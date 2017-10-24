Профессиональный интерес

Обзор вакансий и наиболее востребованных в Алматы профессий, не требующих высшего или специального образования

Бармен – человек, который понимает тебя лучше, чем твоя жена

Обязанности: Бармен приветствует гостей своего заведения, выявляет их вкусовые предпочтения, информирует об ассортименте, предлагает гостям подходящие варианты напитков, принимает заказы и разливает порции алкогольных и безалкогольных напитков, включая приготовленные им самим коктейли.

Заработок: от 80 000 до 120 000 тг плюс процент от кассы. График работы сменный «один через один», «два через два» с 14.00 до 5.00.

Кому подходит: для людей, не имеющих специального образования, или как вторая работа. Высокая смена кадров в этом виде занятости является обычным делом.



Кто работает:

Алмас, 22 года

Бармен около 1 года,

студент 3 курса

«Я мог совмещать работу с учебой – это основное преимущество данной сферы. В социальных сетях я нашел объявление, что требуется бармен в развлекательный комплекс. Так как я работал баристой раньше, мне показалось интересным попробовать себя в новом деле. Все прошло стандартно: собеседование – стажировка – работа.

Знаете, у барменов есть специальный сосуд – джиггер, предназначенный для контроля количества добавляемых в коктейль ингредиентов. Также джиггер называют мерным стаканчиком.

Вначале я учил рецепты. Чтобы коктейль получился правильным, в его составе должно быть правильное соотношение ингридиентов. Все составляющие напитка я измерял мерным стаканом, но в дальнейшем я научился делать все на глаз. Работать барменом очень интересно, но надо быть внимательным, чистоплотным и трудолюбивым.

– Про барменов ходят слухи, что они могут выпившим клиентам, пользуясь их невнимательностью и расслабленностью, наливать напитки более низкого качества. Это правда?

– Нет, у нас стоят камеры на бар и кассу. С такими вещами у нас все строго. Бармен не работает с кассой. По окончании рабочего дня мы всю продукцию убираем в шкафы, фиксируем в журнале – сколько и чего осталось, опечатываем их и сдаем охранникам».

Трудности: Самый большой минус данной профессии – ночной график работы, это мешает быть бодрым днем и заниматься своими делами. Работа связана с физическими нагрузками – всю продукцию приносить и расставлять на бар. Также есть моменты с материальной ответственностью, где недостача или ошибка при приготовлении коктейлей, за все бармен расплачивается штрафом. Несмотря на то что бармен работает в сфере общественного питания, ему не всегда удается вовремя поесть в связи с сильной загруженностью.

Бармен – работа временная, но есть и те, кто сделал это работой всей своей жизни.

Не доверяйте худым поварам

Обязанности: готовит супы, вторые блюда, другую пищу. Знает, как правильно хранить продукты, готовит разные блюда по рецептам и умеет оформлять приготовленное. Организует хранение продуктов в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Несмотря на то что повар на предприятиях общественного питания пользуется установленными рецептами блюд, он может вносить в них изменения в зависимости от качества сырья и контингента потребителей.

Заработок: заработная плата повара горячего, холодного цеха от 100 до 150 тысяч тенге при графике 2/2. Шеф-повара – от 300 тысяч и выше, зависит от квалификации.

Кому подходит: молодым людям, получившим образование повара в специальных колледжах, средних технических учебных заведениях и профессиональных технических училищах, или тем, кто хочет сменить сферу деятельности.

Кто работает:

Абай, 30 лет

Шеф-повар, стаж работы 7 лет

«Общепит – та сфера, где человек может реализоваться, получать хороший заработок, без вклада в образование, без тренингов.

Самое главное – желание и любовь к работе. Работа повара похожа на работу медика – человек должен быть чистоплотным, должен любить хорошо поесть. Ведь человек, который любит хорошую еду, соответственно, и готовить будет хорошо. Главное правило – готовить такое блюдо, которое ты хотел бы сам съесть, если это не так, то лучше не готовить вообще.

Философская фраза «человек есть то, что он ест» известна и горячо поддерживается всеми настоящими поварами. Повар отвечает за самочувствие и здоровье человека. Попробовал человек что-то новое, и он всегда будет искать что-то новое. Все это дает тебе повод для размышления.

Если у человека есть задатки, чтобы стать поваром – его блюда всегда имеют собственный, неповторимый вкус, есть какая-то изюминка в приготовлении – это и отличает настоящего повара от посредственного.

Приведу пример. У меня был помощник, который во всем мне помогал, был главный по кухне, когда меня не было, и т. д. Я решил передать ему бумажную работу – делать закуп и расчет продуктов. Я ему объяснил: смотрим на продажу недельную, что и как проходит, сколько продуктов тратится. Умножаешь и считаешь на неделю. Он сидел и думал, как это подсчитать. Оказалось, он не знал простую таблицу умножения. И смех и грех, как говорится. Повар он отличный, и кто бы мог подумать, что такие простые вещи ему неведомы. Что касается овладения профессией, то я бы посоветовал мужчинам начинать с мясных цехов кулинарии. Женщинам – с кондитерских цехов».

Трудности: Работа сложная – стоять за плитой по 12–15 часов в день. Находиться в помещении, в условиях повышенной температуры.

Будущему повару надо будет иметь базовые знания о качестве продуктов. Также он должен быть готов к жесткой дисциплине, субординация – это все приводит к порядку. Командная работа, распределение работы, помощь друг другу – на кухне это не пустой звук.

Курьер – это сегодня топ-топ-менеджер

Обязанности: знать город. Уметь координировать свои заказы, успевать по времени их отвезти. В час пик уметь объезжать автопробки стороной, чтобы вовремя добраться до места назначения.

Заработок: заработная плата в разных курьерских службах варьируются от 80 000 тг в месяц, график 5/2. К примеру, в «Авторской пицце» курьеры получают от каждого заказа по 700 тг, график их работы 3/2.

Кому подходит: есть возрастное ограничение от 20 до 35 лет. Опыт вождения от трех лет и выше, с наличием всех документов (права, страховка), с наличием автомобиля с объемом не более трех литров.

Кто работает:

Данияр, 27 лет

Курьер «Авторской пиццы» больше года

«Внешность курьера в приоритете, он должен выглядеть опрятно – у него всегда должны быть чистые руки, так как он отдает заказы. Он должен быть вежливым, приветливым. Наша работа заключается в том, чтобы гость быстро получил заказ и остался доволен нашей работой. Каждый день мы за рулем автомобиля, в час пик нам надо объезжать пробки, планировать время. Работа сложная, но интересная.

Бывает такое, что у клиента нет настроения и он может наорать на курьера из-за пустяка. В этом случае курьер должен себя спокойно вести, извиниться и уйти.

Бывают отказы. Был случай, когда из-за ремонтных работ закрыли дорогу на Сатпаева – Сейфуллина. Курьер не мог развернуться, пробки. Мы опоздали с заказом на два часа, клиента предупредили. Но клиент через 20 минут отказался. Даже курьер не в силе повлиять на внешний фактор».

Трудности: Если курьер уронил заказ и все испортил, помял, перепутал заказы – все это возвращается в виде штрафов курьеру. Быть курьером доставки – это одна из самых непостоянных работ. Раздраженные клиенты, пробки, поломка машины, нелетная погода, давление начальства – вот полный список трудностей для курьеров в одном предложении.

Материал подготовила Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Дополнительный заработок или вторая работа

Срочно требуются кассиры, продавцы, грузчики в крупную торговую сеть. Можно без опыта работы.

Резюме приносить по адресу: г. Алматы, мкр. Алатау, ул. Тауелсыздык, 33а (рядом школа № 189).

Тел. для справок: 8 (727) 346-83-89, 8-771-775-65-61.

Нужен шиномонтажник с опытом. Адрес: Сатпаева – Луганского. Оплата 30% + бонусы. Режим работы круглосуточно. На постоянной основе.

Тел. 8-707-690-58-67.

Требуется посудомойщица. Режим работы с 09.00 до 20.00. Зарплата каждый день 3000 тг.

В спортклуб RE:SPORT, Атлетическая деревня, на неполный рабочий день требуется охранник, старше 35 лет.

График: Пн. – пт. – 19.00-22.00.

Оклад – 25 000 тг.

Резюме отправлять на эл. почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Нужен парень до 22 лет, ответственный, аниматор на роль «клоуна-убийцы». Качество: зловещий смех, пугать людей, утаскивать и т. д.

График работы: с 18.00 до 01.00.

З/п: с каждой игры по 1000 тенге каждый день оплачивается, если было пять игр, соответственно 5000 тенге и т. д.

Обязательно: чтобы жил в мкр. Орбита или вблизи от Орбиты.

Работа очень легкая – пугать людей, угорать над ними, и за это еще и платят.

Работа на два часа в день.

Тел. 8-747-416-75-10 (Нурлан).

Название компании: HOT DOG CLUB. Рабочий адрес: ул. Курмангазы, 33.

В новое интересное заведение быстрого питания (фастфуд) требуется техперсонал. Помещение небольшое (70 кв. м), объем работы небольшой.

Обязанности: уборка одноразовой посуды со столов, следить за чистотой в зале (в том числе полов), следить за порядком в уборной.

Условия: график работы с 10.00 до 01.00, сменный график, трехразовое питание, развозка в черте города, ежедневная заработная плата.

Контакты: +7-747-736-66-93.

Требуются сотрудники в компанию ТОО «ZIZI»

Условия: возможность совмещения с учебой, график с 09.00 до 18.00, 5/2. Дружный коллектив, опыт необязателен.

Контакты: +7-707-446-50-42.

Требуется помощник кладовщика

Обязанности: прием товара, выдача товара, учет, инвентаризация, поддержание чистоты и порядка на складе.

Условия: можно без опыта работы, график индивидуальный, официальное трудоустройство, оплата вовремя, без задержек.

Адрес: станция метро «Москва».

Контакты: +7-778-343-69-19.