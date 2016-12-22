Как привлечь деньги в умный город

Бизнес Алматы: как это работает

Уходящий год принес основному капиталу Алматы доверие с мировым именем – инвестиции на 1,1 миллиарда долларов США. Крупные инвесторы, совместившие развитие собственного бизнеса и нашего города, уже оправдали вложенные средства. В чем сила притяжения алматинского инвест-климата и какие направления откроют перед городом новые экономические возможности? Отечественные и зарубежные инвесторы рассказали, почему доверили свой капитал Алматы и какие направления откроют перед городом новые экономические возможности.

IV международный инвестиционный форум Almaty Invest-2016 стал главной деловой площадкой уходящего года.

Масштаб встречи авторитетных политиков с руководителями инвестиционных корпораций, финансовых институтов и международных организаций емко выражают цифры – более 500 участников и 53 подписанных меморандума на сумму 300 миллиардов тенге. На представительной платформе эксперты обменялись мнениями и поделились рекомендациями по дальнейшему улучшению городского бизнес-климата, опираясь на мировой опыт. Участники представительного форума обсудили инвествозможности мегаполиса по пяти основным направлениям – в сфере торговли и услуг, пищевой промышленности, государственно-частного партнерства и делового туризма.

Лучшие климатические условия

Открывая Almaty Invest-2016, аким города Бауыржан Байбек акцентировал внимание на том, что мегаполис уже сегодня имеет высокую инвестиционную привлекательность, но работа продолжается и город открыт для диалога и предложений.

– Алматы сформировался как культурный и деловой центр. Это город бизнеса и частного капитала, составляющий пятую часть экономики страны. В мегаполисе функционируют более 183 тысяч малых и средних предприятий, из которых 14 тысяч – с участием иностранного капитала, – отметил Бауыржан Байбек. – В Алматы расположено более 60 офисов международных организаций и транснациональных компаний, а также свыше 90 процентов головных офисов банков. Открыт Центр поддержки инвесторов, специалисты которого сопровождают каждый проект. В городе создана вся необходимая инфраструктура, поэтому мы приглашаем иностранные компании к локализации производства именно здесь.

Основными стимулирующими факторами для инвесторов служат государственные преференции. Как сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров, в Казахстане представители более чем 280 направлений, не связанных с добывающим сектором, могут получить, во-первых, натурный грант на производственные нужды, во-вторых – освобождение от уплаты от таможенных пошлин на ввозимое оборудование. Если вложения капитала касаются приоритетных секторов, таких как нефтехимия, металлургия, машиностроение, производство стройматериалов и продуктов питания, и превышают 13 миллионов долларов, инвестор получает возможность освобождения от трех видов налогов: на землю – до 10 лет, на имущество – до 8 лет и корпоративные платежи – до 10 лет.

– За последние 11 лет Казахстан привлек инвестиций в объеме свыше 230 миллиардов долларов США. Сегодня, если речь идет о производстве нового для Казахстана товара с ориентиром на экспорт, государство готово компенсировать часть затрат – до 30 процентов на строительно-монтажные работы и на строительное оборудование, – подчеркнул Ерлан Хаиров. – Кроме этого в реализации приоритетных проектов мы даем разрешение на использование иностранной рабочей силы на период строительства плюс еще один год после ввода в эксплуатацию. Сегодня в стране существуют специальные экономические зоны по различным направлениям – химия, нефтехимия, металлургия, машиностроение, текстильный кластер, IT-сектор, туризм. Одна из более чем 20 индустриальных зон находится в Алатауском районе Алматы.

Японское качество – алматинский успех

Надежное финансовое и законодательное подспорье, предоставляемое государством в обмен на доверие капитала, уже ощутила на себе известная японская группа компаний Tokyo Rope MFG. Вице-президент транснационального предприятия Казунори Сато признался, что решение об открытии завода в Алматы в ноябре этого года компании со 130-летней историей уже принесло успех. Мировой лидер в производстве стальных канатов и защитных сооружений против стихийных бедствий инвестировал в завод Tokyo Rope Almaty два миллиарда тенге. На первом этапе реализации проекта создано 25 высоквалифицированных рабочих мест.

– Компания, основанная в XIX веке, прошла путь от производителя простых текстильных канатов до глобального лидера по производству высокотехнологичных стальных и карбоновых канатов, вантов для мостов, металлокордов для автомобилей, проволоки, металлической продукции для инженерной безопасности инфраструктурных объектов, – рассказал о предприятии Казунори Сато. – Наша продукция не имеет аналогов, она использована в строительстве более чем 400 квантовых подвесных мостов в Японии и в мире. Это мосты через Босфор в Турции и через Суэцкий канал в Египте. Сегодня Tokyo Rope располагает семью заводами в Японии, тремя – в КНР, представительствами во Вьетнаме и США. Единственный наш завод в Казахстане недавно был открыт в Алматы. В странах СНГ проекты с нашим участием стартовали восемь лет назад. Они были связаны с подготовкой к Олимпийским играм в Сочи и Азиаде в Алматы. За годы присутствия компании на рынке СНГ мы ощутили огромный потенциал и спрос на нашу продукцию, но всегда стоял вопрос импортозамещения и локализации производства. Для заказчика при выборе поставщика прежде всего важна себестоимость материалов. Все признавали высокое качество нашей продукции, а оно, естественно, подразумевает соответствующую стоимость. Учитывая эти моменты, мы приняли решение запустить производство в СНГ, а именно в Алматы. Нам была оказана большая честь – 7 ноября компанию в Токио посетил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, принявший участие в дистанционном запуске Tokyo Rope Almaty. Локализация производства в Алматы для нашей компании – это резкий рост заказов и эффективности бизнеса.

При выборе локации ключевыми факторами для японских партнеров, по словам господина Сато, стали политическая и экономическая стабильность. Свою роль сыграли выгодное территориальное расположение Алматы в центре СНГ, оптимальное законодательство и благоприятные условия для инвесторов в целом, а также открытость городской администрации. Теперь представители концерна на примере своего успешного сотрудничества с Алматы рекомендуют японским коллегам также смело заходить на местный рынок.

– Благодаря нашим общим усилиям открыть производственный цех и наладить производство удалось в рекордно короткие сроки – всего за четыре месяца. Мы ведем отсчет с момента регистрации компании, получения соответствующих разрешительных документов, отправки и получения первой партии с оборудованием и материалами из Японии, – добавил японский инвестор. – Уже сейчас количество предварительных заказов увеличилось в семь раз. Мы приняли предложение акимата по расширению ассортимента продукции и размещению производства в японском индустриальном парке Алматы, который станет первой площадкой японского производства на постсоветском пространстве. Я уверен, что наш завод станет важным и успешным примером для других иностранных компаний, в частности для японских предприятий. Важно понимать, что экономика Японии держится не только на компаниях-гигантах. У нас довольно много представителей сектора малого и среднего бизнеса – компаний с небольшим оборотом, но работающих весьма успешно. И сегодня я рекомендую японскому бизнесу размещать свое производство в Казахстане.

Здоровье – купишь

Во взаимовыгоде капиталовложений в Алматы убежден и австрийский инвестор в сфере частной медицины – основатель мировой сети клиник Sanlas Holding Гюнтер Небель. Один из реабилитационных центров, предоставляющих спектр услуг по высшим международным стандартам, господин Небель планирует открыть в Алматы. Фундаментальные направления компании составляют неврологическая, ортопедическая, кардиологическая, метаболическая и психологическая реабилитация.

– Медицинская отрасль динамично развивается во многом благодаря инвестициям. Последние 40 лет здоровье человека остается одной из ключевых по своей привлекательности инвестиционных областей. В этом смысле в медицине можно выделить два приоритетных направления – экстренная, неотложная медицина и реабилитация, – считает глава холдинга Гюнтер Небель. – Они особенно популярны в Австрии, Германии, Швейцарии. Теперь мы хотели бы начать сотрудничество с Алматы, где чувствуется положительная экономическая динамика. Начало проекта уже положено – он совсем небольшой, но чрезвычайно важный. Мы планируем запустить реабилитационный центр с современным оснащением, способный работать на уровне передовых медицинских технологий. Мы будем рады открыть его здесь еще и потому, что Алматы может стать для нас мостом сотрудничества с Центральной Азией, а дальше – с Россией и Китаем. Сейчас мы только в начале пути, но уже чувствуем позитивный настрой властей в отношении проекта.

По словам господина Небеля, для организации клиники нужна достаточная площадь с учетом специфики будущей деятельности, а также команда грамотных специалистов, связь с образовательными центрами и, конечно, инвестиции в повышение квалификации. Но главное, подчеркнул участник форума, нужна полная картина понимания потребностей Алматы в медицинских услугах такого рода.

Бренды к нам приходят

Немалую долю инвестпортфеля Алматы как города с несырьевой экономикой составляет сектор торговли и услуг. Основной приток капитала поступает в него через франчайзинговые системы – бизнес, приводящий в страну бренды с мировым именем. Президент российской ассоциации франчайзинга Агнесса Осипова называет франчайзинг главным драйвером развития МСБ, поддержка которого имеет прямое отношение к инвестициям.

– Интерес к франчайзингу растет на глобальном уровне, а вместе с ним и интерес к нашим странам. Лидеры франчайзинговых движений как в Азиатском регионе, так и в Европе готовы делиться своими франшизами, они заинтересованы в продвижении своих транснациональных брендов Россией и, не сомневаюсь, Казахстаном в том числе, – отметила глава российской франчайзинговой ассоциации. – Франчайзинг распространен в 80 странах – это более 2,5 миллиона предприятий, принадлежащих 30 тысячам франчайзерам. В прошлом году объем глобального рынка франчайзинга приблизился к четырем триллионам долларов, и 32,2 процента – это ресторанный бизнес, заведения быстрого питания. По количеству франчайзеров лидирует Китай, но наибольшая доля в ВВП от франчайзинга приходится на США.

Инвесторский спрос на франшизы эксперт объясняет стрессоустойчивостью этой схемы ведения бизнеса даже в период кризиса. Привлекает вкладчиков капитала и главное преимущество франчайзинга – возможность самостоятельного ведения бизнеса под именем мирового бренда при постоянной поддержке головной компании.

– Ежегодно в мире число франшиз растет в среднем на 10–20 процентов, и это радует. На сегодняшний день в России насчитывается около 1300, а в Казахстане около 500 франчайзинговых концепций, при этом доля национальных брендов у нас равна 65 процентам, в Казахстане – 25, – подчеркнула Агнесса Осипова. – Нам отрадно видеть, насколько мощно в вашей стране поддерживается малый и средний бизнес, составляющий основу франчайзинга. Мы приглашаем казахстанских коллег к сотрудничеству, которое может привести к увеличению доли МСБ на территории обеих стран. Единым фронтом мы также сможем продвигать российские и казахстанские франшизы на зарубежные пространства.

Тем временем алматинские бизнесмены, держащие больше 50 процентов всех открытых в Казахстане франшиз, вскоре приведут в город еще один мировой бренд – Leroy Merlin и сопутствующие инвестиции. Первый в Алматы гипермаркет одной из крупнейших мировых сетей по продаже стройматериалов и товаров для дома ТОО «Almeo Development» планируется запустить в 2018 году. До 2020 года к магазину площадью 17,5 тысячи квадратных метров прибавятся еще два филиала франшизы.

– Имя Leroy Merlin сегодня присутствует практически во всех странах. Оно очень сильно повлияло на рынок строительных материалов в России, эффективно решая проблемы со стихийной торговлей. Думаю, в Казахстане в ближайшие пять лет произойдет то же самое, – считает инвестиционный партнер ТОО «Almeo Development» Евгений Богуславский. – Это будет огромный гипермаркет с доступными ценами на стройматериалы и товары для дома, комфортными условиями для покупок. Каждый магазин только с учетом земельного участка и строительства, без операционных расходов, требует вложений не менее чем на 20 миллионов долларов.

Вкладывается компания ТОО «Almeo Development» также в развитие социальных проектов – от небольших магазинов с демократичными ценами до квартир экономкласса.

– В связи с непростой экономической ситуацией людям со средним уровнем доходов и ниже среднего, а эти категории у нас в большинстве, необходимо хорошее качество за невысокую стоимость. Один из наших крупнейших проектов в этом направлении – социальное жилье, строящееся по программе «Доступное жилье-2020», – отметил генеральный директор ТОО «Almeo Development» Талгат Досанов. – Строительство только началось. Это будут квартиры с низкими ценами полностью под ключ, проект реализуется по схеме государственно-частного партнерства.

Деловая культура туризма

Одним из самых востребованных среди инвесторов секторов остается туристский кластер. По статистике, каждый турист ежедневно оставляет в городе до 200 долларов США, и грамотный маркетинг помогает инвесторам этим воспользоваться. До 2020 года Алматы планирует увеличить приток туристов как минимум в три раза, что по умолчанию привлечет за собой дополнительные капиталовложения в сектор. За главные туристские ориентиры Алматы эксперты отрасли рекомендуют взять культурный и деловой. Последний уже сегодня в доле туристского сектора мегаполиса занимает почти 60 процентов.

– По данным Всемирной туристской организации, в финансовой турбулентности трудности испытывают все отрасли экономики, за исключением туристского сектора, – подчеркнул исполнительный председатель Палаты туризма Китая, инвестор Питер Вонг. – С 1998 года я побывал в Алматы уже семь раз, но и сегодня он почему-то продолжает фокусироваться на экологическом туризме. Да, у вас прекрасная природа, великолепные турмаршруты, но вы должны осознать и уникальность вашего исторического наследия, как это уже сделали Китай и множество других стран. Культурный, или исторический, туризм на сегодня является крупнейшей нишей на мировом туристском рынке. Иностранные инвесторы хотят зарабатывать на вложениях именно в это направление. Для этого у Алматы с его 1000-летней историей, месторасположением на Великом шелковом пути есть весь потенциал. Пришло время серьезно задуматься о том, чтобы привлечь и китайского туриста, в том числе оставляющего больше всего денег.

Не упускать из вида и потенциал делового туризма призвал алматинских коллег председатель правления индийской компании Holiday Merchants Викас Хандури. По мнению спикера, у Алматы есть все шансы стать MICE-столицей Центральной Азии. MICE – одна из основных областей индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий – форумов, конференций, выставок, семинаров. Единственный тормозящий фактор эксперты видят в миграционных формальностях.

– Что нужно рынку делового туризма? Экономическая стабильность, благоприятная политическая обстановка, бизнес-среда, безопасность, комфортность и доступность инфраструктуры, высокое гостеприимство и хороший уровень качества обслуживания. Я побывал в 65 странах, и, поверьте, мне есть с чем сравнить. Алматы умеет задавать тон мероприятиям, относящимся к концепции MICE, – убежден господин Хандури. – Город обладает глобальным видением и осознанием, имеет привлекательный международный имидж. Такую страну, как Казахстан, я считаю, нужно больше показывать Индии, индийским инвесторам, расстояние между нами измеряется всего в четырех часах полета. Думаю, если поработать над авиасообщением, мы сможем взаимодействовать более продуктивно. В разы увеличит эффективность сотрудничества визовая поддержка. Сейчас ситуация с этим вопросом непростая. Условно будем говорить о 500 медиках, желающих приехать в Казахстан из разных регионов Индии. Так вот, для начала они вынуждены тратить время и деньги, грубо говоря, занимаясь продвижением внутреннего туризма. Для получения визы им необходимо приехать в Дели на собеседование и потом снова вернуться в свой город. В то же время я могу не стоять в очередях и всего за одну неделю имею возможность получить визу в США, на пятый день – в Канаду. Задумайтесь об этих цифрах.

Спрос на «зелёный» капитал

Бизнесу, находящемуся в поисках финансирования, и инвесторам, желающим направить капитал в нужное русло, помогают найти друг друга. Одна из задач инвестиционной компании CAIFC Investment Group – сводить предпринимателей и инвесторов, четко понимая желания и возможности обеих сторон. Но если по одну сторону стоит стартап, найти потенциального партнера, который прежде всего просчитывает риски, куда сложнее.

– Компания существует на рынке уже 21 год, и если изначально мы были просто брокерской компанией, то сейчас мы привлекаем инвесторов для бизнеса через различные инструменты. Сегодня в нашей базе данных появляется все больше стартапов. Изучать их всегда интересно, но инвесторы, как правило, ищут готовые бизнес-проекты. Таковых, к сожалению, на нашем рынке немного. А начинать бизнес с нуля с местным партнером инвесторам всегда тяжело, – рассказал заместитель председателя правления по развитию и корпоративным финансам АО «CAIFC Investment Group» Тоштемир Хайдаров. – С другой стороны, у владельцев готовых бизнес-проектов слишком хороший аппетит – хотят продать продукт с маржой, которую еще сами не заработали. Бывает, что в партнерстве проектная сторона придерживается жесткой позиции в диктовке своих условий, а инвесторам это, конечно, не нравится. Касательно стартапов – весь вопрос в том, где они запускаются. Если в Алматы, то на региональном уровне они могут быстро вызвать интерес, но за пределами страны сделать это будет сложно. Тем не менее есть проекты, цепляющие инвесторов, несмотря на то, что львиная доля стартапов – вертикальная, то есть не абсолютное ноу-хау, а модификация уже существующего производства.

Все чаще точкой пересечения становятся желания бизнеса и возможности национальных и зарубежных инвесторов, умные зеленые технологии, и это уже глобальный тренд. По словам господина Хайдарова, растет число предложений инвесторам, связанных с оборудованием в области солнечной и ветровой энергетики.

– В Европе оборот инвестиций в окружающую среду, альтернативные источники энергии просто огромный. Там давно пришли к пониманию того, что на оздоровлении экологии можно и нужно зарабатывать, но прежде всего это социальный вклад. При грамотной организации нетрадиционные источники энергии в долгосрочной перспективе станут дешевле, чем сейчас, – уверен представитель АО «CAIFC Investment Group». – Сама индустрия зеленой экономики открывает большие возможности. Очень популярны энергосберегающие технологии в Германии, Франции, Англии, снижающие ресурсную зависимость от России, Ближнего Востока и Норвегии. Причем интерес к отрасли на глобальном рынке активизировался не только со стороны инвесторов.

В топе заявок на поиск инвесторов, говорит эксперт, значатся такие области, как нефтегазовая, сельское хозяйство, производство строительных материалов, товары и услуги. Помимо иностранных инвесторов работа ведется и с национальными, большая часть которых представлена банками и фондами. И если иностранцы, как правило, не удостаивают своим вниманием проекты стоимостью меньше 20–30 миллионов долларов, то отечественные инвесторы вполне могут заинтересоваться более скромным, но менее перспективным с их точки зрения продуктом.

Марина ПЕСТРЯКОВА