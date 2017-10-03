Профессиональный интерес

«Вечерка» продолжает обзор профессий особо востребованных на трудовом рынке Алматы

Сфера обслуживания – самая доступная из всех сфер работы, где не надо иметь большого опыта, высшего образования и где всегда требуются кадры. Сегодня мы рассмотрим три профессии: секретарь, администратор общепита, оператор кол-центра.

Покажи мне, кто твой секретарь, и я скажу, кто ты

На входе в любую организацию нас встречает офис-менеджер. Он предлагает нам кофе, вежливо отвечает на вопросы и провожает до нужного кабинета. Так у нас складывается впечатление об организации. Работа непыльная, сиди себе за компьютером и подавай кофе – так видят большинство людей работу офис-менеджера. Но это лишь вершина айсберга. Офис-менеджер – первый помощник руководителя, связующее звено между отделами, на его плечах лежит большая ответственность за плодотворную работу всех сотрудников.

Обязанности. Со временем полномочия секретаря существенно расширились, и сегодня он может выполнять самые разнообразные функции. Так, возникла необходимость в специалистах узкой специализации, вследствие чего и появились профессии секретаря-референта, делопроизводителя, секретаря-переводчика и офис-менеджера. Офис-менеджер обеспечивает эффективную управленческую и административную деятельность компании. Он решает многие организационные вопросы, составляет и оформляет деловые бумаги и документы. Офис-менеджер должен уметь работать в режиме многозадачности и стрессоустойчивости.

Кому подходит. Обладатель любого среднего, высшего образования. Можно также пройти обучение непосредственно на рабочем месте.

Заработок. От 60 до 120 тысяч тенге. Доход зависит от круга обязанностей сотрудника, премиальные – не больше 50% заработной платы. Средняя зарплата секретаря – 75 тысяч тенге.

Кто работает

Айгерим, 25 лет

Работала офис-менеджером более 6 лет, на данный момент бухгалтер

«Так получилось, что после школы я не смогла поступить в университет на грант, и мне пришлось пойти на вечернее отделение, а днем работать. Оставаться еще на один год ужасно не хотелось. Я искала себя и работу по душе. Затем я устроилась офис-менеджером в одну компанию. И мне понравилось принимать звонки, устраивать встречи, участвовать в конференциях. Я чувствовала, что приношу пользу этому миру. А когда ты самостоятельно находишь заказчиков и оформляешь контракты, твоему счастью нет предела. Помимо бумажной работы в обязанности менеджера входили и некоторые личные дела руководителя. Например, знать день рождения родственников или коллег и отправлять от его имени подарки именинникам. В такие моменты чувствуешь себя не просто сотрудником, а близким человеком».

Интересный факт. Большинство офис-менеджеров – женского пола, так уж сложилось еще с советских времен. Достаточно вспомнить секретаршу Верочку из «Служебного романа»: она разговаривала по телефону, покупала себе модные вещи, успевала и рабочие обязанности выполнять, а также помогала своей начальнице «преобразиться». Секретарь превратился в секретаршу, и мужчин в этой области практически нет.

– Про секретарш много анекдотов, смысл которых сводится к тому, что их берут на работу через начальника. Бывали ли в вашей практике подобные ситуации?

– За семь лет моего стажа у меня было всего два руководителя. И оба были мужчины старше 50 лет. Ко мне они относились как к дочери. До сих пор я поддерживаю с ними связь. Я у них многому научилась.

Трудности. Если вы хотите устроиться секретарем, вы столкнетесь с кое-какими сложностями. В первую очередь секретарь должен уметь работать в режиме многозадачности. Секретарь следит за рабочим процессом всех отделов, готовит отчет о проделанной работе, следит за порядком в офисе, а также за моральным, физическим, психологическим состоянием работников. Офис-менеджер создает атмосферу комфорта как сотрудникам, так и клиентам.

Ненормированный рабочий день: офис-менеджер приходит раньше начальника, а уходит позже начальника. Работа по выходным: документы или отчеты, подготовка которых требует срочности. Офис-менеджер должен быть доступен в любое время суток, в любой день недели для своего руководства – таковы издержки профессии.

«Должность офис-менеджера на самом деле очень трудная и серьезная. Ты являешься лицом компании, так как все приходят к начальнику и ты первой встречаешь их. Офис-менеджер должен всегда выглядеть опрятно, и свежо. Для офис-менеджеров нет нерешаемых вопросов. Когда тебе твой руководитель дает задание, ты должен его выполнить. На этой должности у тебя не бывает личной жизни или каких-то своих личных проблем. Все свое время ты должен посвящать работе. Несмотря на то что у тебя пятидневка с 9.00 до 18.00, ты работаешь круглые сутки.

Когда я работаю с человеком, который является моим начальником, я становлюсь верным псом для него. От секретаря зависит репутация руководителя».

Перспективы. В Алматы спрос на офис-менеджеров велик. Набирая в поисковике HeadHunter данную позицию, можно увидеть большое количество объявлений. Компании подробно описывают требования к кандидатам и обязанности работы. Перспективы в данной работе потрясающие – в будущем специалист может стать топ-менеджером.

Офис-менеджер – это палочка-выручалочка руководителя, в его отсутствие приходится замещать его, решать рабочие моменты. Это одна из интереснейших профессий – работая офис-менеджером, можно многому научиться.

Администратор – голова и сердце

Человек, который управляет деятельностью заведения в целом, это администратор. Также известны другие иностранные названия этой профессии – менеджер зала, метрдотель или управляющий.

Организация работы персонала, контроль качества обслуживания, сглаживание конфликтов и создание хорошей атмосферы заведения – основная часть работы администратора.

Обязанности. Администратор занимается организацией эффективной работы заведения, полный контроль за работой персонала (составление графиков работы, обучение, контроль рабочих процессов и соблюдение стандартов заведения). Также в функции администратора входит: контроль работы оборудования и качества приготавливаемых блюд, контроль сроков реализации готовой продукции, оформление необходимых документов и отчетности, помощь сотрудникам, проведение инвентаризаций, подбор персонала, работа с кассой.

Кому подходит. Студентам на этапе выбора профессии, работникам общепита. Образование среднее или высшее. Можно окончить курсы ресторанного менеджмента.

Заработок. От 120 тысяч тенге и выше в зависимости от опыта работы и заведения. Средняя заработная плата администратора общественного питания – 150 тысяч тенге. График работы 5/2 или 6/1.

Кто работает

Айганым, 25 лет

Администратор

ТОО «Funky Business», больше года.

«В общепите администратор является головой и сердцем, потому что вся работа зависит от него. Так как администратор входит в управляющий состав, он должен руководить не только координацией заказов, но и следить за качеством продуктов компании, за работой сотрудников. Если администратор начинает с нуля и хочет расти по карьерной лестнице, я думаю, он должен начинать с кухни либо с кол-центра, так он сможет понять суть работы.

Если работа не идет, заказов мало, админ должен заниматься самоанализом и саморазвитием. Читать книги, статьи, смотреть фильмы, также должен находить материалы для профессионального развития своих сотрудников. Если администратор хорош в своем деле, его подчиненные – тоже. Если в каком-то отделе работа не идет, это вина администратора».

Трудности. Необходимо уметь находить общий язык с любыми людьми, будь то наглец или интеллигент, депутат или слесарь на заводе, миллионер или работник проверяющих органов. Любой конфликт должен быть погашен, желательно в самом зародыше, если уж его не удалось предотвратить. Это касается и конфликтов внутри самого коллектива.

Администратор должен быть стрессоустойчивым, уметь работать в режиме многозадачности, справляться с большим объемом работы.

«Администратор в небольших заведениях общественного питания занимается набором персонала. Он должен разместить объявления в нескольких источниках, обновлять их. Как правило, в общепите большая текучка кадров. При собеседовании он должен быть дружелюбным, грамотно изложить свои мысли, рассказать о работе. Желательно брать неопытного сотрудника, потому что его можно научить и подстроить под себя. У опытного сотрудника уже будет свое представление о работе. При наборе персонала у каждой компании есть свои требования к работе», – рассказывает Айганым.

Перспективы. Алматы – большой город, с огромным количеством различных заведений, здесь каждый может найти работу своей мечты. Почему администратор? Потому что это интересная работа, многогранная, многому учит и открывает перед человеком блестящие перспективы – дорасти до управляющего ресторана или отеля, что тоже неплохо.

Оператор кол-центра – голос компании

Обязанности. Для такой должности необходимы некоторые навыки и способности, которыми обладают многие молодые люди: грамотная и четкая речь, коммуникабельность, приятный голос, умение сохранять спокойствие при любом повороте разговора, то есть стрессоустойчивость. Кроме того, надо иметь желание учиться и развиваться, поскольку успешная карьера возможна, если оператор постоянно совершенствуется и приобретает навыки эффективного ведения переговоров, досконально изучает преимущества продукции фирмы и умеет интересно преподнести необходимую информацию.

Кому подходит. Должность оператора на телефоне – это замечательная работа для студентов и для тех, кто хочет сменить род деятельности, так как работодатель часто не предъявляет особых требований к опыту работы и предоставляет удобный график.

Заработок. Заработная плата оператора-телефониста от 80 000 тенге + % от продаж. График работы оператора обычно бывает сменный «два через два», плавающий график, или стандартно 5/2, 6/1. Время работы: «два через два» с 10.00 до 23.00; плавающий график 6–12 часов в день; 5/2 и 6/1 с 9.00 до 18.00 (порой до 20.00). График работы и время работы в разных компаниях составляют руководители в зависимости от сферы деятельности.

Кто работает

Алия, 33 года

Оператор-телефонист пиццерии «Авторская пицца», отдел доставки

«К профессии оператора я пришла совершенно случайно. Оператор должен быть открытым, стрессоустойчивым, быстро принимать решения, сглаживать конфликтные ситуации. Самое главное, чтобы работа с поварами и курьерами была слажена. У нас молодой коллектив, и мы все понимаем, что мы друг от друга зависим, это такая связанная цепочка. Чем быстрее я приму заказ, тем быстрее начнет готовить кухня, и курьер вовремя доставит заказ».

Трудности. В службе доставки еды есть преимущества: развозка и питание за счет компании, это значительно экономит ваши расходы на дорогу и обед.

Отличительная черта – продажа продукции. Оператору службы доставки придется иметь дело с покупателем, и его задача – продавать. Будущему оператору надо досконально изучить продукцию, из чего она состоит. Также необходимо знать, за какое время готовят продукцию (блюдо), за какое время она доставляется клиенту.

Важным критерием при приеме на работу оператором является знание города. У клиента нет времени на объяснение его местонахождения, он вам скажет адрес, а вы должны лишь спросить номер подъезда и квартиры и не утомлять его расспросами об «ориентире», «светофорах» и т. п. Изучите улицы родного города – это продвинет вас как профессионала.

«Люблю свою работу за общение с людьми. Делать людей сытыми и добрыми. Радостно приложить руку к какому-нибудь мероприятию, например дню рождения, коллективному обеду, бизнес-встрече и даже свадьбе. Приятно все делать вовремя и вкусно, – рассказывает Алия. – Была одна постоянная гостья. У нее всегда были нестандартные предпочтения, так как ее муж был сыроед. Она всегда просила приготовить мясо недожаренным, с кровью. Ты должен максимально точно донести до кухни предпочтения и пожелания клиента. Ты не можешь подробно описать этого в заказе, но ты должен объяснить это повару. Когда та клиентка попадала к другому оператору, то получала заказ не такой, какой она хотела. И в дальнейшем она просила к телефону только меня. В благодарность она отправляла нам коробку конфет, вино и разные мелочи. Это самая приятная часть нашей работы. Особенно приятно, когда люди оставляют добрые и положительные отзывы и рекомендуют нас как профессионалов своего дела».

Перспективы. Рядовой оператор может дорасти до старшего оператора (который ведает работой всех операторов), координатора (следит за доставкой), администратора и управляющего ресторана.

Работа на телефоне, даже если карьера на этом поприще не состоялась, всегда пригодится в жизни. Полученные навыки помогут профессионально выстраивать любые телефонные переговоры и добиваться поставленной цели в делах, связанных с работой или бытом.

Искать работу в сфере общественного питания лучше всего в социальных сетях, а также на доске объявлений в Интернете. И хотя в общепите большая текучка кадров, эта сфера одна из самых востребованных на рынке труда.

Материал подготовила

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

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