Миллион на идею

В преддверии международной специализированной выставки EXPO-2017 определены чемпионы «Весенней битвы стартапов»

В преддверии международной специализированной выставки EXPO-2017 определены чемпионы «Весенней битвы стартапов» – главного события сезона для молодых новаторов. «Вечерка» узнала, какие идеи будут представлены на престижных состязаниях высоких технологий и какие разработки упростят жизнь алматинцев.

Победители сразу трех конкурсов инновационных проектов – национального этапа Microsoft Imagine Cup, Startup Day и TG Cup – получили признание и хорошую материальную мотивацию на площадке университета «Туран». Бизнес-акселератор Almaty Tech Garden, организовавший high-tech-марафон при поддержке Министерства по инвестициям и развитию РК, принял свыше 70 заявок на участие в самых разных направлениях. Естественный отбор прошли не только студенческие проекты, находящиеся пока на уровне идей для умного города, но и уже апробировавшие себя на рынке продукты.

Время – деньги

Соревнованием не идей, а именно готовых к выходу на рынок продуктов позиционирует себя международный технологический конкурс Microsoft Imagine Cup. Начиная с 2003 года корпорация Microsoft ведет глобальный поиск передовых технологических решений, реализованных на платформе-гиганте. На «Весенней битве стартапов» IT-селекторы подвели итоги национального этапа конкурса, сделав выбор в пользу алматинского проекта OnTime. Создатели рассказали, как компьютерные технологии способны научить человека тратить время с умом. Теперь новый взгляд на тайм-менеджмент разработчики представят на региональном СНГ-туре Microsoft Imagine Cup в Киеве. Там алматинцы поборются за лицензию на чемпионат мира, который пройдет этим летом в американском Редмонде. Главный трофей финального этапа Кубка, направленного на поддержку проектов, – 100 000 долларов США.

Молодая алматинская компания «Туынды», которая и представит Казахстан в украинской столице, занимается разработкой мобильных и веб-сайтов, интернет-рекламой. Стартап OnTime – проект особого направления, не вписывающийся ни в одно их перечисленных. Умный гаджет-трекинг обещает научить легко контролировать и экономить самый ценный ресурс – собственное время. Оригинальный дизайн и игровой принцип работы превратят хронометраж в развлечение со смыслом.

– Людям постоянно не хватает времени. На нехватку этого ресурса жалуются даже те, кто старается на практике планировать время вплоть до минут. Но в итоге большинство приходит к тому, что анализировать и правильно контролировать время у них не получается. С помощью OnTime мы хотим решить эту проблему, – рассказал проект-менеджер OnTime Исмаил Куланов. – Вы получите исчерпывающую информацию о том, на что уходят ваши драгоценные часы и минуты, проанализируете эффективность работы. Можно отследить время, потерянное, к примеру, за просмотром лент соцсетей, и сопоставить эту цифру с показателем по занятиям спортом. Можно настроить устройство и на учет рабочего времени, разбив его, если нужно, на кластеры – по задачам, проектам, клиентам. Как это работает? Вы подключаете гаджет к смартфону через Bluetooth и, используя приложение, программируете устройство на нужные задачи. Выбрав из комплекта маркер или стикер, ставите метку на нужной грани. Чтобы начать отсчет, достаточно повернуть устройство нужной гранью вверх. Если на компьютерные программы хронометража пользователь отвлекается, то в этом случае фокус с вашей работы не смещается. Обработанные данные за день, неделю, месяц или год сервис предоставляет в виде инфографики. Чтобы увидеть ее, просто откройте приложение в смартфоне или зайдите на страницу нашего сервиса в Интернете.

По замыслу команды OnTime, умный таймер примет форму куба, октаэдра либо додэкаэдра. Для каждого вида деятельности – своя иконка, диаметр одной грани – 3,5 см. Встроенный модуль создан на базе ARM Cortex-L4. Прототип устройства выполнен из пластика, однако, каким будет гаджет наощупь к запуску производства, разработчики еще не решили. При выборе материала, говорят создатели, важно сохранить баланс между коммерческими интересами и потребительским комфортом. В данный момент команда работает над усовершенствованием 3D-модели проекта, которая позволит облегчить замену батареи. Уровня ее заряда, уверяют авторы, хватит на 1–1,5 года даже при активном использовании. Основу для первой партии корпусов разработчики планируют отпечатать на 3D-принтерах, имеющихся на базе КазНУ имени аль-Фараби.

Похожую технологию уже предлагают в США, однако зарубежный аналог, подчеркивает Исмаил Куланов, куда более ограничен в функциональных возможностях и проигрывает новому поколению в дизайне. Отечественный продукт готов предложить больше при сравнительно невысокой цене – 14 900 тенге. На выпуск первой партии гаджетов в тысячу экземпляров, показали предварительные расчеты, требуются инвестиции в размере около 9,6 миллиона тенге. Оправдать капитовложения и вывести проект на окупаемость его создатели планируют за полгода. Ожидается, что только в первый месяц продаж чистая прибыль превысит полмиллиона тенге. Уже в третий месяц после старта запланирован выход на рынок СНГ с реализацией до 500 экземпляров в месяц. Стартаперы уже открыли прием предзаказов на устройство – через сайт OnTime.bz.

– Microsoft, будучи глобальной корпорацией, понимает, что ее будущее и в целом будущее IT-сферы – за молодым креативным интеллектом. Наша техническая платформа настолько широка, что на ней можно реализовать практически любые решения. Поэтому собственных задач перед участниками мы не ставили, условий и требований тоже не выдвигали, – отметил технический евангелист Microsoft Левон Оганесян. – Мы просто искали идеи, которые были бы интересны всему миру. Одну из них мы и увидели в алматинском проекте OnTime. Это инновационно, привлекательно и в то же время весело и полезно. Теперь авторы смогут заявить о своей идее на региональном уровне, где получат бесценный коммуникативный опыт, чего молодым стартаперам как раз не хватает. Равно как и презентационных навыков – так называемых presentation skills.

Умное ЖКХ – значит, экономное

Победители конкурса инновационных проектов Startup Day, также проходившего в рамках «Весенней битвы», поделили между собой призовой фонд в два миллиона тенге. Первого места и премии на развитие в миллион тенге удостоен проект Orion М2М, предложивший решение для дистанционного сбора и передачи данных через LPWAN-сеть.

– Наша компания занимается разработкой беспроводных радиосетей. Orion М2М представляет собой комплексное решение для Интернета вещей. LPWAN – новый подход в радиосвязи, применяемый для устройств и крупных распределенных беспроводных сетей телеметрии. Ключевые преимущества заключаются в низком энергопотреблении, широком территориальном охвате и высокой скорости передачи данных, – прокомментировала презентацию проекта директор по маркетингу ТОО «Орион Система» Зоя Шатохина. – Система предназначена для применения в областях ЖКХ, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и других составляющих концепта «умный город». Система работает следующим образом: к модемам Orion подключаются счетчики и сенсоры, которые через базовую станцию передают показания в Интернет. Далее данные обрабатываются на наших серверах и публикуются в удобном для пользователя виде на специально разработанном веб-интерфейсе. Обратный канал связи позволяет управлять отдельными приборами и устройствами удаленно.

В систему интегрирована целая линейка предлагаемых компанией продуктов. В их числе умный счетчик OrionMeter, ведущий автоматизированный учет потребления электроэнергии, газа, холодной и горячей воды. Потребителям дают гарантию экономии ресурсов до 20 процентов. Пунктом назначения высокоскоростной и энергоэффективной передачи данных выступает поставщик услуг. Информация передается через приложение на компьютер пользователя.

С помощью же трекера OrionGPS можно контролировать местонахождение людей и животных в режиме реального времени, а также отслеживать движение транспорта и доставки грузов. Территориальная точность – до 5 метров. Благодаря компактности и легкости устройства его удобно носить с собой. Те же физические характеристики и у датчика безопасности OrionSecurity, позволяющего оперативно передавать данные получателю услуг.

До 300 000 абонентов, подчеркивают разработчики, позволит обслуживать только одна базовая станция Orion М2М. Из конкурентных преимуществ в сравнении с аналогичными предложениями на рынке создатели делают акцент на собственной разработке программного и аппаратного обеспечения, оперативности, низкой стоимости и автономной работе радиомодема до 10 лет. Радиус действия радиомодема в городе достигает 15 км и до 100 км на открытой местности.

– Миллион тенге мы, вероятнее всего, потратим на продвижение наших продуктов. У нас уже есть некоторые договоренности и клиенты. Пилотные проекты внедряются, спрос растет, – подытожила представитель компании.

Второе место и премию в 500 000 тенге получили разработчики маятникового ветродвигателя резонансного типа. Бронзой и 250 000 тенге отмечена технология электропроводящего текстиля на основе стеклостали. Аналогичное поощрение на развитие проекта получила электронная платформа LinguaHub, обещающая упростить поиск языковых курсов – удобных по локации, стоимости и расписанию.

По итогам хакатона TG CUP лучшим признан проект Bizmo, предложивший решение задачи казахстанской краудфандинговой площадки starttime.kz – создание веб-сервиса для подачи договора с наличием цифровой верификации документов.

Марина ПЕСТРЯКОВА