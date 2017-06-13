Работа в Алматы: более 1000 вакансий каждую неделю

Каждый вторник газета «Вечерний Алматы» совместно с Центром занятости по городу Алматы публикует вакансии от работодателей

Найти подходящую работу трудно любому человеку, особенно тому, кто только начинает трудовую деятельность, как говорится, с нуля. Реально ли найти ее через агентства по трудоустройству, ярмарки вакансий, Интернет и так далее? Вопрос остается открытым.

Самый надежный вариант – это обратиться к работодателю напрямую. А как это сделать?

Внимание!

Каждый вторник газета «Вечерний Алматы» совместно с Центром занятости по городу Алматы публикует вакансии от работодателей.

Здесь вы найдете всю информацию о работе и работодателе: наименование предприятия, наименование вакансий, их количество, стаж работы и квалификационные требования, размер заработной платы, контакты предприятия и район дислокации.

Самое важное – редакция не посредник, сюда не надо высылать резюме, сразу звоните работодателю.

полный список вакансий Здесь вы найдёте