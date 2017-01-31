Игра в защите

Только за последний год Палата предпринимателей Алматы выиграла 58 судебных дел, отстояв права и интересы деловых людей на сумму 5,4 миллиарда тенге. Подробнее о сложившейся ситуации – наша беседа с начальником отдела по защите прав предпринимателей алматинской палаты предпринимателей «Атамекен» Салтанат Лесбаевой.
– В чем, на ваш взгляд, скрываются причины, ведь сегодня многое делается для бизнеса со стороны государства, столько программ принято, и тем не менее предприниматели страдают от действий госорганов.
– Безусловно, есть государственные программы, меры поддержки, но есть и человеческий фактор, где-то чиновники превысили свои полномочия, и все это выливается в нарушение прав предпринимателей. Один из распространенных примеров, когда приезжает представитель уполномоченного органа на проверку, а у него предписание не должным образом оформлено, зачастую и вовсе отсутствует регистрация в правовой статистике. Бывает, что не ознакомили предпринимателя с актом проверки или при ее проведении нарушили ряд норм Предпринимательского кодекса.
Очень много фактов, когда предприниматели обращаются к нам после заключения договора госзакупа между заказчиком и поставщиком, в случае, например, если последний на пару дней просрочил поставку, – всякое бывает, ведь все мы люди. Кстати, госорганы в данном случае тоже понять можно, потому что если заказчик нарушает сроки поставки, то он обязан подать на предпринимателя-поставщика иск в суд о признании его недобросовестным участником закупок. В данном случае суды всегда должны учитывать наличие и степень вины, а также наступление негативных последствий для заказчика. На суде мы эти доводы приводим, ссылаемся на требования закона и спрашиваем у поставщика: какие именно негативные последствия или какой ущерб вам причинен в результате того, что поставщик осуществил поставку на два дня позже? И надо не просто на словах ответить на вопрос, а именно доказать.
– Около 60 исков, выигранных вами в суде в прошлом году, – есть над чем задуматься. Есть ли наиболее сложные случаи, которые остались незавершенными?
– Думаю, стоит рассказать об одном деле, имеющем многолетнюю историю. Его суть заключается в том, что директор ТОО «Алтын Адам» обратился к нам и попросил защитить права его компании от попытки незаконного и необоснованного захвата имущества товарищества со стороны физических лиц. Истец хотел воспользоваться громкими фамилиями, и изначально заявление в суд подавалось от лица, не имевшего никакого отношения к делу. Однако судом было отказано в удовлетворении требований. Некоторое время спустя инициируется аналогичный иск, но уже от другого лица. Дело в том, что директор ТОО «Алтын Адам» взял взаймы деньги у физического лица. Сделку оформили нотариально. Срок возврата долга по договору займа составлял один месяц. Потом откуда-то появился договор, написанный от руки, скрепленный печатью ТОО, но подпись директора вызывала сомнения. В нем говорилось, что товарищество занимает у физического лица сумму и что возврат долга будет производиться по мере поступления денег в кассу компании. И вдруг по истечении более 13 лет, а заем производился в 2004 году, это физлицо подает иск в суд о понуждении обязать товарищество надлежащим образом исполнить обязательства. Якобы существовали устные договоренности о том, что директор компании берет эту сумму на выкуп земельного участка у государства. На этом земельном участке было возведено трехэтажное здание, которое в настоящий момент функционирует и является коммерческим объектом. И якобы за этот заем обещали впоследствии передать 10 соток земли в верхней части города и трехэтажное строение. Представляете, какая несоразмерная разница?
– То есть договор оказался поддельным?
– Мы тоже так считаем и в суде на это указывали, как и на то, что в договоре займа, даже если предположить, что он имел место и носит действительно юридическую силу, ни слова не говорится о том, что заем будет возвращен путем передачи земли и недвижимого имущества. Директор выплатил деньги в срок. Однако по прошествии многих лет подается иск с целью завладеть землей и строениями. А в настоящий момент рыночная стоимость этого имущества выросла сотню раз. Как я уже сказала, первый процесс мы выиграли на основании того, что ненадлежащим образом был подан иск. И вот вчера Бостандыкский районный суд принял решение отказать в удовлетворении исковых требований физлица.
– Какие виды предпринимательской деятельности чаще всего подвергаются проверкам?
– Вы знаете, как таковой градации нет. Из всех обращений, поступающих в Палату предпринимателей, лидируют жалобы, касающиеся налогов, земельного вопроса, архитектуры, строительства. Радует то, что в последнее время снизился процент налоговых обращений. Может, благодаря тому что в Палате предпринимателей уже почти год действует клуб бухгалтеров, который дает разъяснения по налоговому законодательству. Эта работа усилена и со стороны Департамента государственных доходов, что тоже начинает приносить определенные плоды. Однако до сих пор очень часто наши предприниматели страдают от незаконной деятельности уполномоченных органов. Например, к нам обратилась компания, занимающаяся организацией семинаров и тренингов. В самый разгар занятий туда нагрянули сотрудники миграционной полиции и стали требовать документы для проверки. Лектором в этой компании трудится гражданин Российской Федерации. Ревизоры привлекли данное товарищество к административной ответственности в размере 100 МРП, или 212 тысяч тенге, за то, что у них гражданин России работает без разрешения на трудовую деятельность в Казахстане, якобы компания привлекла иностранную рабочую силу. В суде мы обжаловали административный протокол, и штраф был отменен. Более того, суд вынес частное определение в отношении отдела миграционной полиции Медеуского района за превышение полномочий и за незаконное привлечение к административной ответственности юридического лица.
– Как вы поступаете с компаниями, которые игнорируют установленные требования и провоцируют различные разбирательства с госорганами?
– Мы защищаем честных предпринимателей. Если предприниматель нарушает законы, то с ним проводим разъяснительную работу. Больших полномочий у нас нет, потому что мы Палата предпринимателей, а не карательный орган. Вместе с тем надо сказать, что в последнее время со стороны предпринимателей намного меньше допускается нарушений. Они к нам прислушиваются, потому что в первую очередь это в их интересах.
– У вас есть шанс обратиться ко всем представителям государственных уполномоченных органов с газетной полосы. Что бы вы им пожелали?
– Мы частенько проводим совместные собрания с представителями госорганов, рабочие встречи, круглые столы. На одной площадке обсуждаем имеющиеся проблемы и пытаемся прийти к одному решению по тем или иным вопросам, выработать единую линию деятельности, максимально помочь предпринимателю. На этих встречах я всегда обращаюсь к госорганам с просьбой: пожалуйста, не забывайте, что вы бюджетные работники и получаете зарплату из тех денег, которые предприниматели своими налогами оплачивают в бюджет государства. Если вы будете их всячески гнобить и зажимать, то зарплаты у вас не будет – курицу, которая несет золотые яйца, нельзя резать. Не стоит мешать предпринимателю, не нужно с первого раза привлекать к административной ответственности, надо сначала предупредить и разъяснить, в чем он не прав. Предпринимателям надо помогать, потому что они создают рабочие места, платят людям зарплату, пополняют городскую казну налогами, я их прекрасно понимаю, когда они просят защиты у нас. У меня есть личный опыт, когда я открывала юридическую фирму и потом была вынуждена ее закрыть, потому что это колоссальный труд – искать клиентов и постоянно за все отвечать. Когда ты работаешь где-то на предприятии, ты знаешь, что, если заболеешь, тебе оплатят больничный, а придет время и ты пойдешь в отпуск, тебе оплатят твой отдых. А предприниматель должен полагаться только на себя, работать не покладая рук, в нашем случае – постоянно отбиваться от проверяющих органов и при этом оставаться на плаву.
Виктория ИЗБИЦКАЯ
Арест пропагандистов
Раздачу бесплатных рекламных листовок возле магазина «Белый ветер» двое полицейских, патрулировавших Алмалинский район, расценили как приставание в общественном месте. На работников ТОО «Белый ветер» они оформили протокол об административном правонарушении. Руководитель компании обратился в Палату предпринимателей Алматы. Неправомерный протокол отменен прокуратурой Алмалинского района.
Здесь не могла быть реклама...
Многотысячные счета стали получать алматинские предприниматели от Департамента государственных доходов за вывески на объектах малого и среднего бизнеса. Так, владелице автомойки Суриям Низамдиновой пришел счет на полмиллиона тенге. Вывеску «Автомойка» на входе сотрудники управления архитектуры и градостроительства Алматы посчитали рекламой. Юристам Палаты предпринимателей удалось доказать, что вывеска со словами «Автомойка» определяет всего лишь вид деятельности.
Строители расстроились
Около года АО «Алматыгорстрой» не могло добиться от Управления строительства оплаты своей работы. Компания сдала 68 квартир в чистовой отделке, а также подвела к многоквартирному дому в Турксибском районе все инженерно-коммуникационные сети. Уже в феврале 2016 года дом был заселен очередниками арендного жилья. Руководство многоотраслевой акционерной компании «Алматыгорстрой» обращалось в городскую прокуратуру, в Комитет финансового контроля МНЭ РК, в Комитет по делам строительства ЖКХ и Управление земельными ресурсами МНЭ РК и даже к руководителю аппарата акима г. Алматы. Палата предпринимателей Алматы вынесла этот вопрос на совет по защите прав предпринимателей. После работы юристов палаты акимат выплатил АО «МАК «Алматыгорстрой» всю сумму долга – 172 782 573 тенге.
Как проверить проверяющих
Сотрудники акимата Алмалинского района наведались с проверкой в ТОО «Многофункциональная компания «Достар». При этом у контролеров не оказалось ни актов о назначении проверки, ни регистрации в органах правовой статистики.
Руководство ТОО «Многофункциональная компания «Достар» обратилось за помощью в Палату предпринимателей Алматы. Эксперты палаты посоветовали товариществу позвонить в прокуратуру Алмалинского района и вызвать мобильную группу.
Постановлением межрайонного административного суда один сотрудник акимата за нарушение порядка проведения проверки субъектов частного предпринимательства был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 40 МРП, то есть 84 840 тенге.