу, ни слова не говорится о том, что заем будет возвращен путем передачи земли и недвижимого имущества. Директор выплатил деньги в срок. Однако по прошествии многих лет подается иск с целью завладеть землей и строениями. А в настоящий момент рыночная стоимость этого имущества выросла сотню раз. Как я уже сказала, первый процесс мы выиграли на основании того, что ненадлежащим образом был подан иск. И вот вчера Бостандыкский районный суд принял решение отказать в удовлетворении исковых требований физлица.

– Какие виды предпринимательской деятельности чаще всего подвергаются проверкам?

– Вы знаете, как таковой градации нет. Из всех обращений, поступающих в Палату предпринимателей, лидируют жалобы, касающиеся налогов, земельного вопроса, архитектуры, строительства. Радует то, что в последнее время снизился процент налоговых обращений. Может, благодаря тому что в Палате предпринимателей уже почти год действует клуб бухгалтеров, который дает разъяснения по налоговому законодательству. Эта работа усилена и со стороны Департамента государственных доходов, что тоже начинает приносить определенные плоды. Однако до сих пор очень часто наши предприниматели страдают от незаконной деятельности уполномоченных органов. Например, к нам обратилась компания, занимающаяся организацией семинаров и тренингов. В самый разгар занятий туда нагрянули сотрудники миграционной полиции и стали требовать документы для проверки. Лектором в этой компании трудится гражданин Российской Федерации. Ревизоры привлекли данное товарищество к административной ответственности в размере 100 МРП, или 212 тысяч тенге, за то, что у них гражданин России работает без разрешения на трудовую деятельность в Казахстане, якобы компания привлекла иностранную рабочую силу. В суде мы обжаловали административный протокол, и штраф был отменен. Более того, суд вынес частное определение в отношении отдела миграционной полиции Медеуского района за превышение полномочий и за незаконное привлечение к административной ответственности юридического лица.

– Как вы поступаете с компаниями, которые игнорируют установленные требования и провоцируют различные разбирательства с госорганами?

– Мы защищаем честных предпринимателей. Если предприниматель нарушает законы, то с ним проводим разъяснительную работу. Больших полномочий у нас нет, потому что мы Палата предпринимателей, а не карательный орган. Вместе с тем надо сказать, что в последнее время со стороны предпринимателей намного меньше допускается нарушений. Они к нам прислушиваются, потому что в первую очередь это в их интересах.

– У вас есть шанс обратиться ко всем представителям государственных уполномоченных органов с газетной полосы. Что бы вы им пожелали?

– Мы частенько проводим совместные собрания с представителями госорганов, рабочие встречи, круглые столы. На одной площадке обсуждаем имеющиеся проблемы и пытаемся прийти к одному решению по тем или иным вопросам, выработать единую линию деятельности, максимально помочь предпринимателю. На этих встречах я всегда обращаюсь к госорганам с просьбой: пожалуйста, не забывайте, что вы бюджетные работники и получаете зарплату из тех денег, которые предприниматели своими налогами оплачивают в бюджет государства. Если вы будете их всячески гнобить и зажимать, то зарплаты у вас не будет – курицу, которая несет золотые яйца, нельзя резать. Не стоит мешать предпринимателю, не нужно с первого раза привлекать к административной ответственности, надо сначала предупредить и разъяснить, в чем он не прав. Предпринимателям надо помогать, потому что они создают рабочие места, платят людям зарплату, пополняют городскую казну налогами, я их прекрасно понимаю, когда они просят защиты у нас. У меня есть личный опыт, когда я открывала юридическую фирму и потом была вынуждена ее закрыть, потому что это колоссальный труд – искать клиентов и постоянно за все отвечать. Когда ты работаешь где-то на предприятии, ты знаешь, что, если заболеешь, тебе оплатят больничный, а придет время и ты пойдешь в отпуск, тебе оплатят твой отдых. А предприниматель должен полагаться только на себя, работать не покладая рук, в нашем случае – постоянно отбиваться от проверяющих органов и при этом оставаться на плаву.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Арест пропагандистов

Раздачу бесплатных рекламных листовок возле магазина «Белый ветер» двое полицейских, патрулировавших Алмалинский район, расценили как приставание в общественном месте. На работников ТОО «Белый ветер» они оформили протокол об административном правонарушении. Руководитель компании обратился в Палату предпринимателей Алматы. Неправомерный протокол отменен прокуратурой Алмалинского района.

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Многотысячные счета стали получать алматинские предприниматели от Департамента государственных доходов за вывески на объектах малого и среднего бизнеса. Так, владелице автомойки Суриям Низамдиновой пришел счет на полмиллиона тенге. Вывеску «Автомойка» на входе сотрудники управления архитектуры и градостроительства Алматы посчитали рекламой. Юристам Палаты предпринимателей удалось доказать, что вывеска со словами «Автомойка» определяет всего лишь вид деятельности.

Строители расстроились

Около года АО «Алматы­горстрой» не могло добиться от Управления строительства оплаты своей работы. Компания сдала 68 квартир в чистовой отделке, а также подвела к многоквартирному дому в Турксибском районе все инженерно-коммуникационные сети. Уже в феврале 2016 года дом был заселен очередниками арендного жилья. Руководство многоотраслевой акционерной компании «Алматыгорстрой» обращалось в городскую прокуратуру, в Комитет финансового контроля МНЭ РК, в Комитет по делам строительства ЖКХ и Управление земельными ресурсами МНЭ РК и даже к руководителю аппарата акима г. Алматы. Палата предпринимателей Алматы вынесла этот вопрос на совет по защите прав предпринимателей. После работы юристов палаты акимат выплатил АО «МАК «Алматыгорстрой» всю сумму долга – 172 782 573 тенге.

Как проверить проверяющих

Сотрудники акимата Алма­линского района наведались с проверкой в ТОО «Много­функциональная компания «Достар». При этом у контролеров не оказалось ни актов о назначении проверки, ни регистрации в органах правовой статистики.

Руководство ТОО «Много­функциональная компания «Достар» обратилось за помощью в Палату предпринимателей Алматы. Эксперты палаты посоветовали товариществу позвонить в прокуратуру Алмалинского района и вызвать мобильную группу.

Постановлением межрайон­ного административного суда один сотрудник акимата за нарушение порядка проведения проверки субъектов частного предпринимательства был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 40 МРП, то есть 84 840 тенге.