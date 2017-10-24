Работа в Алматы: более 1000 вакансий каждую неделю

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Контактные данные районных отделов занятости
|Центр занятости населения города Алматы
|Ул. Макатаева, 117Б
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279-81-91
приемная
|Алатауский районный отдел центра занятости населения города Алматы
|Мкр. Шанырак, ул. Жанкожа батыра,26
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393-91-20
299-83-52
|Алмалинский районный отдел центра занятости населения города Алматы
|Ул. Макатаева, 117Б
|385-10-66
|Ауэзовский районный отдел центра занятости населения города Алматы
|Мкр.3, 41В, каб.111
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276-09-58
276-90-32
276-89-30
|Бостандыкский районный отдел центра занятости населения города Алматы
|Ул. Джандосова, 2
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392-15-80
392-15-79
|Жетысуский районный отдел центра занятости населения города Алматы
|Ул. Макатаева, 142
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233-50-39
279-82-29
279-95-37
|Медеуский районный отдел центра занятости населения города Алматы
|Ул. Толе би, 12
|291-75-04
|Наурызбайский районный отдел центра занятости населения города Алматы
|Мкр. Калкаман, ул. Кунаева, 1 А
|279-43-83
|Турксибский районный отдел центра занятости населения города Алматы
|Ул. Рихарда Зорге, 18
|247-00-32