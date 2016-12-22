22 декабря 2016 Как работать 152-22.12.2016 148

Отличительная черта – постоянство

Рабочая династия

Минувшей осенью в коллективе лидера среди производственных предприятий страны – Алматинского завода мостовых конструкций (АЗМК) случился незапланированный выходной день. И не просто выходной, а праздничный. А отмечали заводчане полувековой юбилей рабочего стажа на АЗМК начальника арматурного цеха Виктора Борисовича Чехонадского.

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Как оказалось, есть на АЗМК еще несколько ветеранов, стаж работы которых на заводе 47–45–40 лет! Но о них рассказы впереди.
…Поговорив с некоторыми его коллегами, задавал им один и тот же вопрос: какова главная отличительная черта характера юбиляра? Ответ на него я написал в заголовке.
Именно за постоянство, ровную требовательность к подчиненным, личную примерность во всем, верное служение профессии арматурщика и завидную любовь к предприятию в ответ Чехонадский получает такую характеристику.

А началось всё с того, что…
– Не знал я, чем в жизни заниматься, до той поры, пока моя будущая теща не надоумила прий­ти на АЗМК, – рассказывал мне Виктор Борисович. – И это было странным. Так как я считаюсь потомственным военным: прадед и дед казаками были, приехали сюда по царскому приказу защищать Семиречье от набегов вражеских. Правда, сгинули они в революционное время от рук своих же, но принявших другую идеологию, казаков. Отец всю жизнь посвятил военной службе, а я…
Закончив десять классов из одиннадцати тогда положенных, Виктор недолго искал себя на различных производственных предприятиях. В чернорабочих, естественно, ходил и особо не задумывался о карьере. А вот умуд­ренная опытом жизни мама его избранницы, заметив, что потенциальный зять прибивается не к тем берегам, посоветовала:
– Шел бы ты, Витя, к нам на АЗМК. Предприятие новое, всего-то ему три года, а рабочие приличные деньги зарабатывают. Правда, вкалывать придется…
Чего-чего, а вкалывать Виктор Чехонадский не боялся – можно сказать, от сохи предков, да от дедов своих унаследовал паренек любовь к труду.
Прекрасно справлялся с любой работой в хозяйстве. И ремесла народные потихоньку осваивал.
…Еще в верненские времена базары в Малой и Большой станицах славились не только апортом Егора Редько, но и яблоками из Чехонадских садов. Ими потчевали больших гостей города и семьи, в качестве гостинцев отправляли в Россию. А уж перекупщики из кокандских торгашей скупали у предков Виктора Борисовича отличный урожай возами.
Так что из рода работящих людей происходит наш герой.
Именно трудоспособность нового ученика арматурного дела и его основательность в отношении к работе сразу же была замечена и отмечена комсоргом, профоргом и парторгом АЗМК.
«…А еще он спортсмен и передовик производства», – написали идеологи в характеристике, затребованной военкоматом на призыв.

Служба – не дружба, приказ – не просьба
И попал Чехонадский не куда-нибудь в стройроту, а на огромную, почти секретную по тем временам плавбазу, которая обслуживала в морях и океанах всего мира советские подводные лодки.
Все награды, предусмотренные уставом для моряка срочной службы, украсили форменку Виктора: передовик – он и на воинской службе передовик. Но главным среди поощрений сам матрос считал возможность побывать во многих странах мира. А это в советское-то время, согласитесь, для многих было несбыточной мечтой.
Три года службы, когда приходилось быть в постоянной готовности к исполнению любого задания командира, еще более закалили характер Чехонадского. Отныне высокую дисциплинированность и самоотдачу в деле он воспринимал как личную сверхзадачу. С тем и живет наш юбиляр, подходя к восьмому десятку лет, того же и с детей своих требовал, тому же и молодежь, пришедшую к нему в цех, учит.

На передовом рубеже
– Когда прохождение заказа идет строго по графику, – делится Виктор Борисович, – я радуюсь: все на своих местах, каждый, как говорил Суворов, знает свой маневр. На каждом этапе сотворения конструкции осматриваю сделанное. И не только потому, что должность велит проверять, но больше от характера: вот он – зримый итог моего труда, вот оно – то, что сделали мы.
Именно вот это желание зримо и физически ощущать результат своего труда в пору расцвета карьеры заставило Чехонадского бросить руководящее кресло проф­союзного функционера и вернуться в свой родной арматурный цех. А ведь его как орденоносца и опять же самого лучшего в профессии завод выучил на председателя профкома аж в Москве!

Как честный человек
Виктор Борисович два года отрабатывал диплом Высшей школы профсоюзов СССР, ходил на работу в костюме и галстуке, но в какой-то момент не выдержал.
– Тогда на заводе такие перемены начались, – вспоминает он. – У руля стоял Ахметжан Бакримович Шардинов. Это же руководитель-стратег, наполненный творческими мыслями, как сейчас говорят, креативно мыслящий менеджер производства. При нем все завертелось, как говорится, на полную катушку. Вот я и затосковал по своему делу. Спасибо ему, понял меня и вновь определил в начальники цеха. И ни разу не пожалел, что так сделал. В самые тяжелые для завода времена, они и для всей страны были нелегкими, имею в виду 1990-е годы, именно благодаря директору Шардинову АЗМК остался на плаву. Чтобы вы поняли, насколько велик авторитет его, скажу – его на этот пост в разгар демократических преобразований народ избрал.

Кем и чем гордиться стране?
…Вхожу на территорию АЗМК. По интерьеру – санаторий. У проходной лозунг «Завод – наша гордость!». Отыгрываю назад недавний разговор с председателем совета директоров и тут же мысленно продолжаю: «…а Чехонадский – гордость завода!»
Конечно, не только он один. Иначе не говорили бы во всех соседних странах, куда поступает азээмковская продукция, что конкуренции казахам пока что в подобной отрасли нет.
Цех, где работают арматурщики, – начало реализации заказов.
– От нас зависит начало прохождения всего технологического цикла изготовления мостовых конструкций и прочих железобетонных изделий, – проводит экскурсию Виктор Борисович. – За качеством работ наблюдают представители заказчика – их право, хотя я за своих ребят ручаюсь.
Свои – это костяк цеха, те, кто трудятся здесь не один год. Но есть и временные рабочие, принятые под заказ.
– Из них я выбираю одного-двух ребят: присматриваюсь, из кого может получиться отличный арматурщик, сварщик, в общем, настоящий производственник, – поясняет Чехонадский. – Завод имеет возможность обучать этих ребят.
Он с гордостью называет имена тех, кто вышел из-под его опеки в арматурном цехе, выучился и стал на крепкое крыло самостоятельного полета: Дархан Бибайбеков, нынешний замначцеха № 1, мастер ОТК Ерлан Жексебаев, Екатерина Сергиенко, что выросла до мастера цеха, другие ребята и девчата.
Мало ли воды утекло за полвека? Много.
Мало истинно ценного, того, что называется рабочей косточкой, осталось на производствах страны, АЗМК не в счет, здесь как раз таки рабочий костяк крепок. И здесь невозможно не сказать еще об одной династии: нынче заводом руководит сын Ахметжана Шардинова Шухрад Ахметжанович. Он от отца перенял стратегию сохранения накопленного опыта и главное богатство родины – люди, работающие на благо Казахстана.
Среди учеников нашего героя и сын Виктора Борисовича. Много хвалить его отец не стал. Он вообще имеет уникальную особенность скупого оценочного мнения – не расписывает «картину маслом» во всей цветовой гамме, а делает черно-белый анализ и однозначный вывод: годится человек для ответственной работы или нет.

Только личное
Так вот, его старший сын Борис, офицер запаса, работает мастером в арматурном цехе с 2009 года. Имеет хорошие характеристики от руководства и благодарный отзыв от коллектива. Так и пишут про Бориса: «Характером и отношением к работе похож на отца – спокойный, малоразговорчивый, выдержанный, ответственный». А промеж себя рабочие судачат, что, мол, и у сына, и у отца хорошие жены. У Бориса, правда, семейный уклад более привязан к местным традициям, жена-то по имени Алмагуль – казашка. Кстати, о династийности – она тоже много лет работает на АЗМК.
Сопровождающая меня в экскурсии по заводу женщина вмиг просветила:
– У Бориса и Алмагуль двое детей. Первая – Хабиба. Кстати, Виктор Борисович и его жена Ирина Борисовна хорошо знают казахские обычаи, и в прошлом году перед замужеством внучки провели узату той. Есть еще у младших Чехонадских сын Сережа. Он учится в музыкальной школе – скрипач, лауреат нескольких конкурсов (районных, городских). Подает большие надежды в музыке. Второй сын старших Чехонадских Андрей проработал на заводе 15 лет. Но в прошлом году уехал – жена у него россиянка. У них двое сыновей – Виктор и Данил, студент и школьник.
Младшая, простите за каламбур, у старших Чехонадских – дочь Наташа. Потомственная казачка, внучка семиреков, она в мужья избрала казаха и сделала семью еще более интернациональной. У них двое детей. Диас учится в седьмом классе, а Дамир в пятом.
Видели бы их счастливые лица, когда в день чествования деда вся огромная семья прибыла на завод, как восторженно они смотрели на аташку, увенчанного через плечо синей лентой с орденами и медалями! Директор завода вручил Виктору Борисовичу ключи от новенькой машины – в подарок от заводчан, но больше всего радовались внуки…
Не знаем мы секретов воспитания, принятых в семье Виктора Борисовича и Ирины Борисовны, проживших в единственном браке друг с другом 45 лет, но результат налицо: им есть чем и кем гордиться, равно, как в свою очередь гордятся сослуживцы и друзья семьей Чехонадских. И гордость эта – величина постоянная.
Василий ШУПЕЙКИН