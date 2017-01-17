Работа на первом месте

100 историй успеха

Сегодня имя Айдына Рахимбаева широко известно в сфере строительства и бизнеса как в Казахстане, так и за его пределами. Айдын Жумадилович, являющийся председателем совета директоров девелоперской компании BI Group, – очень яркий пример человеческого трудолюбия и упорства. В рамках национального проекта «100 историй успеха» мы хотели бы рассказать настоящую историю успеха человека, начинавшего рабочую деятельность разнорабочим и ставшего одним из самых влиятельных и богатейших бизнесменов Казахстана.

Айдын Рахимбаев родился 20 сентября 1972 года в Самарском районе Восточно-Казахстанской области. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель». Позже получил высшее юридическое образование и степень магистра. Трудовую деятельность будущий бизнесмен начал рано – в 16 лет разнорабочим в строительной бригаде колхоза «Червонный казак» села Казнаковка Самарского района Восточно-Казахстанской области. В разное время работал плотником, столяром, каменщиком, штукатуром и бригадиром. После семи лет упорного и тяжелого труда в 1995 году вместе с сокурсниками создал трейдинговую компанию «АзТЭК», а в дальнейшем и холдинг BI Group. С года основания компании Айдын Жумадилович является ее генеральным директором, с 2005 года – председателем наблюдательного совета. С 2008 года бизнесмен становится также членом совета директоров АО «Иртышский химико-металлургический завод».

Айдын Рахимбаев с 2006-го по 2010 год являлся членом Совета предпринимателей при Президенте Республики Казахстан. На сегодняшний день наряду с управлением крупнейшей холдинговой компанией он является также председателем Совета ассоциации застройщиков Казахстана и членом правления национальной экономической палаты «Союз «Атамекен».

Человек, лучший в своей профессии, должен быть лучшим во всем. Рахимбаев помимо бизнеса и строительства большое внимание уделяет благотворительности и считает помощь нуждающимся людям не менее важным делом своей жизни. Особенно трепетно бизнесмен относится к детям. В 2004 году при холдинге BI Group он создал корпоративный фонд «Камкор», который в дальнейшем был переименован в «Жулдызай». Основной целью фонда стало оказание материальной и иной помощи детям с ограниченными возможностями, детям-сиротам. Айдын Жумадилович также стал инициатором благотворительного проекта «Дом мамы», к реализации которого многих влиятельных бизнесменов привлекал он сам. На сегодняшний день по всему Казахстану в рамках проекта открыто свыше 25 домов для сирот, ежемесячно более 50 детей получают приют.

Айдын Рахимбаев никогда не стоит на месте, он упорно трудится и продолжает развиваться на своем поприще. Деятельность бизнесмена не остается незамеченной. За существенный вклад компании в развитие отечественной экономики, за благотворительную деятельность в культурной и гуманитарной сферах бизнесмен неоднократно поощрялся орденами и медалями. Несомненно, самые важные награды для бизнесмена – почетная грамота Президента РК и орден «Құрмет».

Один из самых влиятельных бизнесменов по версии Forbes Kazakhstan Айдын Рахимбаев по-настоящему активный и жизнерадостный человек, сочетающий в себе трудолюбие и любовь к жизни. В одном интервью бизнесмен признался, что в первый отпуск он поехал спустя 10 лет с начала его бизнеса. «Все время работа, работа и еще раз работа. Я лично не знаю других рецептов, чтобы добиться успеха», – поделился своим секретом Рахимбаев. Несмотря на очень насыщенный график работы председателя крупной холдинговой компанией и благотворительную деятельность, бизнесмен уделяет время и своему любимому увлечению – мотогонкам. Он является призером республиканских и международных чемпионатов, вошел в топ-10 лучших гонщиков по итогам гонки «Дакар-2015» и в пятерку сильнейших гонщиков SILK WAY RALLY в Пекине в 2016 году. Этот факт снова подтверждает, что в здоровом теле – здоровый дух!

Статья подготовлена центром волонтерства «Алем» по заказу Министерства по делам религии и гражданского общества в рамках национального проекта Республики Казахстан «100 историй успеха».