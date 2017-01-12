POS-терминал: правила честной торговли

Бизнес Алматы: как это работает

Алматинских предпринимателей обязали иметь терминал безналичного расчета для их собственной выгоды и комфорта клиента. О том, как современная POS-техника упрощает бизнесмену жизнь и какими потерями грозит игнорирование закона, «Вечерке» рассказал руководитель отдела администри­рования индивидуального предприни­мательства Управления государ­ственных доходов Алмалинского района Даурен ТУЛАКОВ.

– Господин Тулаков, расскажите, для каких направлений бизнеса наличие POS-терминала является обязательным? Предъявляет ли закон какие-либо требования к техническим параметрам устройств для приема безнала? Что не вписывается в стандарт?

– Сегодня POS-терминал обязателен для всех. В 2014 году были обозначены определенные виды деятельности, внедрение нормы было поступенчатым по отдельным секторам. Сейчас это касается всех. Речь идет о среднем и малом бизнесе в том числе. POS-терминалы действительно бывают разными: они отличаются по габаритам и функционалу, маркам и моделям, а также странам-производителям. К слову, сейчас на нашем рынке превалирует товар не китайского производства, как было несколько лет назад, а намного более качественные аппараты из России и Беларуси. Что касается требований, то платежному терминалу достаточно справляться со своей главной задачей – принимать оплату по безналичному расчету, то есть банковской карточкой.

Налогоплательщик вправе выбрать любое из представленных на рынке устройств, а они сейчас бывают трех типов – стационарный, мобильный и терминал Smart Pos, работающий через приложение на обычном смартфоне. Это последняя разработка, появившаяся только в начале прошлого года. Если средняя цена на классический стационарный аппарат стартует от 70 тысяч тенге, то за самую современную и бюджетную версию можно заплатить всего 9900 тенге. Пользоваться типом Smart Pos очень просто – через смартфон как с операционной системой Android, так и iOS. Индивидуальному предпринимателю достаточно скачать мобильное приложение, позволяющее клиенту вносить PIN-код и производить безналичную оплату. Наши коллеги из Медеуского района уже апробировали терминал Smart Pos на Зеленом рынке, мы протестировали этот тип на рынке «Жулдыз», в нескольких торговых домах. И, как показала обратная связь, бизнесменов, разумеется, привлекла весомая ценовая разница. На сегодняшний день умным терминалом Smart Pos пользуются в основном рыночные продавцы. Для тех, кто не может позволить себе выложить 70 тысяч за стационарный аппарат, такое приложение стало отличным аналогом. Комиссия в этом случае также взимается через банк.

Мобильный терминал похож на устройство, через которое часто на рынках предлагают пополнить баланс мобильного телефона с низкой комиссией. Его средняя стоимость начинается от 25 000 тенге.

– Принципиально ли для предпринимателя место покупки аппарата? Кто занимается официальной реализацией POS-терминалов?

– Приобрести эти аппараты, в том числе приложение Smart Pos, налогоплательщик может в центре технического обслуживания. К нему относятся десятки расположенных в городе коммерческих предприятий, отличающихся прейскурантами и пакетами услуг. Все это официальные продажи оригиналов – столкнуться с подделкой невозможно, ведь это выглядело бы абсурдом с точки зрения компаний. Нужно только следовать простым правилам, как при приобретении любой другой техники. Требуйте полный пакет документов – гарантийный талон, инструкцию по эксплуатации и фискальный чек. Причем предприятия, относящиеся к ЦТО, также предоставляют услуги по обслуживанию и обучению вашего персонала. ЦТО также помогает нам в разъяснительной работе, включая консультации по техническим нюансам.

– Правда ли, что бизнесмены могут арендовать терминал у банка?

– Ряд банков практикует реализацию POS-терминалов на определенных условиях – взимается комиссия или абонентская плата. Банк – та же коммерческая структура, существующая с целью получения прибыли. Некоторые фининституты могут выставить требования по ежемесячному обороту капитала, к примеру не менее 300 тысяч тенге в месяц. Заключается договор, и в случае несоблюдения условий аппарат могут изъять. Если даже вы воспользовались услугами ЦТО, а не банка, вы в любом случае должны прийти в банк. Не поленитесь исследовать банковский рынок и выбрать для себя оптимальные условия. У одних комиссионный тариф может быть в один процент, другие предложат половину от него, а третьи – 0,2 процента.

– Что выгоднее, на ваш взгляд: купить устройство или взять его во временное пользование, соглашаясь на условия банка?

– Лично я пользовался бы мобильным приложением. Да и не сложнее оно в обращении, чем стационарный аппарат.

– Каковы преимущества применения POS-терминалов и насколько осознают эти плюсы современные бизнесмены?

– Преимущества очевидны. Мы не перестаем повторять, что без технической возможности принимать оплату безналичными налогоплательщики теряют клиентов. Будь то арендаторы площадей в торговых домах или продавцы на рынках. Допустим, в последнем случае приходит человек с намерением приобрести товар в большом объеме. Они поторговались, продавец в итоге сделал скидку, но у клиента условие – оплатить, мол, сможет только картой. Все – считайте, сорвалась хорошая выручка.

Кроме того, POS-терминалы ограждают от проверок со стороны фискальных органов, упрощают ведение бухгалтерии и отчетов. Немаловажна их роль при легализации доходов, они также исключают возможность приема фальшивых купюр, ведения черной кассы. По большому счету алматинские предприниматели все больше приходят к понимаю всех этих плюсов.

Особенно актуально говорить о потенциальном риске потери клиентуры сейчас, в преддверии Универсиады, когда город ожидает принять более 30 000 иностранных граждан. Естественно, они привыкли расплачиваться банковской картой, и, понятное дело, гости не хотели бы испытывать дискомфорт с платежными операциями.

– А как обстоит дело с потребительской культурой самих алматинцев? Многим ведь до сих пор привычнее ощущать деньги в руках, а карту использовать только для снятия зарплаты или оплаты крупных покупок.

– Нет, с уверенностью можно сказать, что в последние два-три года ситуация заметно улучшилась. Когда я сам иду за покупками в супермаркет, то вижу, насколько большее количество посетителей оплачивают покупки картой, и это радует. Все популярнее безналичный расчет становится и на АЗС. Банковской картой без проблем пользуются и налогоплательщики пенсионного возраста – 60–70 лет. Могу привести в пример даже 84-летнего аксакала, который самостоятельно заполняет 910-ю форму и свободно расплачивается в банке.

– Какая ответственность грозит за отсутствие POS-терминала и дает ли она эффект?

– Практика показывает, что, действительно, многие предприниматели готовы к «работе над ошибками» только после того, как попадут на штрафы. Санкции для недобросовестных налогоплательщиков предусмотрены статьей 192 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Для рядового индивидуального предпринимателя они несут ощутимый материальный урон – от 40 до 80 МРП, или от 84 840 до 169 680 тенге. За эти деньги можно поставить несколько терминалов и оплатить абонентскую плату на несколько лет вперед. Как правило, после попадания под штраф хозяин начинает уже мыслить по-другому. Многие предприниматели, как оказалось, элементарно не знают об обязанности иметь устройство для безналичного расчета. Поэтому сейчас мы активно ведем разъяснительную работу, раздаем памятки, проводим семинары, разбивая бизнес по целевым группам, то есть по видам деятельности – общепиты, автосервисы, цветочный бизнес и так далее. Есть категория недобросовестных предпринимателей, но рынок не без тех, кто открывает бизнес с намерением работать плодотворно и долго. Как раз они к нам приходят, задают вопросы. Мы доводим информацию до всех, включая даже внутридворовые торговые точки.

– Каким образом ведется налоговый контроль? С чем связано то, что больший упор органы сегодня делают на агитационную работу?

– Согласно «Дорожной карте бизнеса – 2020» все мы, включая фискальные и другие уполномоченные государственные органы, должны содействовать развитию МСБ. В этой связи количество проверок действительно сократилось в разы. Массовых нет вообще. Если в 2011 году по кассовой дисциплине проведено свыше 630 проверок только по Бостандыкскому району, сейчас от общего потенциального объема это всего 3–4 процента. То есть мы перестали применять агрессивные методы налогового контроля, чтобы стимулировать бизнес. Просто раньше кодекс не содержал столь выгодный для бизнеса пункт, как предупреждение, – сразу же налагался штраф. Документ претерпел изменения – точно так же составляются административный материал, протокол, постановление, но взыскание потребуется только при повторном нарушении. Это касается кассовой дисциплины, если центральный аппарат даст распоряжение пройти с проверками по POS-терминалам, то нарушение может обернуться штрафом почти до 170 тысяч тенге.

– Отдельные сферы бизнеса обязали использовать так называемые кассовые аппараты нового поколения. Расскажите, как работает механизм и на кого он рассчитан?

– В налоговой терминологии эти устройства называются так: кассовый аппарат с функцией фиксации и передачи данных. Когда налогоплательщик пробивает фискальный чек, эта информация отправляется через провайдера – в данном случае им выступает АО «Казахтелеком» – на центральный сервер. Там информация систематизируется, анализируется. Изначально еще с середины 2015 года было предусмотрено обязательное использование онлайн-кассового аппарата для оптово-розничных реализаторов бензина, дизтоплива, алкогольной продукции. Одно из основных преимуществ оборудования – в его возможности контролировать объем продаж, причем делать это можно и дистанционно через прилагающееся к нему приложение. Этим онлайн-аппарат выигрывает на фоне привычного аналога. Когда мы рассказываем об этих устройствах предпринимателям, первая реакция, как правило, негативная. Отрицательное мнение порождается мыслями о том, что снова нужно за что-то заплатить. Соглашусь, аппарат этот недешевый – средняя цена начинается от 70–80 тысяч тенге. Со встроенным сканером доходит до 120 тысяч.

С 1 января 2016 года правительство определило полный перечень видов деятельности, для которых применение таких контрольно-кассовых машин является обязательным. К ним относятся оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием; оптовая торговля металлоизделиями, водопроводным и отопительным оборудованием; розничная торговля аудио-, видеотехникой, электробытовыми приборами, мебелью и несколько других направлений. Сюда же относится предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

– Могут ли налоговые органы прийти в магазин с проверкой на основании частной жалобы? В каких случаях можно с ней обратиться?

– Да, мы ведем проверки на основании жалоб, но будем принимать меры, только имея на руках официальное письмо от налогоплательщика. Порядок обращения физических и юридических лиц прописан в законе. Мы должны четко знать, кто обратился. Прокуратура жестко отслеживает эти факты, мы перепроверяем все поступающие данные. Из тех граждан, что к нам приходят, процентов 20 не знают, как составлять этот документ. Например, приходит человек и хочет пожаловаться на магазин, в котором он купил продукты, но не получил вместе с товаром чек, или же он хотел расплатиться картой, а POS-терминала там нет. Мы объясняем, что в таком случае он вправе написать заявление на имя первого руководителя нашей организации. Обязательное условие – указать фамилию, имя, отчество, адрес проживания. Если этих данных, в том числе подписи, нет, то обращение будет считаться анонимным. А согласно закону анонимные письма не подлежат даже рассмотрению.

Марина ПЕСТРЯКОВА