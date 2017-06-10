Конкурс на занятие вакантных должностей органов гражданской защиты

ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы КЧС МВД РК», адрес: 050040, город Алматы, ул. Байзакова, 300, эл. Адрес: окЭтот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , тел./факс 274-51-26, объявляет конкурс на занятие нижеследующих вакантных должностей органов гражданской защиты.

Инженер пожарной части № 13 ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, категория С-SGU-13, 1 единица.

Заработная плата в зависимости от стажа работы от 87 450 тенге до 107 015 тенге.

Основные должностные обязанности: организация и проведение работу по обеспечению пожарной безопасности на охраняемом объекте, ответственность за проведение профилактической работы, организация проверок работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, автоматической пожарной сигнализации, автоматических систем пожаротушения, систем дымоудаления и подпора воздуха, а также первичных средств пожаротушения.

Требования к участникам конкурса: высшее образование по специальностям: пожарная безопасность; защита в чрезвычайных ситуациях; строительство; производство строительных материалов, изделий и конструкций; электроэнергетика; теплоэнергетика; радиотехника, электроника и телекоммуникации; безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды; механика; вычислительная техника и программное обеспечение; нефтегазовое дело; автоматизация и управление; стандартизация, сертификация и метрология.

Стаж работы: не менее одного года стажа в правоохранительной службе, либо не менее двух лет работы в государственных органах, либо не менее трех лет стажа в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории.

Не старше 35 лет.

Пожарный пожарной части № 5 ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, категория С-SGU-13, 1 единица.

Зарплата: от 51 279 до 82 256 тенге в зависимости от стажа работы.

Обязанности: осуществление специальной работы при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайной ситуации, проведение работы по спасению людей и эвакуации материальных ценностей, соблюдение Правил по охране труда и технике безопасности в период боевого дежурства; бережное отношение к имуществу подразделения, содержание в чистоте и постоянной готовности пожарно-техническое вооружения и оборудования, индивидуального снаряжения; оказание доврачебной помощи пострадавшим.

Требования: полное среднее образование, стаж работы не требуется.

Обязательным для всех кандидатов на замещение вакантных должностей является: наличие воинской службы или военной подготовки в специализированных организациях Министерства обороны по подготовке военно-учебного резерва, а также при наличии освобождения или отсрочки от призыва на срочную службу в соответствии с законодательством Республики Казахстан.